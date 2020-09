Refugii în stațiile de autobuz din Sighișoara

Share



Reprezentanții Primăriei Municipiului Sighișoara au transmis vineri, 25 septembrie, prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook, faptul că se montează cele 19 noi refugii pentru stațiile de autobuz din Sighișoara, care sunt prevăzute cu rame de protecție ce asigură etanșarea panoului împiedicând infiltrarea apei sau umidității, sunt dotate cu panouri informative, vizibile atât din interior cât și din exterior, băncuțe pentru confortul călătorilor, coș de gunoi și sunt iluminate prin alimentarea circuitului la sistemul fotovoltaic ce va alimenta kit-ul de supraveghere și automatizările din interior.

,,Pentru confortul utilizatorilor transportului public în comun din Sighișoara am gândit acest proiect pe care îl implementăm în aceste zile. Am păstrat în general vechile poziționări ale stațiilor, pentru că sighișorenii s-au obișnuit cu ele, iar pentru confortul călătorilor am propus încă din această primăvară acest proiect, pentru că aveam stații fără refugii și era dificil pentru călători în condiții de caniculă, ploi sau ninsori”, a informat primarul municipiului Sighișoara, Ovidiu- Dumitru Mălăncrăvean.

Noile refugii vor fi amplasat în stațiile de autobuz de pe străzile: Consiliul Europei, Cornești, Mihai Viteazu, Ana Ipătescu, Viilor, Gheorghe Lazăr, Herman Oberth, 1 Decembrie 1918, Z.Boiu și Târnavei.

