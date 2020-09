Szabó József Levente, noi proiecte pentru Comuna Ceuașu de Câmpie

Share



Szabó József Levente a primit de 4 ori votul de încredere al majorității locuitorilor din Comuna Ceuașu de Câmpie. A fost ales din nou de formațiunea politică pe care o reprezintă, să ceară un vot de încredere în alegerile locale. Szabó József Levente consideră că experiența acumulată și energia (are doar 43 de ani, deși a bifat 4 mandate de primar) îi oferă posibilitatea de a îmbunătăți în continuare viața locuitorilor comunei. Cum va face acest lucru puteți afla în interviul următor.

Rep.: Sunteți în competiția pentru un nou mandat. Care sunt cele mai importante lucruri pe care doriți să le știe oamenii cărora le cereți votul ?

Szabó József Levente: În primul rând vreau să le spun oamenilor că în tot timpul parcurs de la primul mandat până acum, am acționat cât am putut de bine, cu toată energia și cunoștințele mele pentru a oferi o viață mai bună tuturor locuitorilor comunei, indiferent de etnie și de localitatea de proveniență. Al doilea lucru pe care l-aș aminti este că dezvoltarea comunei noastre a depins în foarte mare măsură de proiectele pe care le-am inițiat, fie că a fost vorba de fonduri europene sau programe ale Guvernului României. Comuna noastră are preponderent activități bazate pe agricultură și comerț, ceea ce ne-a permis să păstrăm un mediu curat, dar, în același timp, neavând activitate industrială, veniturile la buget nu au fost mari. Cale de mijloc nu există, așa că am mers pe drumul inițierii de proiecte care să aducă fonduri și cred că am reușit să facem bine acest lucru. Avem proiecte de infrastructură realizate, unele în derulare și multe proiecte depuse, care așteaptă finanțare. Al treilea gând este legat de ceea ce urmează. Am avut 4 mandate de primar. Nu sunt un om care să își dorească funcții, pot să fac și altceva în viață, dar dacă am fost propus din nou pentru funcția de primar, îi asigur pe toți locuitorii comunei că îmi pun toată energia și priceperea în slujba comunității și în următorii 4 ani, dacă am să fiu ales. Desigur, am să fac acest lucru alături de colegii mei, cărora le mulțumesc pentru activitatea de până acum. De asemenea, aș vrea să mulțumesc celor din Consiliul Local, pentru că rezultatele bune pe care le avem li se datorează și lor.

Rep.: Care ar fi pe scurt cele mai importante proiecte realizate de echipa pe care o conduceți din postura de primar și ce planuri aveți pentru următorul mandat ?

Szabó József Levente: Foarte pe scurt, am să menționez ceea ce am reușit să facem, punând accent pe proiectele din ultimii ani dar și pe proiectele aflate în derulare:

• Introducerea apei potabile în Herghelia, Culpiu și Bozed, lucrare aflată în fază de execuție, începută în primăvara acestui an. Este un proiect realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) . Valoarea proiectului este de 7 milioane lei și estimez că finalizarea lui va avea loc anul acesta. La terminarea acestui proiect toți locuitorii comunei vor avea acces la apă potabilă de la rețea. Am considerat că apa potabilă este o prioritate, așa că atunci când a fost vorba să alegem între investiții pentru apă sau asfaltare, am ales apa.

• Realizarea canalizării în Ceuașu de Câmpie, Voiniceni și Câmpenița prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR). Proiectul a fost demarat în 2018 și trebuia să fie gata, dar, din păcate, firma care a câștigat licitația pentru realizarea lucrărilor nu a respectat contractul, a lucrat neconform, așa că am fost nevoiți să reziliem unilateral contractul. Am scos din nou la licitație lucrarea și sper că în această toamnă va fi stabilit executantul, iar anul viitor lucrarea va fi finalizată.

• Asfaltarea drumurilor de legătură între satele aparținătoare. În ultimul mandat, au fost asfaltate drumurile de legătură: Săbed – Bozed, DN15E – Sat Culpiu și DN15E – Sat Herghelia (aproximativ 9 km).

• Reabilitarea căminelor culturale. Din cele 8 cămine culturale din comună, 6 au beneficiat de reparații importante la acoperiș, practic fiind montate acoperișuri noi, din material de calitate, iar căminele culturale din Voiniceni și Săbed au fost renovate recent. Toate cele 8 cămine au fost dotate cu sisteme de sonorizare, cu mobilier nou (printr-un proiect PNDR), cortine automatizate, pardoseală pentru covor de dans, pe scenă, lumini pentru spectacole.

• Construire teren sintetic cu vestiare (pentru fotbal, tenis cu piciorul și tenis de câmp), la Școala din Ceuașu de Câmpie, investiție din fonduri europene.

• Pietruirea constantă, în permanență a tuturor străzilor din comună.

• Lucrări de renovare la școli și grădinițe și amenajare parcuri de joacă pentru copii. (În momentul de față efectuăm lucrări de renovare a Școlii Generale din Porumbeni) • Sprijin financiar pentru construirea de capele mortuare.

• Sprijinirea activităților culturale din cadrul comunei.

• Facilitarea primirii prin donație a unei mașini de pompieri, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea, cu aport financiar și de la Primăria Ceuașu de Câmpie. Mașina are o capacitate de 2700 l de apă.

Proiecte pentru următorul mandat:

• Introducerea canalizării în Porumbeni și Herghelia, iar apoi, cu un nou proiect, în Culpiu, Săbed și Bozed.

• Asfaltarea tuturor străzilor lăturalnice din Ceuașu de Câmpie, Voiniceni, Porumbeni și Câmpenița, proiect în valoare de 2,5 milioane de Euro, depus la Guvernul României. Proiectul a fost acceptat, urmând să așteptăm alocarea fondurilor.

• Proiect de renovare și modernizare a unităților de învățământ din Voiniceni și Săbed, depus la Compania Națională de Investiții. În momentul în care vom beneficia de finanțare vom putea demara lucrările.

• Asigurarea permanenței pentru mașina de pompieri și construirea unui garaj cu spații de cazare.

• Obținerea finanțării pentru Serviciul de Urgență – Salvare 112.

• Sprijinirea în continuare a procesului educațional, a activității culturale și sportive.

Comuna Ceuaşu de Câmpie – sate în componență:

Ceuaşu de Câmpie, Câmpeniţa, Herghelia, Porumbeni, Voiniceni, Culpiu, Săbed, Bozed.

(Material comandat de UDMR Mureș/ Cod unic de autentificare AEP: 23200009 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)