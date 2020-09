Rezultatele Dora Optics în tratamentul glaucomului

Share



Dóczi Keresztesi Zoltán, medic primar oftalmolog, a prezentat detalii despre două proceduri inovative aplicate la Dora Optics, eficiente în tratamenul intervențional al glaucomului.

”În urmă cu aproximativ un an și jumătate am pus în funcțiune două aparate moderne – laser, pentru scăderea tensiunii oculare. Aceste aparate reprezintă o noutate nu numai în România, ci și pe plan mondial, de aceea consider că este important ca informațiile să ajungă la cât mai multe persoane.

Prima procedură se numește SLT (selective laser trabeculoplasty) și se poate efectua în condiții simple de consultații. După aproximativ un an și jumătate de experiență personală, pot afirma că această metodă scade tensiunea oculară în medie cu 5,58 milimetri coloană de mercur. Aceste date corespund cu cele din literatura de specialitate internațională și reprezintă aproximativ scăderea tensională produsă de administrarea unei picături antiglaucomatoase. Astfel, în anumite situații se poate întrerupe folosirea picăturilor zilnice. Procedura nu este dureroasă și nu are NICI UN FEL de efect secundar. Se folosește o rază laser foarte precisă, care produce efect de ordinul micrometrilor, exact unde trebuie și nu are efecte asupra altor țesuturi sau organe. Efectul maxim se atinge în aproximativ 4 săptămâni și se menține pe perioadă lungă.

A doua procedură se numește ciclofotocoagulare și se poate efectua numai în sala de operații, sub anestezie locală. Aparatul folosește un alt tip de laser ca SLT-ul și poate funcționa în două moduri: Primul mod este cel clasic, cu nivel de energie crescut și puls continuu. Efectul de scădere a tensiunii oculare poate atinge chiar 35 milimetri coloană de mercur și este folosit în stadiile avansate de glaucom. În istoria dezvoltării acestei tehnici, un pas important a fost reprezentat de introducerea modului cu micropulsații, care a crescut siguranța acestei proceduri și a scăzut semnificativ rata apariției efectelor secundare, astfel se poate efectua la majoritatea pacienților glaucomatoși. Scăderea tensiunii oculare la pacienții tratați de mine în 1,5 ani a fost în medie 14,2 milimetri coloană de mercur, care corespunde cu datele din literatura de specialitate și nu a apărut nici un efect secundar major.

Astfel, recomand SLT– ul pentru cei care vor să scape de administrarea zilnică a picăturilor, sau pentru cei care vor să reducă numărul substanțelor folosite în același timp.

Ciclofotocoagularea clasică o recomand celor cu glaucom avansat, pentru a reduce durerea, iar tehnica cu micropulsații la cei la care, prin terapie maximă cu picături, valorile tensionale rămân mari, una dintre picături produce efecte secundare semnificative, pacientul nu-și administrează picăturile în mod regulat, sau se observă o deteriorare a fibrelor nervoase la nivelul nervului optic, sub tratamentul cu picături.”

Programări: Dora Optics Târgu Mureș, Piața Mărășești nr. 21, Telefon: 0733-553.976.

Florin Marcel SANDOR