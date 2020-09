Ministrul Agriculturii, vizită în județul Mureș

Share



Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a poposit marți, 15 septembrie în comuna Vătava, parte din periplul mureșean care a mai cuprins localitățile Batos, Râciu, Șăulia și orașul Luduș. Zestrea comunei Vătava însumează aproximativ 2.000 de bovine și peste 7.000 de ovine și caprine, lucru subliniat ministrului Oros de către primarul Zaharie Șular.„Ne putem mândri la nivel de comună cu oameni extrem de muncitori. Au așteptat cu nerăbdare venirea ministrului Agriculturii pentru a afla noutățile în ce privește programele Ministerului Agriculturii, în special programele destinate tinerilor fermieri. Îi mulțumim ministrului Oros pentru că și-a făcut drum până în comuna noastră, și sper ca informațiile prezentate de domnia sa să fie de bun augur pentru fermierii din comuna noastră”, a spus primarul Zaharie Șular.

Ministrul Adrian Oros le-a vorbit fermierilor prezenți de câteva din măsurile intreprinse de Ministerul Agriculturii, respectiv schemele de sprijin aferente perioadei 2021-2017.

„La finele acestui an se termină PNDR 2014- 2020 și începe o nouă etapă din Politica Agricolă Comună, pentru perioada 2021-2027 unde sunt alocate peste 20 de miliarde de euro. Împreună cu asociațiile și cu alte instituții lucrăm la Programul Național Strategic, denumirea noua a Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, cum anume să cheltuim acești bani în viitorii 7 ani, cum anume să fie subvențiile, ce scheme de sprijin, ce măsuri vor fi finanțate prin Ministerul Agriculturii în continuare. Legat de subvenții, pot spune că va rămâne subvenția pe suprafață. De asemenea, dorim să păstrăm și sprijinul cuplat, atât Sprijinul Cuplat Zootehnic cât și Sprijinul Cuplat Vegetal, precum și Ajutorul Național Tranzitoriu. Pe de altă parte, pe pilonul II, la măsuri, am încercat să dăm mai mulți bani pentru procesare și depozitare pentru că am constatat, în special pentru producătorii mai mici, că de multe ori reușesc mai greu să-și vândă marfa. Am dori, acolo unde se vrea și unde se și poate, să finanțăm spații de depozitare și spații de procesare astfel încât să nu mai fie această dependență de procesatori”, a precizat ministrul Agriculturii.

Sprijinirea tinerilor din domeniul agricol

Un alt subiect atins de ministrul Oros a fost cel legat de sprijinirea tinerilor din domeniul agricol.

„Încercăm să sprijinim instalarea tinerilor fermieri, în contextul în care îmbătrânirea forței de muncă și a fermierilor în agricultură este un fenomen nu doar la noi în România, ci în întreaga Europă. Din păcate, tot mai puțini tineri aleg să rămână în acest domeniu, unul deloc ușor care necesită multă muncă, timp, 24 din 24 de ore, în special în zootehnie. Trebuie să avem programe de susținere a acestei categorii, de instalare a tinerilor în agricultură. Gândim și cu Ministerul Fondurilor Europene o modalitate de a susține pe cei care angajează tineri. Nu sunt doar proprietari de ferme, sunt și oameni care lucrează în fermele respective și atunci, ca să poți să-i dai un salariu mai bun, gândim niște forme de sprijin prin rambursare, în așa fel încât o parte din salariul dat unui tânăr care se angajează într-o fermă să-l compensăm tot din fondurile europene”, a precizat ministrul Oros.

Despăgubiri acordate fermierilor Despăgubirile acordate fermierilor, a fost un alt punct atins de ministrul Adrian Oros.

„Avem despăgubiri pentru fiecare sector în parte, cam 200 de euro pe hectar, respectiv undeva la 100 de euro pe vacă. În ce privește sectorul zootehnic, dăm aceste forme de sprijin, atât din bani europeni cât și din bani de la bugetul național. Pentru banii de la bugetul național a trebuit să elaborăm niște ordonanțe de urgență care au fost publicate. Mai exact, am încadrat sprijinul la bovine cu bani de la stat, fermele cu peste 91 de capete, care sunt mai puține. La cele sub 90 de capete, unde sunt cele mai multe ferme, oferim despăgubiri din bani europeni. Indiferent din care categorie fac parte, ajutorul este undeva la 100 de euro pe cap de bovină. Pentru apicultură, despăgubirea este de 25 de lei pe familie de albină. Pentru fermele de păsări și fermele de porci unde, de asemenea, au fost pierderi mari am alocat iar niște bani, la fel și pentru sectorul de pomicultură și legumicultură. Nu știu exact cât o să fie aceastră despăgubire pe cap de oaie, în total avem 42 de milioane de euro. Toate aceste scheme de sprijn, și la bovine, la oaie, porc, pasăre, le-am discutat cu toate asociațiile care au venit la minister în săptămânile trecute. Cu cifrele în față, am găsit forma prin care vor fi acordate aceste despăgubiri”, a subliiat ministrul Agriculturii.

Alin ZAHARIE