Dragoș Pui (PSD Reghin): ”Îmi doresc să construim împreună o comunitate cu traiectorie europeană”

”Sunt Dragoș Pui, am 35 de ani și sunt economist. Astăzi mă adresez dumneavoastră din calitatea de candidat al Alianței Electorale Locale PSD-ALDE la funcția de primar al Municipiului Reghin.

La fel ca în orice altă competiție intru cu dorința de a câștiga, însă spre deosebire de orice altă competiție, de această dată îmi doresc să câștig pentru Reghin, mult mai mult decât îmi doresc să câștig pentru mine. Cred că ceea ce îmi doresc eu pentru comunitatea noastră e ceea ce avem cu toții nevoie iar în urma feedback-ului primit în aceste săptămâni de campanie de la reghineni, cred că este un obiectiv realizabil. Cred că această conjunctură face posibil nu doar pentru mine personal, ci pentru întreaga mea generație, să demonstrăm prin rezultate și proiecte implementate cu succes, că tineri capabili merită și trebuie să fie susținuți. Vorbim mult de promovarea tinerilor. Iată că a sosit momentul ca prin vot, la aceste alegeri locale, să îi și alegem și să le dăm ocazia să producă schimbarea și să modernizeze comunitățile pe care le reprezintă. La Reghin, un sondaj telefonic făcut la finele săptămânii trecute (cu respectarea normelor legale în vigoare) mă arată la o distanță mică de candidatul UDMR la funcția de primar. Așadar, ceea ce spuneam la începutul campaniei și anume faptul că am intrat în această competiție ca să câștig – cu votul reghinenilor pe 27 septembrie – este posibil!

Parcursul meu politic a început în 2009 când am devenit membru PSD, apoi în 2012 am fost ales de către colegii din Organizația Tineretului Social Democrat Reghin în funcția de președinte, iar ulterior am fost ales în funcția de vicepreședinte al TSD Mureș. Din anul 2016 sunt consilier local al Partidului Social Democrat în Consiliul Local al municipiului Reghin și vicepreședinte al PSD Reghin.

Sunt un reghinean, la fel ca fiecare dintre dumneavoastră. Am plecat din Reghin la facultate dar, la fel ca mulți dintre dumneavoastră am ales să mă întorc acasă. Mulți știu deja, dar ce aș vrea să știe toți reghineni despre mine, e că sunt un om onest și muncitor!

Îmi este bine atunci când celor din jurul meu le este bine, când ceea ce fac eu aduce un plus valoare comunității. Sunt un om dinamic care nu spune nu unei provocări și care ia fiecare provocare ca pe o oportunitate de învățare. Am înțeles încă din primii ani de business că responsabilitatea și asumarea sunt două atribute fără de care nu mi-aș putea desfășura activitatea. Sunt un om de echipă care a învățat că atunci când reușești să-i faci pe oameni să înțeleagă de ce faci ceea ce faci, ce te motivează, că scopul tău urmărește schimbarea în bine, ei te vor urma și vor munci cot la cot cu tine. Cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă libertatea de a gândi și a acționa liber și mai cred că o comunicare deschisă, onestă și constructivă este de cele mai multe ori soluția în rezolvarea oricărui tip de conflict. Sunt un om pentru care conceptul de familie a evoluat în timp și astăzi ea-i include nu doar pe cei apropiați ci întreaga comunitate.

Am vorbit în campania de anul trecut pentru alegerile europarlamentare – alegeri în care am fost unul din cei 32 de candidați din țară, reprezentantul pe lista PSD al zonei centru Mureș, Harghita, Covasna, că în cei peste zece ani de activitate politică și patru de activitate administrativă am luat decizii și am avut inițiative care au avut întotdeauna, un singur obiectiv: binele comunității pe care o reprezint. Asta îmi doresc să știe reghinenii acum. Să știe că au în mine un aliat, un partener și că voi asculta mereu vocea comunității reghinene.

Mi-am început activitatea profesională în cadrul unei instituții financiare nebancare, ca și operator de credite, eram anul 4 de facultate, după care m-am îndreptat către un alt obiect de activitate, tot din spectrul financiar, dar mult mai dinamic, spre piața de capital. Activitatea de broker pe piața de capital, a fost captivantă și m-a ajutat să am o viziune mai clară despre modul în care funcționează economia și interdependența dintre sectoarele economice. La sfârșitul anului 2011 am decis, împreună cu soția mea, să ne întoarcem în Reghin. Cei 10 ani petrecuți la Târgu Mureș au fost foarte frumoși, dar Reghinul a rămas în sufletul nostru. Din 2012 am devenit directorul executiv al unei companii din domeniul imobiliar, activitate cu care mă ocup și în prezent. Am fost simpatizant politic, apoi am deveni membru în anul 2009, după care în 2012 am fost ales de către colegii din Organizația Tineretului Social Democrat Reghin în funcția de președinte, iar ulterior am fost ales în funcția de vicepreședinte al TSD Mureș. Din anul 2016 sunt consilier local al Partidului Social Democrat în Consiliul Local al municipiului Reghin și vicepreședinte al PSD Reghin, iar astăzi așa cum spuneam sunt candidatul Alianței Electorale Locale PSD-ALDE pentru funcția de primar al municipiului Reghin.

Suntem aproape de finalul campaniei, o campanie grea cu mult fake news, cu multă manipulare online, însă energia pe care am simțit-o în teren a fost extraordinară. Am fost zilnic în teren alături de colegii mei, am vorbit cu oamenii, i-am ascultat, le-am ascultat atât criticile cât și ideile pe care le au pentru Reghin. A fost un dialog deschis și onest despre ce s-a făcut bine în acești ani și despre ce se putea face și mai bine. Reghinenii au apreciat că am venit cu proiecte concrete, realizabile în 4 ani și am fost plăcut surprins să văd ca au apreciat și atunci când le-am răspuns onest că nu cred că un anumit obiectiv sau proiect este realizabil. A fost o perioadă în care mi s-a reconfirmat faptul că dialogul este întotdeauna cea mai bună soluție. Dacă e să regret ceva legat de această campanie e faptul că nu am avut ocazia să particip la o dezbatere între toți candidații la funcția de primar al municipiului Reghin, în care să dezbatem proiectele noastre pentru comunitate, dezbatere care să fie transmisă în direct astfel încât toți cei interesați să o poată urmări. Cred că reghinenii meritau să aibă o astfel de dezbatere pentru că, eu cred că e un semn de respect din partea candidaților pentru alegători!

Chiar dacă condiționările impuse de starea de alertă ne-au dat un pic de furcă, mersul în teren, discuțiile față în față cu cetățenii au fost principalul meu obiectiv. Cred că, să mergi și să discuți direct cu alegătorul căruia vrei să îi ceri sprijinul este o formă de respect și rămâne cea mai onestă și importantă metodă de comunicare. Evident nu am reușit să ne vedem cu toți reghinenii cu drept de vot în aceste săptămâni dar eu sper că mesajul meu și al echipei noastre a ajuns la fiecare dintre ei. Și pentru că am pomenit de echipă vreau să profit și de această oportunitate și să le mulțumesc tuturor celor care au fost în teren, zi de zi, alături de mine. Pentru mine a fost o onoare să îi am alături. Un mare mulțumesc merge și către fiecare reghinean în parte care și-a rupt din timpul său pentru a sta de vorbă cu mine. Apreciez enorm și vreau să știe acest lucru.

Îmi doresc să construim împreună o comunitate cu traiectorie europeană, îmi doresc ca Reghin în 2024 să fie un oraș în care să vrei să te întorci să trăiești, să-ți întemeiezi o familie, să fie o comunitate sigură și un loc în care vrei să pui bazele unei afaceri locale.

Împreună facem echipă pentru Reghin!

Vă rog ca duminica 27 septembrie să votați poziția 1 pe buletinul de vot pentru primar – Pui Dragoș Cristian și poziția 2 pe buletinul de vot la Consiliul Local – lista de candidați a Alianței electorale locale PSD-ALDE.”

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)