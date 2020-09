Bianca Tămășan și Cezar Conțiu, componenta reghineană a expoziției Arhitectura.6

Share



Piațeta Bisericilor din municipiul Reghin găzduiește în această perioadă expoziția Arhitectura.6, eveniment bienal de arhitectură organizat de Ordinul Arhitecților din România care care prezintă cele mai bune proiecte de arhitectură realizate în ultimii doi ani de arhitecți din județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și Vâlcea. Vernisajul expoziției a avut loc luni, 28 septembrie și va putea fi vizionată până vineri, 2 octombrie. „Vizitatorii pot vedea în cadrul expoziției atât proiectele înscrise și acceptate în prima etapă, cât și proiectele nominalizate și premiate. Practic, putem vedea cele mai bune proiecte dar și proiectele cele mai apreciate. Există o etapă de preselecție și o etapă de premiere în care sunt alese cele mai bune dintre cele mai bune proiecte. Expoziția este una itinerantă, a început la Tîrgu Mureș în cursul săptămânii trecute unde a avut loc și faza de premiere. În această săptămână expoziția poate fi văzută la Reghin, după care va pleca spre celelalte patru județe. Un aspect pozitiv al acestei expoziții este faptul că tratează proiecte din diferite domenii, de la design de obiect, abordări la o scară foarte mică, până la restaurări, amenajări de spații publice. În proiectele expuse se pot vedea intervenții foarte bune, cu detalii foarte bune, în care se regăsește abordarea arhitectului, modul cum acesta vede lucrurile și cât de bine sunt rezolvate de fapt probleme la nivel mic dar și la nivel macro”, a precizat arh. Bianca Tămășan, organizatorul local al expoziției. Printre proiectele expuse în cadrul expoziției se regăsesc și două aparținând unor arhitecți reghineni, respectiv proiectul „Casa P” semnat Bianca Tămășan și proiectul lui Cezar Conțiu „Grădina comunitară Bucov”.

Casa P, căldură și jovialitate

Povestea „Casa P” are în centrul atenției o tânără familie care a construit o casă pe un deal al Clujului, zonă care se bucură de o tot mai mare infuzie de design și arhitectură în ultimii ani. Cu toate că Ținutul Reghinului nu se află tocmai pe traectoria acestei infuzii de design și arhitectură, în urma unei recomandări, casa urmează să devină cămin cu ajutorul unui arhitect tocmai din acest Ținut, în speță Bianca Tămășan.

Astfel, cu entuziasm, familia (cei doi părinți și un junior) împreună cu arhitectul parcurg pașii amenajării, de la idei la tema de proiect, concept, proiect și execuție. Cuvintele cheie care însoțesc toate etapele aceste construcții sunt: căldură și jovialitate. După diverse încercări de a încredința făurirea finisajelor unor meseriași din Cluj, meșterii și tâmplarii sunt aduși tot din Ținutul Reghinului, inclusiv obiectele de mobilier și coprurile de iluminat.

„Este vorba de o amenajare de interior finalizată în cursul anului 2018 pentru un cuplu din Cluj care s-a mutat în casă nouă și care a dorit să colaboreze cu un specialist și în ce privește partea de interior. Ce este special la acest proiect este faptul că, deși am căutat să facem execuția cu meșteri din Cluj, până la urmă, atât proiectarea cât și execuția a plecat tot din Reghin. Toți cei care au lucrat la finisaje au fost din Reghin. Atât mobilierul cât și corpurile de iluminat sunt făcute la Reghin de către Atelier Săcălean și Dia Buga design. Este un proiect care merge foarte mult pe elemente naturale , pe căldură, pe jovialitate , aspecte care se regăsesc și în obiectele și materialele alese”, a precizat Bianca Tămășan, autoarea proiectului „Casa P”.

Grădina comunitară Bucov

Al doilea proiect cu autor reghinean din cadrul Arhitectura.6 aparține lui Cezar Conțiu, absolvent al Facultății de Arhitectură și Urbanism „Ioan Mincu”, Secția Peisagistică. Proiectul „Grădina comunitară Bucov” propune revitalizarea zonei de nord-vest a satului Bucov, dominată în mare parte de terenuri agricole și zone industriale dezafectate.

„Prima dragostea față de acest domeniu care am ales să-l studiez mi-a fost dată oarecum de Anglia. Am locuit o perioadă acolo unde mi-am dezvoltat afinitatea pentru spațiile verzi, pentru parcuri. Am dorit să aprofundez această afinitate, fapt pentru care m-am orientat spre acest domemiu. M-am gândit și la faptul că România duce lipsă de spații publice de calitate, de parcuri organizate cum trebuie. În cadrul concursului inițiat de Ordinul Arhitecților din România, am ales să mă înscriu și eu cu proiectul meu de licență intitulat „Grădina comunitară Bucov”. Locația aleasă a fost satul Bucov situat în partea de nord-est a Ploieștiului unde am propus o dezvoltarea unui ecocartier cu locuințe individuale și un complex de grădini comunitare care să-i aducă pe oameni mai aproape de comunitate din care fac parte”, a precizat Cezar Conțiu.

Alin ZAHARIE