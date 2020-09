INTERVIU cu președintele Ligii Studenților din Târgu Mureș: ”Consider că învățământul hibrid este cea mai buna opțiune”

Share



La Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu Mureș anul universitar 2020-2021 a început luni, 14 septembrie. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Paul Sorin Cotoi, student în anul V la medicină și președinte al Ligii Studenților din Târgu Mureș, a vorbit despre începutul acestui an universitar atipic.

Reporter: Pentru început, spune-ne cum își desfășoară Liga Studenților din Târgu Mureș activitatea în contextul epidemiologic actual?

Paul Sorin Cotoi, președinte al Ligii Studenților din Târgu Mureș: Liga Studenților din Târgu Mureș este una dintre cele mai longevive organizații studențești din România, desfășurându-și activitatea de peste 30 de ani. De-a lungul anilor, organizația noastră și-a dezvoltat treptat activitatea, ajungând la un număr impresionant de proiecte și campanii, atât pentru studenți, cât și pentru comunitatea orașului nostru. Liga Studenților din Târgu Mureș, ca și activitate, se concentrează pe partea de reprezentare a studenților UMFST din Târgu Mureș și pe partea de voluntariat. Din cauza situației epidemiologice actuale, activitatea noastră a fost influențată negativ, fiind nevoiți să găsim alte mijloace, unde s-a putut, pentru a ne desfășura activitatea în mediul online. În mare parte, ne-am axat pe partea de reprezentare a studenților în cadrul forurilor decizionale și executive ale Universității, iar unde am avut posibilitatea, am creat campanii de informare pentru populația târgu-mureșeană, în mediul online, cu privire la COVID-19, donarea de sânge și așa mai departe.

Rep.: Ce părere ai despre învățământul online? Consideri că este o alternativă bună pe termen lung?

P.S.C.: Prin Decretul Președintelui României 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Adresa Ministerului Educației și Cercetării 217/GP/1 aprilie 2020 și Adresa Ministerului Educației și Cercetării 98/DGIU/10 martie 2020, și în urma deciziilor Senatului Universității pentru prevenirea riscului contaminării cu virusul SARS-CoV-2, studenții au început activitatea didactică la UMFST în mediul online. Pentru buna desfășurare a activității didactice, studenții reprezentanți au propus Conducerii Universității organizarea procesului didactic într-un sistem modular pentru a facilita modul de învățare și de asimilare al informațiilor, fără o suprasolicitare din partea studenților, decizie ce a fost adoptată de către Senatul UMFST și a contribuit la creșterea performanțelor academice ale studenților prin evaluările desfășurate pe parcursul celor două module. Predarea, atât a cursurilor, cât și a lucrărilor practice/stagiilor, din punctul nostru de vedere, a fost foarte bună, întrecându-ne așteptările, cadrele didactice adaptându-se bine la noile condiții de predare. Totuși, chiar dacă învățământul online a decurs foarte bine pe perioada stării de urgență/ alertă, consider că acesta nu poate înlocui învățământul fizic în totalitate, însă, în viitorul apropiat, acesta poate fi o metodă de susținere a învățământului clasic, față-n față, și nu ar trebui neglijat de către universitățile din România.

Rep.: Cum privești învățământul hibrid? Crezi că este o variantă mai benefică pentru studenți?

P.S.C.: În contextul epidemiologic actual, consider că învățământul hibrid este cea mai buna opțiune pentru studenții din România și nu numai, în special pentru domeniile Sănătate, Inginerie și așa mai departe, care au ca scop dobândirea unor însușiri practice, însușiri pe care nu le poti dobandi prin intermediul unor tutoriale în mediul online. Dacă aș parafraza citatul unui profesor de la universitatea noastră, acela ar fi “medicina se învață la patul bolnavului”, acest lucru fiind foarte important pentru studenții din domeniul Sănătate, comunicarea cu pacientul fiind imperios necesară, ceea ce nu este realizabil în mediul online, chiar dacă toate cadrele universității au încercat să simuleze anumite patologii prin cazuri clinice.

Rep.: Ce părere ai despre noua platformă de învățământ online, BlackBoard, după prima săptămână de utilizare?

P.S.C.: BlackBoard este una dintre cele mai performante și mai complexe platforme de e-learning la nivel mondial, fiind utilizată de marile universități din lume și, prin urmare, această platformă necesită timp pentru implementare. Universitatea a reușit achiziția acestei platforme la începutul lunii septembrie, dar momentan nu funcționează la capacitate maximă, fiind utilizată doar pentru susținerea cursurilor și a unor activități practice. Într-adevăr, cum nimic nu este perfect, au fost și unele probleme de adaptabilitate, atât a studenților, cât și a cadrelor didactice, la noile schimbări, însă, sunt convins că în viitorul apropiat, comunitatea academică se va obișnui cu această platformă și le va fi foarte greu să renunțe la unele activități online, în detrimentul celor fizice.

Rep.: Cum s-a desfășurat ediția din acest an a Săptămânii Bobocilor?

P.S.C.: Săptămâna Bobocilor este un proiect consacrat al Ligii Studenților din Târgu Mureș, care se desfășoară anual în săptămâna premergătoare începerii noului an universitar, fiind dedicată exclusiv noilor noștri colegi. Din cauza situației epidemiologice actuale, toate activitățile fizice pe care le organizăm de obicei nu s-au mai putut desfășura, dar noi am încercat, pe cât posibil, să venim în ajutorul bobocilor cu informații utile, prin niște emisiuni în cadrul UMFST-TV și printr-o broșură, pe care am intitulat-o “Ghidul Bobocului”, în care le prezentăm toate informațiile necesare în noul an universitar, cu privire la campus, librărie, documente de care au nevoie etc.

Rep.: Ce proiecte are Liga Studentilor în viitor și cum se vor desfășura acestea?

P.S.C.: În viitorul apropiat, organizația noastră va organiza în mare parte proiectele tradiționale, însă sub altă formă, în mediul online. Un proiect pe care l-am implementat recent este Simularea Examenului de Rezidențiat pentru colegii noștri care au absolvit anul acesta și urmează să susțină examenul vieții lor, în urma căruia își vor alege specializarea. De asemenea, încercăm să organizăm în mediul online și Congresul pentru Studenți, Tineri Medici și Farmaciști “Marisiensis” sub forma unor conferințe online și a unor sesiuni de prezentare a lucrărilor științifice ale studenților.

Rep.: În încheiere, ce mesaj ai pentru toți studenții UMFST la începutul acestui an universitar?

P.S.C.: În încheiere, aș dori să le transmit tuturor colegilor mei un început de an universitar plin de reușite, multă răbdare, putere de studiu și acomodare la noile condiții generate de pandemia, care ne solicita capacitatea de adaptare. De asemenea, vreau să-i felicit pe studenții care au ales să studieze în centrul nostru universitar și care pășesc pentru prima data pe holurile universității noastre, plini de entuziasm. Sper ca acest an universitar aparte va fi benefic pentru toți și vom reuși să trecem cu bine peste aceste provocări, pentru a ne îndeplini misiunea de a deveni profesioniști în domeniile noastre de studiu.

A consemnat Sonia-Andreea BORȘA