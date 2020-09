Eremia Pop: ”Proiectele și fondurile europene – soluția pentru modernizarea satului românesc”

Share



Reporter: Din problematica vastă a administrării unei comune, cu ce ați începe, acum în plină campanie electorală, în calitate de actual primar și candidat la funcția de primaral comunei Chiheru de Jos, cu referire la realizări sau eșecuri?

Eremia Pop: Aș începe cu problemele ce trebuiau rezolvate, obligatorii, dar care nu se văd. La începutul mandatului, am constatat că sursa evidentă de a face investiții pentru comună sunt banii din fondurile europene, având în vedere că sursele de venit din bugetul local acoperă doar cheltuielile de funcționare a aparatului propriu și un minim de cheltuieli strict necesare pe parcursul unui an.

Toată lumea știe că banii europeni nu s-au folosit la nivelul țării decât într-un procent de 50-60%. Comună noastră este un exemplu elocvent în acest sens, pentru că la dată venirii echipei noastre la Primărie, în iulie 2016, nu am găsit nici un proiect pentru atragerea fondurilor europene, nici întocmit, nici depus, nici în derulare, nici finalizat, nici unul. Oare asta să fie o strategie pentru dezvoltarea unei comune? Zero bani europeni în 12 ani?

Am adus o firma de consultanță pentru a stabili care sunt prioritățile comunei și care sunt proiectele posibile a fi întocmite și aprobate. Cu colaborarea acestei firme de specialitate și a întregului aparat al Primăriei, s-au definit următoarele priorități:

– Canalizare cu stăție de epurare;

– Drumuri locale între sate și ulițe interioare de asfaltat;

– Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale;

– Alimentarea cu apă a satului Urisiu de Sus și Urisiu de Jos;

– Refacerea podurilor și a podetelor pentru accesul către terenurile agricole.

Nu e nimic spectaculos aici, doar ceea ce e strict necesar și normal într-o țară civilizată.

Reporter: De la acest punct, de la ceea ce v-ați propus, unde vă aflați acum din punct de vedere al gradului de realizare?

Eremia Pop: De când am preluat mandatul, am avut în minte obiectivele din perioada campaniei, apucându-ne imediat de treaba, astfel încât la această dată toate aceste priorități sunt materializare în proiecte aprobate sau în diferite stadii de aprobare, iar la unele deja se lucrează.

Dar aș vrea să detaliez un pic ceea ce nu se vede, însă este important de mentionat, pentru că oamenii trebuie să știe situația pe care am găsit-o la Primărie când am preluat funcția. Cea mai mare surpriză la preluarea funcției, aproape șocantă, am avut-o când am constatat că Primăria nu avea în dotare nici un utilaj pentru intervenții în situația unor urgențe sau calamități, sau pentru lucrări de întreținere permanentă a unor obiective. În parcul de utilaje al Primăriei am găsit doar o roabă, lucrările necesare executându-se cu utilaje închiriate care costau foarte mult. Ca și exemplu, un încărcător frontal ori buldoexcavator era plătit acum 4 ani cu 80-120 lei/oră. Într-un an și jumătate am reușit să achiziționăm un tractor nou cu toate utilajele aferente: remorcă, plug pentru zăpadă, freza pentru vegetație, încărcător frontal, iar după încă un an am reușit să achiziționăm din fonduri europene neramburasabile un buldoexcavator cu încărcător frontal, cupă de încărcat și 3 cupe diferite pentru șanțuri. Acestea sunt utilajele care realizează o gama largă de lucrări și activități necesare comunei și care deservesc la cerere și populația. S-a văzut cum au intervenit utilajele în situații dificile, zăpadă, inundații, colmatări, realizarea de șanțuri și podețe. Fără aceste utilaje, sumele pe care trebuia să le cheltuim pentru lucrările la apă, după inundații, ar fi fost enorm de mari, având în vedere că închirierea unui astfel de utilaj costă în prezent până la 150 lei ora de lucru, plus deplasarea. După cum știți, cei care ați avut nevoie, populația din comună plătește doar 40 lei/oră, suma care include doar consumul de motorină, uzură și manoperă, fără vreun profit.

Rep.: Totuși, sunt oameni care spun că “nu s-a făcut nimic”…

Eremia Pop: Știți vorba aceea: „Nu-i nimeni mai orb decât acela care nu vrea să vadă…” Utilajele noastre sunt destul de impresionante că mărime, greu să nu le observi, chiar bine se văd de la bar. Revenind la prioritățile stabilite cu firma de consultanță, în primele luni de la preluarea mandatului reprezentanții acesteia mi au spus că de la începerea întocmirii documentației pentru un proiect, abia peste 3-4 ani se vor vedea rezultate, adică vor putea începe efectiv lucrările.

După primul șoc, când am constatat că nu există utilaje în dotarea primăriei, acesta a fost al doilea, când am realizat că proiectele la care lucrăm nu se pot finaliza în perioada prezentului mandat.Am conștientizat că există riscul că în timpul acestui mandat să nu se vadă nimic din tot efortul depus cu întocmirea proiectelor, chiar dacă ele ar fi în faza de începere a execuției. Cu toate acestea am reușit, prin muncă susținută a întregii echipe din Primărie, să câștigăm 3 din proiectele depuse pentru finanțare din fonduri nerambursabile:

– Drumul de legătură Chiher – Urisiu.

– Reabilitarea căminelor culturale din Chiheru de Jos și Urisiu de Jos.

– Buldoexcavatorul.

Din fonduri proprii, menționez aici tractorul cu motor Perkins, cu remorcă și toate sculele necesare și reabilitarea dispensarului din Chiheru de Sus. Trebuie să precizez că în toată această perioadă partidul din care fac parte nu a fost la putere, deci doar prin insistență și perseverență am câștigat și ne-au fost selecționate proiectele. Nu pot spune că am avut doar noroc, trebuie să fii deosebit de corect la întocmirea actelor și perseverent la toate instituțiile de care depinde fiecare segment al procesului de avizare-selectare.

Am avut însă și un obstacol la care nu m-am așteptat, și care a întârziat mult întocmirea proiectelor, și acesta a fost: lipsa intabularii proprietăților comunei. Astfel, la începutul mandatului, am constatat că atât clădirea (sediul) primăriei cu terenul aferent, cât și: bisericile, școlile, dispensarul, parcările, terenurile obștești, pășuni, păduri nu au fost intabulate pe Primărie. Pentru orice proiect, în vederea finanțării din fonduri europene, principalul act cu care se începe dosarul este extrasul de carte funciară, singurul act care dovedește legal proprietatea pe terenul în cauza. Am rămas surprins și nu am înțeles până în ziua de azi cum a fost posibil și din ce cauza aceste bunuri nu au fost intabulate, pentru a se putea iniția întocmirea de proiecte pentru diferite investiții, de importantă majoră pentru comună și locuitorii ei. Așadar am început acțiunea de intabulare, un proces lung și costisitor, însă fără aceste acte nu se putea merge mai departe. După ce am reușit intabularea pentru câteva obiective, am întocmit proiectele și în timp record am reușit și câștigarea acestora. Toată această acțiune de intabulare care continuă și în prezent face parte din primul capitol al eforturilor mari și de durata, dar care nu se văd. Gândiți-vă că noi nu puteam face nici un pas înainte fără aceste acte aduse la zi. Toate acestea ne-au luat mult timp și ne-am bucurat când am văzut că muncă nu a fost în zadar, proiectele au câștigat competiția, însă începutul acestui an, care avea prevăzută etapă începerii lucrărilor în primăvară, a blocat graficul lucrărilor, că urmare a izbucnirii pandemiei de coronavirus.

În perioada februarie-aprilie nu am putut discuta nici cu proiectanți, nici cu executanții deoarece firmele și-au suspendat activitatea. Perioada grea a trecut, iar în momentul de față putem informa populația că după obținerea tuturor autorizațiilor s-au început lucrările la:

– Reabilitarea clădirii administrative din Urisiu de Sus – având ca destinație: dispensar și casă mortuară;

– Reabilitarea căminelor din Chiheru de Jos și Urisiu de Jos, din fonduri nerambursabile;

– Construirea unei capele mortuare la Chiheru de Jos, în colaborare cu Parohia Ortodoxă și la Urisiu de Jos.

În cadrul acțiunii de intabulare a terenurilor comunei, un subiect delicat și de durata a fost stabilirea limitelor administrative ale proprietății comunei Chiheru de Jos. Și această acțiune intră la categoria celor pe care oamenii nu le pot vedea și nici pipăi. Pe toate părțile din jurul proprietăților primăriei, pășuni și păduri, limitele erau neclarificate: de exemplu: pășunea Cota, limita cu Gurghiu; Câmpu Cetății, limita cu Habic și Petelea; Istambertul, limita cu Praid, pădurile comunale – limită cu Sambriașul și Beica, teren agricol, limită cu Beica. Toate aceste probleme nerezolvate de 30 de ani ne-au revenit nouă în sarcina și știți unii dintre Dumneavoastră cât sunt de greu de dus la capăt tot ceea ce ține de intabularea proprietății, mai ales unde sunt probleme cu limitele de proprietate. Aveam și varianta să le lăsăm așa – moștenire urmașilor noștri – că să se ia ei cu mâinile de cap, dar atunci care mai e rolul nostru, nu de a face ordine în bunurile care ni s-au încredințat, că un bun gospodar, nu de a face toate eforturile de a crea locuitorilor condiții de viață mai bune, de a ajută comună să se dezvolte? În momentul de față după ani de zile de discuții și întâlniri, dar și divergente privind limitele, finalizate prin procese – pe care le-am câștigat, avem acțiuni mari și aproape de finalizare privind intabularea și acceptarea limitei de comun acord cu toți vecinii de pe conturul proprietăților. În acest context, am înregistrat un succes cu redobândirea proprietății Composesoratului Urisiu de Sus, subiect care trenează de 15 ani, iar acum am reușit să obținem suprafață de pădure de la Ocolul Silvic Sovata pentru repunerea în drepturi a acestui Composesorat de pădure. La ce ne folosesc toate acestea? De ce să luptăm să recâștigăm unele suprafețe ale comunei, care au ajuns din dezinteres sau delăsare la comunele vecine sau ale statului? Pentru că, atât comuna cât și oamenii care locuiesc în ea trebuie să fie prosperi, iar vecinii să afle că aici nu-i sat fără câini.

Reporter: Sunteți un primar care s-a remarcat prin implicarea în organizarea evenimentelor ce vor să păstreze vie tradiția strămoșească, cântul și jocul popular, costumele, așa cum au fost ele demult.

Eremia Pop: Într-adevăr, dintotdeauna am simțit că am datoria de a lupta pentru aducerea tradițiilor la filonul autentic, pe care eu încă l-am apucat, când eram copil. Modernizarea, urbanizarea, comunismul au trecut peste toate acestea și au vrut să uniformizeze totul, să rupă oamenii de tradiție, de istorie. Dar, degeaba știu eu sau alții de vârstă mea aceste lucruri despre sat, trebuie să le afle cei tineri, să le ducă și ei mai departe.

După primul an de mandat, comparând cu vremea copilăriei mele, nu mai recunoșteam elevii de astăzi ai școlii. Mă gândeam că nu mai e la modă că tinerii să cânte, să recite, să joace, să danseze pe scenele comunei. În vremurile acelea, nu chiar așa demult, veneau copiii de la Urisiu la Chiher și dădeau un spectacol de dansuri și cântece și tot căminul era impresionat. Iar zona Urisiu, cum bine știm e un adevărat izvor de talente la cântat. Am luat și în acest domeniu totul de la zero. Am contactat instructori de dansuri populare, de canto, profesor de instrumente muzicale și, așa cum știți cu toții, am avut rezultate deosebite cu copiii. S-au umplut din nou sălile căminelor de copii, tineri, părinți, bunici, fenomen cu care s-a revigorat sufletul satelor, renascand astfel vechea noastră tradiție. Micii dansatori talentați au participat la festivaluri în alte țări, având cu această ocazie posibilitatea de a vizita Grecia și Muntenegru. Entuziasmul s-a transmis și la părinții copiilor, și la alți tineri ai satelor noastre, care până acum nu au fost atrași de jocul popular dar au învățat și ei, iar acum, la orice bal, fac un adevărat spectacol. Am obținut prin sponsorizare instrumente muzicale, viori și piane pentru studiu, știind că părinții nu ar putea suportă costurile instrumentelor. Față de anii trecuți când nici un copil nu cunoștea instrumentele muzicale, în prezent în satele noastre avem deja câțiva instrumentiști de excepție, care participa în această perioadă la selecția pentru concursul “Romanian talent “de la Cluj. Mulți părinți au afirmat că a renăscut satul, iar căminele nu au mai fost atât de pline de 30 de ani. Prin toți acești copii, adevărați moștenitori ai tradițiilor noastre, acum sunt sigur că ceea ce a fost frumos în satele noastre nu se va stinge în uitare, ci va merge mai departe.

Reporter: Susținătorii contracandidatului dumneavoastră afirmă pe rețelele de socializare că candidatul lor a făcut mai multe decât dumneavoastră.

Eremia Pop: E de apreciat ce a făcut: renovarea Primăriei, pe vremea aceea se putea fără intabulare, acum nu se mai poate face nici trotuar fără intabulare. A mai făcut înainte de alegeri asfaltarea rapidă a ulițelor și drumul spre Urisiu cam jumătate. După preluarea mandatului surpriză a fost să constatăm că drumul asfaltat de la Urisiu de Sus și ulițele asfaltate din Chiheru de Jos, făcute în pripă, cu scop electoral, fiind foarte înguste, fără șanțuri de calitate și podețe, erau neplătite. Deci să rețină aceia care laudă multiplele realizări, că după alegeri noi am plătit atât proiectarea cât și execuția acelor drumuri. Pentru slabă lor calitate acum trebuie să facem intervenții majore cu cheltuieli pentru a le largi și a le consolida. După cum știți, abia încap două căruțe una pe lângă cealaltă, iar unde e pantă deja se rup bucăți de asfalt din drum. Am dat doar două exemple. Dar să enumăr și problemele rezolvate sau în curs de realizare, în perioada mandatului meu și care se văd. Dintre obiectivele propuse am realizat până în prezent:

– Finalizarea drumului asfaltat Chiher – Urisiu din fonduri europene nerambursabile;

– Achiziționarea buldoexcavatorului din fonduri europene nerambursabile (parțial);

– Achiziționarea tractorului cu remorcă și utilaje aferente din fonduri proprii,

– Începerea lucrărilor la clădirea administrativă din Urisiu de Sus și amenajării unui dispensar și a unei case mortuare;

– Începerea lucrărilor la cele două cămine culturale, din fonduri europene;

– Întreținerea drumurilor de câmp și reabilitarea lor;

– Intabularea proprietăților primăriei, în curs;

– Reabilitarea și extinderea rețelei de apă nepotabilă și dublarea capacității de livrare a apei în Urisiu de Sus și de Jos;

– Introducerea gazului metan este la avizare la Transgaz, deci o faza avansată;

– Extinderea și reabilitarea rețelei de apă existența și cea potabilă de la rețeaua din Sovata;

– Terenul de fotbal la Urisiu de Sus;

– Sprijinirea echipei locale de fotbal;

– Realizarea unui cântar balanță de 60 de tone pentru căruțe și camioane.

În fiecare an Primăria a distribuit lemn de foc populației comunei la un preț care include doar costul exploatării – fără prețul lemnului! Ultima realizare a Primăriei este colaborarea cu firma RDS și ridicarea unei antene de telefonie și internet care acoperă satele Urisiu de Sus, Urisiu de Jos și Chiheru, rezolvând o problema a comunicării care trenează de mulți ani cu Urisiu precum și cea a lipsei semnalului de calitate la Chiheru de Jos. La toate acestea să adăugăm și revigorarea spiritului comunității, a satului, prin reînvierea activităților culturale.

Principala nerealizare este faptul că, deși ni s-a aprobat proiectul de canalizare, nu am obținut finanțarea datorită numărului mic de locuitori ai comunei. Statul român consideră că pot beneficia de finanțare doar comunele cu mii de locuitori…

Reporter: Și atunci care ar fi soluția? Există altă varianta pentru introducerea canalizării?

Eremia Pop: Canalizarea trebuie făcută și se va face. Împreună cu câțiva specialiști implicați în proiectele din zona căutăm soluții care pot fi transpuse în practică, adaptate condițiilor noastre. Avem și două proiectele importante care sunt la linia de start:

– Proiectul pentru asfaltarea ulițelor din sate este în faza finală, pregătit pentru selecție.

– Proiectul privind refacerea podurilor din întreagă comună este în faza finală, urmează pregătirea pentru obținerea fondurilor, inclusiv studiul de fezabilitate. Referitor la aspectul satelor, țîn să menționez ceea ce toți constatăm: din momentul în care treci granița începi să vezi satele și orășelele care arată extraordinar, pline de flori și verdeață, cu drumuri asfaltate, trotuare, rigole. Apă, gazul, canalizarea nu lipsesc. Spre acest model de sat ne îndreptăm și noi, însă proiectele trebuie să fie serioase, nu doar cu scop electoral. Nu facem un drum sau un trotuar azi că mâine să trebuiască să-l lărgim sau să-l înlocuim. Și aceste proiecte cer timp, muncă de zi cu zi, eforturi care nu se văd.

Reporter: Aud că unii sunt mulțumiți și așa prost, doar să fie…asfalt, trotuar.

Eremia Pop: Nu mai e timp și nici bani pentru lucruri prost făcute. Exemple avem destule chiar aici. Apă de la Urisiu de Sus, unde permanent trebuie intervenit pentru decolmatare. Deci: cheltuieli, timp pierdut cu oamenii și utilajele. Pentru că oamenii și animalele nu pot stă fără apă. Aici aș dori să adaug câteva cuvinte despre proiectele care se fac pentru investiții cu finanțare europeană. Într-adevăr aceste proiecte cer mult timp și muncă, însă și exigență e deosebită. Nu sunt admise la finanțare proiecte făcute superficial, există un control riguros înainte și după execuție, al lucrărilor executate și asupra banilor cheltuiți. Însă merită efortul pentru că Primăria nu ar avea bani, indiferent câtă pădure ar tăia, să plătească sumele necesare pentru investiții mari și în final comună beneficiază de un lucru de calitate, nu făcut de mântuială.

Reporter: Și în final, ne spuneți ceva despre proiectele de viitor, dacă veți fi ales?

Eremia Pop: Voi finaliza toate proiectele începute, voi caută soluții pentru canalizare și voi aborda noi zone care cer investiții care pot fi făcute de Primărie și care au că scop creșterea bunăstării oamenilor: investiții în sănătate, în sport, în ajutorarea vârstnicilor, și în prestații de servicii folositoare tuturor. Bineînțeles, cu finanțare nerambursabilă, pe cât se poate. Sunt convins că ceea ce s-a făcut până acum este doar începutul, punctul de plecare pentru alte investiții în dezvoltarea comunei și bunăstarea oamenilor. Știu exact ce lipsește și chiar acele obiective le voi realiza. Cred că al doilea mandat, din acest punct de vedere va fi mai ușor că primul, având deja aproape toate proprietățile intabulate.

Doresc să menționez că în cei patru ani am constatat cu satisfacție că satele noastre, contrar estimărilor pesimiste, nu decad, ci au înflorit. Vezi din ce în ce mai mulți tineri, copii, familii tinere, chiar cei care locuiesc în Reghin sau în alte orașe vin aici, unii au renovat casele bătrânești, alții și-au construit o căsuța, și-au amenajat curtea, grădina, constatând poate, că și mine, că locul natal îți oferă ceva ce nu găsești în altă parte. Unii au început o mică afacere, ceea ce este un act de curaj în vremurile de acum. Și nu e departe vremea când mulți vor preferă să locuiască la sat! Lucrul de acasă poate fi făcut de oriunde dacă ai internet. Pentru tineri este vremea să facă bani, în străinătate, sau unde pot câștigă pe măsură muncii lor, însă văd că mulți dintre ei vin acasă și vor să găsească ceea ce au văzut afară. Înafara de aerul curat, peisajele minunate din jurul satelor noastre, tinerii așteaptă un confort normal pentru țările civilizate. Acest aflux de tineri face că satele noastre să meargă înainte, să se dezvolte, iar pentru noi cei ce suntem aleși să le reprezentăm, constituie o motivație, un imbold de a urgență și de a găși soluții că să facem cu adevărat celor ce vin cu drag și dor aici, să se simtă “acasă”.

(Material comandat de: Partidul Național Liberal – Filiala Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200012 / Executat de Zi de Zi Events SRL)