Dumitrița Gliga. Managerul discret intră la Președinție!

Din anii copilăriei, Dumitrița Gliga a fost educată cu respect pentru muncă. Temeinic, mai târziu tânăra și-a șlefuit mintea, absolventă a trei facultăți, s-a implicat discret în viața politică și a continuat să muncească disciplinat și neobosit. Astăzi este propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte al Județean Mureș și are toate atuurile pentru a conduce cu succes autoritatea județeană.

Dumitrița Gliga s-a aplecat serioasă asupra studiului încă de mică, astfel că nu miră pe nimeni că a absolvit, în 1998, profilul Informatică la Grupul Școlar ”Petru Maior” din Reghin, și apoi trei facultăți și câteva cursuri postuniversitare.

”M-am hotărât, după absolvirea liceului, să urmez ambele facultăți la care am fost admisă – Drept la Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca și Facultatea de Științe Politice și Administrație Publică – Jurnalistică la Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca la zi. Din anul al doilea am întrerupt Dreptul și am făcut anii 2 și 3 la zi, la Jurnalistică, într-un singur an, deoarece aveam media peste 9,50 și recomandarea unui profesor universitar. Am terminat cei 4 ani la Facultatea de Jurnalistică, am continuat și Dreptul pe care l-am absolvit cu nota 10 la licență”, rememorează Dumitrița Gliga, care s-a înscris apoi la Școala Națională de Științe Politice și Administrative – Studii academice postuniversitare ”Comunicare și Relații Publice”, unde a urmat cursuri postuniversitare de 2 ani și jumătate, absolvite în 2010.

În paralel cu activitatea de studentă, Dumitrița Gliga a lucrat la Studioul Teritorial Radio Târgu Mureș și la Firmele Gliga, ca director de marketing.

În 2013, Dumitrița Gliga a absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș, iar în 2017 un program postuniversitar de formare și dezvoltare continuă la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București – Colegiul Național de Apărare Departamentul pentru studii de securitate și leadership.

Cu drag de muncă

Dincolo de respect pentru studiu, Dumitrița a fost educată cu respect față de muncă. Elevă fiind în clasa a VI-a, ea lucra la Firmele Gliga, pe perioada vacanțelor de vară, în atelierul de șlefuit, unde avea program de la ora 7 dimineață până la amiază, ocupându-se și de corespondența externă a Firmelor Gliga și, ulterior, de partea de marketing, participări la evenimente internaționale și chiar relațiile cu toți clienții.

Astăzi, își desfășoară activitatea neobosită încât te întrebi când mai are timp liber și când mai doarme?

”Coordonez în continuare activitatea de marketing,mă ocup de tot ce ține de problemele juridice în cadrul Firmelor Gliga, pe parte de agricultură mă ocup de fermele din cadrul Gliga Companies, avem o fermă pomicolă și două ferme zootehnice, lucrăm circa 1.000 de hectare de teren. Avem 15 hectare de viță de vie, producem vinul Colyna Transilvania.Practic, sunt singurele dealuri cu vie din Reghin și păstrăm vița-de-vie veche, așa cum am cumpărat-o.Am plantat, de asemenea, circa 40 de hectare de pomi fructiferi noi, meri și pruni. Totodată, producem și îmbuteliem suc de mere pasteurizat,100% natural”, explică Dumitrița Gliga.

Aceasta coordonează, de asemenea, activitatea Asociațiilor de vânătoare Genesis și Ecosilva care gestioneazătrei fonduri cinegetice din județul Mureș.

Ar mai fi de amintit că an de an, Dumitrița s-a ocupat și de organizarea cu succes a evenimentului Balul Însuraților.

Dacă aveați impresia că aici se sfârșește activitatea Dumitriței Gliga, vă înșelați pentru că, din 1999, este implicată și în activitatea de marketing sportiv, în domeniul dansului sportiv, organizând numeroase competiții naționale, europene și internaționale, iar din 2008 s-a ocupat de primele acțiuni de marketing electoral.

Atunci a coordonat campania tatălui său, Vasile Gliga, la alegerile parlamentare.

”A fost o echipă de circa 100 de persoane. Au urmat alte campanii electorale pentru alegerile parlamentare, în anii 2012 și 2016, pe care le-amcoordonat”, a precizat Dumitrița Gliga, care s-a înscris oficial în PSD în anul 2019. Este coordonator al Departamentului pentru Afaceri Externe al PSD pe jud. Mureș. în cadrul organizației Reghin.

Campaniile coordonate în anii 2008, 2012 și 2016 s-au încheiat cu succes pentru candidații PSD.

Membru al delegației PAM la Washington DC

Fiind absolventă de Drept, Dumitrița Gliga a dezvoltat o pasiune pentru aprofundarea procesului legislativ din România având calitatea de colaborator extern, neremunerat, al Senatului României și, mai nou, pentru diplomație.

”Am dezvoltat în timp relații personale cu personalități din domeniul politicii și chiar diplomației internaționale care aflându-se în vizită în Reghin vizitau și fabrica noastră de instrumente muzicale. Am participat la mai multe delegații internaționale la care am avut acces, unde ne-am întâlnit cu oameni pe care îi cunoșteam și care ne-au ajutat să intrăm în lumea bună a diplomației. Am avut prilejul să îl întâlnesc pe general al Internaționalei Socialiste, și am participat, în octombrie 2019, la o delegație la Washington DC, în calitate de colaborator al Adunării Parlamentare a Mediteranei (PAM – n.r.) fiind apreciată ca fiind singurul membru PAM care activează intens fără să am calitatea de demnitar”, completează Dumitrița Gliga.

”Candidez la președinția Consiliului Județean Mureș deoarece consider că am voința necesară, puterea de muncă și cunoștințele pentru a face ca județul Mureș să se dezvolte, să se deschidă spre alte județe ale țării, chiar spre Europa, și să își obțină locul pe care îl merită pe harta României. De asemenea, datorită domeniilor în care am lucrat până acum cunosc multe probleme cu care se confruntă oamenii, fie tineri sau vârstnici, fie din mediul rural sau urban, și știu și ce își doresc pentru județul Mureș. Datorită proiectelor în care am fost implicată până acum am dovedit că nu există ”nu se poate” și că se poate face performanță pe plan local, național și internațional”, a conchis Dumitrița Gliga.

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)