FOTO: Benedek Theodora, vot ”ca să ne facem bine”

Candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, Theodora Benedek, și-a exprimat dreptul de vot la Secția de votare nr. 32 din incinta Colegiului Național ”Unirea” din municipiu.

”Am votat în primul rând pentru oameni, am votat pentru târgumureșeni, am votat pentru ca locuitorii orașului nostru să își poată vedea împlinit visul de a trăi în armonie, în liniște, în siguranță, într-un oraș modern, într-un oraș european. Am votat pentru ca tinerii să rămână aici în Târgu Mureș, am votat pentru ei și pentru părinții lor, am votat pentru ca orașul din inima României să aibă o inimă care pulsează de energie, de vitalitate și de prosperitate. Nu în ultimul rând, am votat pentru ca în anul 2020 târgumureșenii să poată să spună cu mândrie că orașul lor este o poartă de intrare în Europa. Într-un cuvânt, am votat ca să ne facem bine”, a declarat Theodora Benedek, care a fost însoțită la secția de votare, simbolic, de Ciprian Dobre, dr. Horațiu Suciu, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean și dipl. ing. Ovidiu Georgescu.

Alex TOTH