Orașul Târgu Mureș vrea RESTART!

Campania electorală din acest an este una dintre cele mai promițătoare în proiecte și planuri de viitor. Fiecare oraș și echipă politică propune o agendă de proiecte economico-socială prin care garantează schimbarea din temelii a orașului.

Dintre toate, orașul Târgu Mureș vine cu cea mai ofensivă propunere de dezvoltare: RESTART Târgu Mureș. Acesta este programul prin care echipa PNL și-a stabilit o țintă clară: transformarea Târgu Mureș-ului într-unul dintre cele mai inteligente și de renume orașe din țară. Restart Tg. Mureș propune o listă de 10 proiecte care repun economia orașului pe harta națională, ca reper de dezvoltare municipală.

1. Spitalul municipal din Tg. Mureș – cea mai mare investiție în sănătate din ultimii 35 de ani.

„Suntem pregătiți cu terenul pentru construcția celui mai mare spital municipal din țară. Orașul nostru are deja un renume de centru medical. În ultimii ani, Tg. Mureș a pierdut teren în fața altor orașe care au susținut sănătatea municipală cu mult mai multe investiții. Suntem pregătiți pentru o investiție de zeci de milioane de euro pe care o vom susține fie din fonduri europene, fie printr-o redistribuire eficientă a fondurilor publice”, a explicat prof. univ. dr. Horațiu Suciu.

Spitalul municipal din Tg. Mureș va fi amplasat în proximitatea actualului spital județean și este prevăzut a fi digitalizat de la programarea pacienților până la serviciile medicale municipale.

2. Taxe și impozite zero timp de 5 ani pentru tinerii antreprenori – una din măsurile viitorului centru de afaceri „Business Hub”

„Vom construi un centru de afaceri în oraş, intitulat „Business Hub” care să funcţioneze ca o clădire de birouri şi „coworking” şi ca spaţiu de cazare pentru tinerii antreprenori sau oameni de afaceri care investesc în oraş. În ultimii 30 de ani au existat blocaje la nivel instituţional care au scos Târgu Mureş-ul de pe harta investiţiilor. Antreprenorii din Tg. Mureș au optat în tot acest timp pentru startul afacerilor lor în oraşe mai „deschise”. Vrem să oprim exportul de idei și oameni de afaceri spre alte orașe și să-i păstrăm acasă: Business Hub este soluția prin care vom pune orașul pe harta antreprenorilor de succes”, a spus ing. Șarlea Horea.

Printre facilitățile fiscale prevăzute în completarea Business Hub sunt prevăzute: deduceri de impozite și taxe în funcție de numărul de locuri noi de muncă create prin orice investiție, deduceri la impozite și taxe pentru investiții de peste 100.000 lei.

3. Autobuze școlare și mijloace de transport în comun full electric și hibride

„Orașul Târgu Mureș este tot timpul aglomerat și asta mănâncă la propriu din timpul de viață al oricărui locuitor. Cheia stă într-un transport în comun care să poată concura confortul transportului personal. Modernizarea transportului în comun va începe cu întreruperea asocierii dintre SC Transport Local SA și compania privată SC Siletina SA. Doar așa putem aduce fonduri europene pentru un trafic modern și inteligent”, a spus preşedintele PNL Târgu Mureş, ing. Ervin Molnar.

În planul de modernizare al transportului în comun sunt cuprinse măsuri precum: transformarea parcului auto într-unul full electric și hibrid, înființarea de sisteme de ticketing, modernizarea stațiilor cu sisteme automate de eliberare a biletelor şi abonamentelor de călătorie, instalarea de panouri care să informeze publicul privind timpul de așteptare în stație, benzi dedicate transportului în comun şi, nu în ultimul rând, autobuze dedicate exclusiv elevilor.

4. Parcări supraetajate în cartierele rezindențiale din Tg Mureș

“Avem mașini noi, modern, care circulă pe o infrastructură veche, depășită de vremuri și lipsită de strategii inteligente de fluidizare a traficului. Astăzi lipsesc legături esențiale între puncte importante din oraș, dar ne lipsesc și parcările”, a declarat ing. Cosmin Butiulcă.

Programul RESTART Tg. Mureș are prevăzute următoarele investiții:

– Continuarea drumului de legătură Dâmbu – Str. Gheorghe Doja (în zona Metro);

– Realizarea unui drum de legătură Gheorghe Doja (zona Azomureș) – Cartier Unirii, cu descărcare în strada Barajului și pod peste râul Mureș;

– Realizarea unui noi pod peste râul Mureș, în zona Aleea Carpați și reconfigurarea infrastructurii rutiere în zona ”Weekend”;

– Parcări supraetajate în cartiere – în zona garajelor, cu asigurarea unor boxe de depozitare pentru cetățeni;

– Parcări supraetajate în centru, zona Teatrul Național și zona Mureș Mall;

– Realizarea unui inel urban pentru traficul pe biciclete;

– Transport școlar organizat;

– Pasaj/ tunel auto subteran între Catedrala Mare şi zona Mureş Mall.

5. Supraveghere video a școlilor, piețelor, traficului în comun și a trecerilor de pietoni

„Creșterea siguranței copiilor în școli și pe drumul spre școală este una dintre priorităţile zero ale unei administraţii locale responsabile. Vom realiza sisteme de supraveghere video în toate şcolile şi liceele din oraş şi în zonele adiacente instituţiilor de învăţământ. Este nevoie de supraveghere video inclusiv în piețe, zone cu trafic aglomerat, autobuze, stații de autobuz și treceri de pietoni, pentru a descuraja furturile şi alte tipuri violente de infracţiuni, a spus ec. Emil Lucaci.

În plus, RESTART Tg. Mureș are în plan înfiinţarea unei secții permanente de poliție locală în zona Valea Rece.

6. Parcuri industriale în comunele limitrofe ale Tg. Mureș

„Vom pune în funcțiune Asociaţia Zonei Metropolitane Târgu Mureş. Planul nostru este să construim parcuri industriale, împreună cu fiecare comună limitrofă, în funcție de profilul activităților din fiecare zonă și un inel metropolitan pentru traficul pe biciclete. Dezvoltarea unui oraș nu depinde doar de investițiile în interiorul orașului ci și de ce se întâmplă în jurul lui” a spus ing. Cătălin Ormenișan.

RESTART Tg Mureș are prevăzut un program de minimis, dar și facilități fiscale pentru viitorii investitori din viitoarele parcurile industriale.

7. Târgu Mureș va implementa catalogul școlar digital și video-proiecție a fiecărei școli

„Orice oraș se bazează pe oamenii care locuiesc acolo. Orice oraș responsabil trebuie să se preocupe de educația copiilor din comunitate. La baza dezvoltării stă întotdeauna omul și apoi avansul tehnologic. E adevărat, tehnica ne sprijină să-i creștem pe cei mici în viitorii oameni mari” a spus Mădălina Oltean.

RESTART Tg. Mureș propune:

– Creșe care să răspundă pentru toti copiii aflați în această etapă de vârstă;

– Reabilitarea şi extinderea şcolilor şi grădiniţelor din oraş;

– Terenuri şcolare de sport noi şi modernizarea celor existente;

– Eliminarea oricăror contribuţii financiare din partea părinţilor pentru rechizite şi consumabile în şcoli (cretă, tablă, tablete, rechizite, mobilier etc.);

– Dotarea cu tablete, table inteligente şi video-proiecţie a tuturor şcolilor;

– Introducerea catalogului de note şi a prezenţei şcolare în mod digital.

8. „Smartcity” sau „digitalizarea” oraşului

„Utilizarea tehnologiilor digitale și de telecomunicații de ultimă generaţie poate duce la creşterea calităţii vieţii locuitorilor urbei noastre şi la dezvoltarea mediului de afaceri”, spune Alexandru Gyorgy.

Pentru dezvoltarea unui Târgu Mureș „inteligent”, RESTART Tg. Mureș propune: bugetarea participativă; iluminatul interconectat; Video Analytics – Siguranţa cetăţeanului; reducerea costurilor pentru infrastructura rutieră; digitalizarea Primăriei Târgu Mureş şi a instituţiilor subordonate; Târgu Mureș Alert; monitorizare prin senzori magnetici a volumului de trafic; monitorizare parcare ilegală.

9. „Seniorii digitali” din Tg. Mureș

RESTART Tg. Mureș are în plan programele “Clubul Seniorilor” și “ Seniorii Digitali” pentru părinții și bunicii noștri:

”Clubul Seniorilor” este un loc special dedicat persoanelor de vârsta a treia. Este un centru de zi modern, cu o capacitate de 80 – 100 locuri/zi, un spaţiu de relaxare şi socializare pentru pensionarii din municipiul Târgu Mureș, fiind destinat stimulării intercomunicării şi readucerii persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială proactivă. Vom derula, inclusiv viitoarea administraţie liberal, va derula proiectul „Seniorii Digitali” – dezvoltarea competențelor digitale ale seniorilor după modelul celui implementat în municipiul Cluj Napoca, a spus dr. Bogdan Voicu.

10. Centrul Turistic municipal din TG Mureș

”Proiectul Centrului Turistic Municipal constă în realizarea de trasee turistice în jurul conacelor şi castelelor din județ. Totodată, capitolul turistic din RESTART Tg. Mureș implică și Cetatea Medievală ca motor pentru evenimente cu specific medieval și cu frecvență săptămânală de weekend”, a specificat Sebastian Popovici.

