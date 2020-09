La Mulți Ani, SMURD! Cristian Boeriu: ”Aici am învățat ce înseamnă munca în echipă”

Share



În data de 25 septembrie se împlinesc 30 de ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) în Târgu-Mureș. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, conf. univ. dr. Cristian Boeriu, directorul departmentului M3 din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, a vorbit despre experiența sa în cadrul SMURD, despre cum a transformat o simplă curiozitate într-o carieră.

Reporter: Pentru început, spuneți-ne cum a debutat activitatea dumneavoastră în cadrul SMURD Târgu Mureș?

Conf. univ. dr. Cristian Boeriu: În primăvara anului 1992 eram student în anul V la UMF Târgu Mureș, iar împreună cu unul din colegii mei de an discutam despre specialitatea pe care ne-am dori să o facem, fiecare dintre noi, după ce terminăm facultatea. La un moment dat, am început să povestim despre studenții, colegii noștri din diferiți ani de pregătire, care făceau voluntariat pe o ambulanță mai deosebită, viu colorată, cu multe girofare, care circula prin oraș cu sirenele veșnic pornite, lucru total neobișnuit în perioada aceea. Știam că echipele de voluntari erau conduse de un medic străin, pe care îl chema Raed Arafat, absolvent al UMF Cluj, care făcea rezidențiat de anestezie și terapie intensivă în Clinica ATI, condusă atunci de regretatul profesor universitar doctor Mircea Chiorean. Mai știam că acea ambulanță, împreună cu echipa de gardă, era staționată la unitatea de pompieri, ceea ce reprezenta o chestiune foarte ciudată pentru noi, deoarece nu înțelegeam la vremea respectivă ce legătură ar putea exista între un serviciu medical de salvare și pompieri. Curiozitatea ne-a împins pe amândoi să mergem la pompieri să vedem ce este de fapt cu acea ambulanță, cu echipele de studenți voluntari și, mai ales, cine este acel medic, acea prezență pe care aș numi-o “exotică”, față de care mulți dintre colegii noștri manifestau un interes deosebit – auzisem că este foarte greu să găsești un loc în lista de gardă pe ambulanță din cauza numeroaselor cereri. Ajunși la unitatea de pompieri am întâlnit studenții voluntari care erau de gardă și am cunoscut, totodată, medicul care coordona echipa în acea zi, în persoana doamnei doctor Monica Miron. Am reușit să mă înscriu pe lista de gărzi, am început să activez ca student voluntar și în scurt timp am realizat că medicina de urgență este o specialitate deosebit de frumoasă, care oferă o satisfacție profesională ce nu poate fi descrisă în cuvinte, astfel încât am decis să îmi construiesc o carieră în această direcție, lucru pe care nu l-am regretat niciodată.

Rep.: Cum v-a schimbat SMURD Târgu Mureș?

C.B.: SMURD mi-a influențat în mod decisiv viața, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Aici am învățat ce înseamnă munca în echipă. Acea activitate de voluntariat a creeat de fapt o mare familie din care am fost întotdeauna mândru să fac parte. La SMURD am învățat că nu există ”nu se poate”, că orice este realizabil prin muncă, ambiție, perseverență și, nu în ultimul rând, prin arta de a forma echipa a cărei membri se susțin necondiționat, atât la bine cât și la rău.

Rep.: Ce înseamnă SMURD pentru dumneavoastră?

C.B.: Pentru mine, SMURD reprezintă peste 25 de ani din viață, înseamnă bucurie, împlinire, prietenie, dar și durere. Din păcate, după cum bine se știe, acești ani au fost presărați și cu evenimente tragice, mai mulți colegi dragi pierdându-și viețile în misiune. Mulți se așteptau, poate, ca aceste tragedii să distrugă acest serviciu, dar, din fericire, ele nu au făcut decât să-l transforme într-o structură și mai solidă, cu oameni și mai uniți și dedicați profesiei nobile pe care și-au ales-o.

Rep.: Care este cea mai memorabilă experinență pe care ați trăit-o în cadrul SMURD?

C.B.: Este foarte greu să aleg o singură experiență memorabilă din multitudinea de momente deosebite pe care activitatea de la SMURD mi le-a oferit. Aș putea aminti aici prima resuscitare cardiopulmonară reușită a unui pacient aflat în stop cardiorepirator, eu fiind medicul coordonator al echipei de gardă care a efectuat resuscitarea. O altă experiență deosebită și de neuitat este întâlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea cu ocazia vizitei Sfinției Sale la București din luna mai 1999. Atunci am făcut parte din echipa SMURD Târgu Mureș, solicitată pentru a îndeplini o misiune de mare responsabilitate, chiar de către serviciile medicale ale Vaticanului. Cred, însă, că dacă aș sta bine să mă gândesc ar fi multe alte experiențe pe care le-aș putea numi memorabile și le-aș putea enumera aici. Viața în urgență este plină de surprize și de neprevăzut, acestea fiind de fapt ingredientele care fac din medicina de urgență o specialitate aparte.

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare? Cum ați reușit să vă manageriați timpul?

C.B.: Probabil că cea mai mare provocare a reprezentat-o numirea domnului doctor Raed Arafat în funcția de Subsecretar de Stat la Ministerul Sănătății, moment în care am preluat conducerea SMURD Târgu Mureș cu titlu de interimat, care s-a prelungit cu peste 10 ani.

Gestionarea timpului a reprezentat întotdeauna o provocare. Evident, o mare parte din timpul meu l-am alocat serviciului, dar am încercat să păstrez un echilibru real între orele petrecute la spital și cele dedicate familiei. Din păcate, nu pot să susțin că am reușit întotdeauna acest lucru, dar am reușit, cel puțin, să fiu prezent, cu foarte mici excepții, la momentele cele mai importante din familia mea.

Rep.: Cum credeți că arată viitorul SMURD?

C.B.: SMURD este o structură în plină dezvoltare. Sunt foarte multe aspecte care vor fi modernizate și adăugate în activitatea acestui serviciu. În acești 30 de ani de existență, SMURD a impus un anumit standard de calitate. Consider că, pe viitor, cel mai important lucru este acela de a face pașii necesari pentru a crește acest standard și de a diversifica în continuare aria de activități cuprinse în portofoliul acestei structuri de salvare.

Rep.: În încheiere, ce mesaj transmiteți tuturor foștilor și actualilor dumneavoastră colegi cu ocazia acestei aniversări?

C.B.: În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor pentru întregul efort pe care l-au depus în slujba acestui serviciu și pentru momentele deosebite pe care mi le-au oferit lucrând alături de ei. Le doresc să aibă parte, în continuare, de bucurii și împliniri și să ne vedem cu toții sănătoși la aniversarea de 35 de ani. La mulți ani, SMURD!

A consemnat Sonia-Andreea BORȘA