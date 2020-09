Șapte candidați pentru Primăria orașului Luduș

Share



Spre deosebire de alegerile locale din anii 2012 și 2016 când în cursa pentru fotoliul de primar al orașului s-au înscris câte patru candidați, la alegerile care se desfășoară în această lună și-au depus candidaturile șapte pretendenți.

Aflat la a treia confruntare electorală, Ioan Cristian Moldovan, actualul primar are 48 de ani, este profesor și membru al Partidului Social Democrat. Kis Istvan, actualul viceprimar este reprezentantul UDMR, este născut la 14 ianuarie 1981, de profesie profesor. Cipăian Dragoș Ciprian este născut l 27 noiembrie 1980, are ocupația și profesia de profesor. Este membru al Partidului Mișcarea Populară. Coman Alin Dorin este membru al Partidului Național Liberal, are ocupația de antreprenor și profesia de analist/profesor.Este născut la 16 ianuarie 1982. Cel mai tânăr candidat la funcția de primar al orașului Luduș este Faur-Moldovan Vlad – Vasile, născut la 8 iunie 1993. Ocupația candidatului este masterand, iar profesia este de psiholog – jurist. Este sprijinit de Alianța pentru Unirea Românilor AUR. Moldovan Iosif este născut la 23 septembrie 1970 de profesie economist, ocupația actuală fiind aceea de electrician. Este sprijinit de Alianța USR-PLUS. Necula Gheorghe este născut la 11 octombrie 1961, ocupația actuală fiind aceea de pensionar, după ce a profesat mulți ani ca polițist. Acum candidează din partea partidului Pro România.

În aceste zile, candidații își fac cunoscută oferta electorală prin întâlniri cu cetățenii orașului și prin afișajul care împânzește din nou vitrinele magazinelor.

Ioan A. BORGOVAN