Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Andrada Toncean: ”Am fost în continuă competiție cu mine”

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Andrada Toncean este absolventă a Școlii Gimnaziale din Hodac și este de părere că succesul școlar nu este definit doar de obținerea notelor bune, ”ci și de sentimentul pe care îl ai ca elev că ai putut să faci față greutăților întâlnite.”

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți, pe scurt, cititorilor Zi de Zi.

Andrada Toncean: Mă numesc Toncean Andrada Nicola, sunt proaspăt absolventă a clasei a VIII-a și consider că sunt o persoană creativă, sociabilă și curioasă să descopăr cât mai multe lucruri noi. Una din modalitățile prin care încerc să-mi conturez personalitatea este lectura în urma căreia descopăr noi modele demne sau mai puțin demne de urmat. Încă de când eram mică muzica a avut un loc special în viața mea prin faptul că din clasa I, sub îndrumarea atentă a doamnei profesor Zanfir Lavinia, am început să studiez pianul. Acest lucru m-a ajutat sa îmi deschid orizonturile gândirii, ceea ce face că și în prezent să dedic din timpul meu liber acestei activități.

Rep.: Cu ce rezultate ai absolvit clasa a VIII-a?

A.T.: Am promovat clasa a VIII-a cu media 9,96 iar la Evaluarea Națională am obținut nota 9,60, respectiv 8,90.

Rep.: Care este secretul performanțelor tale școlare?

A.T.: Consider că succesul școlar nu este definit doar de obținerea notelor bune, ci și de sentimentul pe care îl ai ca elev că ai putut să faci față greutăților întâlnite. Mai mult decât asta, contează împlinirea sufletească și satisfacția pe care o ai, când vezi dezvoltarea ta personală în urma cunoștințelor acumulate.

Rep.: Ai învățat pentru note sau pentru a avea un bagaj important de cunoștințe, necesar în viața de adult?

A.T.: Aș putea spune că am învățat pentru ambele într-o oarecare măsură. Am învățat pentru a-mi descoperi limitele și a le depăși. Am învățat pentru a acumula cât mai multe cunoștințe și astfel să am mai multă încredere în mine. Am învățat pentru ca la final să privesc la parcursul meu și să fiu mândră de el. Pe lângă toate acestea notele le-am privit ca o motivație și ca o recompensă pentru munca mea.

Rep.: Cum ai menținut echilibrul între școală și pasiuni?

A.T.: De cele mai multe ori nu a existat un echilibru între cele două, pentru că viața școlară a avut o importanță deosebită pentru mine. Așa că nu am dat înapoi când a trebuit să renunț la viața mea extrașcolară.

Rep.: Ce mesaj ai pentru generațiile viitoare de absolvenți?

A.T.: În primul rând, următoarelor generații le urez mult succes în depășirea obstacolelor pe care le vor întâlni. În al doilea rând, le doresc să fie mai înțelepți și să conștientizeze mai repede decât noi, cât de important este acest examen și că Evaluarea Națională le testează atât cunoștințele dobândite în anii școlari, cât și stăpânirea emoțiilor în asemenea condiții.

Rep.: Ce ne poți spune despre planurile tale de viitor?

A.T.: Cel mai important plan de viitor pentru momentul de față este parcurgerea și absolvirea cu succes a cursurilor preuniversitare și totodată orientarea spre un domeniu plăcut și agreabil pentru tot restul vieții. Cel mai mult contează prioritățile. Dacă școala este prioritatea numărul unu, atunci toate eforturile vor fi îndreptate spre ea. Iar ca rezultat, munca este răsplătită pe măsura eforturilor depuse. Cel mai important principiu pe care l-am urmat de-a lungul celor opt ani de școală a fost acela de a-mi folosi la maxim toate capacitățile cu care am fost înzestrată sau pe care le-am dezvoltat pe parcurs. Aici aș mai putea adăuga și faptul că am fost în continuă competiție cu mine însămi, încercând mereu să mă autodepășesc.

A consemnat Alex TOTH