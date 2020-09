Viziunea lui Sergiu Papuc: Centre de excelență în educație, medicină, sport și cultură în noul Târgu Mureș

Share



Târgu Mureșul va conta din nou.

Așa cum Brașovul are Poiana Brașov, să devenim și noi stațiune turistică de interes national.

„Am fost elevul Colegiului Național ”Unirea”, la profilul științe socioumane. Am urmat cursurile Facultății de Drept din București, la zi, și un Master în Dreptul Afacerilor. Le port și azi respect profesorilor mei: Antonie Iorgovan, Ion Neagu, Valer Dorneanu și Gabriel Boroi.

Sunt avocat din 2007 și, după nouă ani de profesie, fiind ales viceprimar în 2017, conform legii, m-am suspendat din avocatură.

În anul 2003, având vârsta de 18 ani, m-am înscris în PSD. În perioada cursurilor universitare, am activat mai puțin, dar din 2008, de când m-am întors în Târgu Mureș am devenit membru activ.

Am fost secretar al organizației de tineret a municipiului, am fost președintele organizației de tineret pe județ și sunt vicepreședinte al PSD Mureș în ultimii 5 ani.

În legătură cu exercitarea profesiei de avocat, îmi amintesc un litigiu pe care l-am câștigat în instanță care poate constitui un precedent pentru persoanele care se confruntă cu acest tip de situații. În fapt, este vorba de o acțiune împotriva Spitalului Clinic Județean de Urgență prin care am contribuit la restituirea contravalorii unui stent în cuantum de 9.000 de lei. Casa de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății au avut calitatea de pârâți. M-am implicat în această cauză deoarece era o provocare din punct de vedere profesional. Mai mult, clienta mea avea o situație financiară precară și a fost nevoită să se împrumute.

Am câștigat în instanță restituirea întregii sume.”

Sunt târgumureșean: Cu experiență studențească bucureșteană, cu gene diverse

”O bunică alături de care am crescut era olteancă, din Baia de Aramă. Cealaltă bunică era originară din zona Câmpeni-Aiud și unul dintre bunici era din Nazna de Mureș.

La București am avut în plan, cu trei dintre colegii mei (cu nepotul profesorului dr. Ionel Sinescu de la Institutul Clinic Fundeni, fiul avocatului Marian Nazat și fiul unui magistrat din Fetești) să înființăm o casă de avocatură. Azi, Sinescu este avocat specializat pe drept civil, Nazat este axat pe drept comercial și Catrinoiu este specializat în drept penal. Eu am ales să mă întorc acasă, în Târgu Mureș, sunt social-democrat, viceprimar, și acum candidez încă o dată pentru a deveni primar de Târgu Mureș.

În 2016, am intrat în cursă pe ultima sută de metri, PSD trebuia să aibă candidat pentru că eram la guvernare. Știam că pot să fac o campanie civilizată, bazată pe proiecte, și pe o viziune constructivă, și astfel am fost ales în Consiliul Local Târgu Mureș. Proiectele și programul de guvernare locală pe care le-am propus atunci alături de PSD au fost realizate în proporție de 100%, ceea ce îmi dă încredere pentru viitor.”

Transparență în cheltuirea banilor

”Am propus transparentizarea cheltuirii banului public. Așa s-a născut un proiect de hotărâre de consiliu local în 2017, prin care toate plățile și toate contractele trebuie publicate pentru informarea cetățenilor. Acum, toate plățile și contractele pe care le are municipiul pot fi consultate pe site-ul instituției. Astfel, fiecare cetățean, fiecare târgumureșean poate să urmărească exact cine cumpără, cine prestează, cine execută lucrări pentru Târgu Mureș. Am reușit transparentizarea activității. Sunt accesibile, așadar, oricărui cetățean, absolut toate cheltuielile și contractele de achiziție publică, fie că sunt încredințări directe, fie că sunt proceduri de licitație.”

Cele mai mari investiții derulate prin Direcția Școli

”O altă realizare este faptul că în noiembrie 2017 au fost aprobate sume foarte mari, respectiv 20 de milioane de lei pentru reabilitarea școlilor, respectiv reparații curente, de confort termic și reabilitări la fiecare unitate de învățământ.

În calitate de viceprimar aveam în atribuții atunci Direcția Școli, și i-am cerut directorului, în noiembrie 2017, un calcul, o listă de necesități pentru a identifica sumele necesare. Suma a fost de 20 de milioane de lei. Am inițiat licitația și am întocmit un acord cadru pentru reparații curente.

De asemenea, am încheiat un acord cadru pentru achiziții de mobilier în valoare de 5 milioane de lei. Știm cu toții că mobilierul, în majoritatea școlilor, e învechit. Alte 5 milioane de lei au fost alocate, la inițiativa mea și a colegilor social-democrați pentru izolații, hidroizolații, instalații, obiecte sanitare în unitățile de învățământ.

Cele trei proiecte sunt finalizate în proporție de 70% și vizează școlile generale și liceele din Târgu Mureș. Am obținut sumele pentru o extindere de creșă pe strada Apaductului, din fonduri europene. Mai mult, avem contractele semnate pentru reabilitarea tuturor cabinetelor medicale și stomatologice din școlile orașului.

Trebuie să subliniez că datorită mie și echipei mele din Consiliul Local, Direcția Școli a beneficiat de cel mai mare buget pe care l-a avut de la Revoluție încoace, cumulat, pentru reparații, reabilitări.

Aceste alocări prin proiecte și muncă social-democrată nu sunt întradevăr suficient promovate, deși impactul lor asupra condițiilor din învățământul târgumureșean este evident.”

Mirajul asfaltului. Și al autobuzelor electrice

”Investiții în infrastructură și, mai ales, în drumuri. Am derulat investiții de 160 milioane de lei, aprobate în Consiliul Local Târgu Mureș. Continuăm, în baza unui plan clar, întocmit de arhitectul șef care are o viziune privind dezvoltarea urbană. Municipiul trebuie să vină în sprijinul investitorilor, și anume să ofere consultanță și să asigure condițiile necesare pentru realizarea investiției.

Voi explica o situație deosebită în atragerea de fonduri europene, deblocată de mine în calitate de viceprimar: licitația de la Ministerul Dezvoltării pentru achiziția de autobuze electrice, 47 de autovehicule pentru transportul local din oraș. Piatra Neamț și Târgu Mureș erau singurele municipii din România în care societatea de transport local nu era proprietară în cartea funciară pe terenul pe care funcționa autobaza, în cazul nostru SC Transport Local SA În această situație compania de transport nu putea fi eligibilă pentru atragerea de fonduri UE, ci doar Municipiul putea accesa fonduri europene. Am participat la o ședință la Palatul Victoria prezidată de premierul PSD și împreună cu primarul de la Piatra Neamț, am ridicat problema prin care ghidul existent atunci excludea cele două municipii de la accesarea fondurilor pentru autobuzele electrice. Autoritatea de mediu a modificat condițiile în urma demersului nostru și astfel am putut și noi, Târgu Mureșul, să avem abilitarea de a accesa fondurile europene. Problema apărută ulterior este că guvernul PNL a reluat licitația, noi eram deja în faza analizării ofertei financiare, iar în final licitația a fost anulată. Este vorba de cele 32 de autobuze electrice de10 metri. Sper că aceasta se varelua cât mai curând, pentru a avea și la Târgu Mureș autobuze electrice. Din păcate, azi la Ministerul Dezvoltării este un haos generalizat. Am primit o adresă prin care Ministerul ne anunță sec că echipa care se ocupa de proiectul din Târgu Mureș a fost demisă.

Este important de menționat faptul că achiziția de autobuze electrice a fost propusă în 2016 de consilierul local de atunci Olimpiu Sabău, deci discutăm de o continuitate a proiectelor PSD, pe care le vom urmări și susține până devin realitate pentru târgumureșeni.”

Infrastructură. Universitate. Multiculturalitate

”3 piloni principali. Infrastructură, universitate și multiculturalitate.

Infrastructura este baza oricărei dezvoltări urbane. Avem nevoie de drumuri rapide, de poduri cu legături la autostradă și de autostrăzi.

Vor fi o prioritate în mandatul meu. Infrastructura sportivă trebuie dezvoltată în continuare, pentru că noi am fost recunoscuți întotdeauna ca un oraș care a avut sportivi de calitate și care are o universitate recunoscută la nivel național și european. La UMFST constat existența unei linii noi de dezvoltare, ingineria medicală și industria high-tech.

Noi, ca Primărie și Consiliu Local, putem să oferim un cadru, putem să oferim facilități, putem să venim în întâmpinarea conducerii UMFST, putem să o sprijinim; dacă au nevoie de un teren, dacă e nevoie să devenim parteneri într-un proiect, un partener în dezvoltarea lor, noi putem oricând să ajutăm.

Suntem un oraș universitar și trebuie sămenținem acest statut, un oraș care susține, de asemenea, sportul de masă și, astfel, și sănătatea. Patinoarul se va realiza, va fi finalizat, vedem pe zi ce trece că bazinul olimpic – datorită stăruinței PSD – este aproape gata. Așa trebuie să gândim, pe dezvoltare bazată pe punctele tari pe care le avem, nu să copiem de la alții ceva ce sună bine, dar nu ni se potrivește.

Multiculturalitatea este specifică acestui municipiu, ea trebuie să constituie un exemplu de dezvoltare armonioasă pentru toți cetățenii.”

Pactul pentru Târgu Mureș

”Zona Metropolitană, creată în 2007, nu a funcționat și va trebui să existe o colaborare reală între Primăria Târgu Mureș și Consiliul Județean Mureş. Este nevoie de o strategie comună pentru susținem dezvoltarea accelerată pentru a ajunge la nivelul celor care ne-au depășit. Doar printr-un pact politic, unde toți actorii tind spre un țel comun se poate înfăptui acest deziderat. Pactul pentru Târgu Mureș și Pactul pentru județul Mureș trebuie să existe. În acest fel s-a dezvoltat Clujul, toți actorii politici au stat la masă și au stabilit un proiect comun pentru dezvoltarea acestuia. Și, astfel, nu mai există riscul să se amâne, să se blocheze investițiile. Indiferent de cine va deține puterea, va trebui să susțină proiectele de dezvoltare ale municipiului – drumuri, bulevarde, parcări, parcuri industriale, spitale – care vor deveni prioritate zero pentru toţi. Proiectele bune trebuie continuate, nu întrerupte. De când am devenit consilier local și, ulterior, viceprimar, am inițiat și implementat multe proiecte, dar am și asigurat continuitate pentru ce a fost bun pentru Târgu Mureș.”

Zona Metropolitană: infrastructură, acces facil, atragere de investitori

”Pentru Zona Metropolitană avem în vedere atragerea de fonduri pentru infrastructură, fonduri directe de la UE fără a implica autoritatea de management națională. Vom milita pentru un transport în comun modern în zona periurbană, mă refer la school bus-uri, așa cum vedem în filme, pentru cetățenii care locuiesc în Corunca, în Sântana, în Livezeni, în Sâncraiu, în Sângeorgiu, dar care au locul de muncă în oraș și au copiii care studiază în oraș. Trebuie să trecem peste această meteahnă, această gândire că, dacă nu sunt copii ai orașului, nu investim în transport pentru aceștia sau în internate.

Noi, ca social-democrați, și eu, ca primar, vrem să atragem tinerii în oraș, nu să îi respingem. Trebuie să ne preocupe întotdeaunatinerii, pentru că aceștia sunt o importantă investiție pentru viitor.

În spatele cartierului Maurer, în zona Depozitelor – Băneasa – Libertății, zona propice dezvoltării, am identificat un grup de terenuri, pe care orașul ar putea construi, după realizarea procedurilor de expropriere. Dacă asigurăm rețeaua de utilități, putem să construim un parc industrial în acea zonă. Avem nevoie de un parc industrial cu ramuri creative și prietenoase cu mediul. Municipalitatea are resursele financiare să achiziționeze acele terenuri.”

Sport

”Vom sprijini continuarea investițiilor în infrastructura sportivă și vom asigura suport pentru sportul în masă. CSM-ul are un rol important în dezvoltarea sportului de masă, nu doar a celui profesionist. Oricare copil al orașului trebuie să beneficieze de un antrenor calificat, de teren specializat, să facă sport civilizat într-un mod sănătos și adecvat. Eu am practicat handbalul, iar ca primar social-democrat văd viitorul în sport astfel: bazin olimpic pentru competiții internaționale de natație, patinoar artificial finalizat, finanțare pentru renovarea și reabilitarea stadionului municipal și a clubului sportiv municipal pentru copiii și tinerii cetății; de asemenea, promovarea circuitului de sporturi cu motor.”

Întotdeauna mi-am dorit ca cetățenii să aibă un acces facil la cultură

”Târgumuresenii au, din fericire, în orașul lor o serie de instituții de cultură cum nu toate municipiile au. Unele țin de Ministerul Culturii – Teatrul Național sau cele din subordinea Consiliului Județean Mureș. Întotdeauna mi-am dorit ca cetățénii să aibă un acces facil la cultură. Asta ridică gradul de civilizație și, implicit, confortul urban.

Cred că este necesar un parteneriat între Primăria Municipiului Târgu Mureș și Consiliul Judeţean Mureș pentru dezvoltarea și sprijinirea ofertei de servicii culturale profesioniste. Municipiul asigură infrastructura necesară desfășurării evenimentelor culturale, respectiv teatru de vară, amfiteatru, iar Consiliul Județean Mureș va trebui să unifice instituțiile de cultură profesioniste din subordine sub aceeași cupolă, deoarece beneficiarii serviciilor culturale oferite de Consiliul Județean Mureș sunt târgumureșenii, prin programele oferite de Muzeul Județean, Filarmonică, Teatrul ”Ariel”, Ansamblul ”Mureșul”, Școala Populară de Artă, Biblioteca Județeană.”

Seniorii orașului sunt o prioritate pentru PSD

”Este important să conlucrăm pentru ca seniorii cetății să fie respectați. Viitorul lor constituie o prioritate pentru PSD. Din cei peste 146.000 de locuitori ai Târgu Mureșului, peste 47.000 sunt pensionari sau vor deveni pensionari în mandatul 2020 – 2024. Am gândit, noi, grupul de consilieri social-democrați – programe speciale de ajutorare, de socializare. Vrem să înființăm un centru de zi care să fie accesibil din toate cartierele orașului prin transportul în comun. Centrul va avea: cantină, asistență medicală, sală de socializare, spațiu de recreere, loc de relaxare pentru seniori. Vom susține ONG-urile din domeniul prestărilor de servicii pentru ajutorarea la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în dificultate – cumpărături, alimente, medicamente, vizite medicale.”

Siguranţă publică – “Întotdeauna am spus că Târgu Mureşul este un oraş unde poţi să-ţi creşti copiii liniştit”

”La capitolul siguranţă publică Târgu Mureşul stă bine. Avem o rată a infracţionalităţii stradale redusă. Ba chiar la începutul lunii iunie am înregistrat un record pozitiv la Târgu Mureş, şi anume în intervalul 1-15 iunie nu a fost înregistrată nicio infracţiune pe străzile oraşului. Aceasta este chiar o premieră naţională. Efortul comun al poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei locale a făcut posibil acest lucru.

În perioada pandemiei, Poliţia Locală lucrează în subordinea Poliţiei Naţionale. Acesta este un lucru bun, un exerciţiu nemaipomenit pentru poliţiştii locali care astfel au dobândit o experienţă de lucru operativ în teren care altfel era greu de câştigat. În schimb îmi menţin poziţia că Poliţia Locală trebuie reformată. Nu e normal ca din 150 de poliţişti doar jumatate să fie pe stradă şi jumătate în birouri. Totodată susţin nevoia de a încheia parteneriate între Primărie Poliţie, Jandarmerie şi ISU pentru a le putea finanţa anumite nevoi de ordin tehnic.

Să nu uităm faptul că un factor care contribuie la siguranța publică din Târgu Mureș, chiar dacă nu au atribuții directe în acest sens, este faptul că aici există din 2017 o structură centrală a Ministerului Apărării Naționale, și anume Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale. Astfel, de aici, vor fi coordonate din punct de vedere militar toate structurile forțelor pentru operații speciale, inclusiv cei de la forțele terestre, aeriene și navale. Iată un alt avantaj enorm pe care și l-a creat Târgu Mureșul și care va aduce beneficii mari orașului nostru, pus din nou pe harta lumii.

Întotdeauna am spus că Târgu Mureşul este un oraş unde poţi să-ţi creşti copiii liniştit. Şi aşa trebuie să rămână.”

Târgu Mureș va conta din nou!

”În perioada când eram student în București, Târgu Mureșul era cunoscut ca un oraș curat, ca un oraș cochet. Avem o sete de dezvoltare, trebuie să producem plusvaloare, pentru că avem cu cine și avem cu ce: universitate, sport, cultură, iar multiculturalitatea de aici are particularități și avantaje unice în România. Trebuie doar să ne conjugăm eforturile. Târgu Mureșul este vizitat anual de un număr semnificativ de turiști, care, din păcate, nu pot beneficia de un circuit integrat prin care aceștia să fie cazați mai multe zile în Târgu Mureș pentru a vizita obiectivele turistice din Sovata, Sighișoara, bisericuțele românești de lemn, castelele nobiliare, sau cetățile săsești. Cazările în municipiul nostru aduc un plus de valoare, câștigă antreprenorii, câștigă bugetul local, câștigă cetățenii.

Avem nevoie de investiții ca de aer. Eu așa văd administrarea unui oraș: proactivă. Cu spirit antreprenorial. Îmi doresc să văd orașul dezvoltându-se de la an la an. Îmi doresc ca, începând cu noul mandat, Primăria să facă o ofertă publică pentru cumpărarea terenului de 9,2 hectare pe care azi își desfășoară activitatea SC Mobex SA., evident cu o relocare favorabilă a acestei activități emblematice pentru municipiul Târgu Mureș.

Sper că voi găsi consens în Consiliul Local. Vreau ca acolo să se dezvolte o zonă de tratamente balneare și ștranduri cu apă sărată și dulce. Practic, eu văd în acea zonă un Hajdúszoboszló de 5 stele. Cum acolo limba română este a doua limbă în meniuri și noi cunoaștem limba maghiară și putem fi la fel de primitori ca ei. Este vorba de un parteneriat public-privat: Primăria pune la dispoziție terenul, UMFST oferă specialiștii în medicină balneară, kinetoterapie și tot ce ține de o astfel de activitate, iar investitorul privat edifică baza de tratament, hotelul, centrul de recuperare a sportivilor, unitatea de alimentație publică și ștrandul. Să nu uităm că în zonă, în curând, va fi gata Bazinul Olimpic de înot, Complexul Week-end este în vecinătate. Toate acestea ne vor aduce turiști 12 luni pe an, vor aduce plusvaloare orașului.

Fiind târgumureșean, am dorința de a face lucruri bune, care să aducă dezvoltare și să dăinuie în timp, investiții care să asigure tuturor o viață mai bună, să ne facă pe toți mândri de orașul nostru. Dacă îți dorești ceva cu ardoare sunt sigur că se va îndeplini!”

Candidatura Dumitriței Gliga

”Este un schimb de generație, Dumitrița Gliga este o social-democrată tânără, competentă absolventă a trei universități, un manager bun care știe ce are de făcut, care a performat în viața privată pe domeniile de activitate pe care le-a coordonat, cu putere de muncă fantastică și care sigur va face o figură bună când va fi aleasă președintele Consiliului Județean Mureș.”

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)