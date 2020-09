Un fost lider PLUS Mureș solicită ”demisia de onoare” a conducerilor PLUS Mureș și USR Mureș!

Mihai Adrian Ungur, fost președinte al PLUS Mureș, solicită demisia ”de onoare” a conducerilor celor două formațiuni politice constituite în Alianța USR – PLUS Mureș, ca urmare a rezultatelor obținute la nivelul județului Mureș și al municipiului Târgu Mureș la alegerile locale din 27 septembrie.

Redăm, în rândurile de mai jos, scrisoarea deschisă publicată miercuri, 30 septembrie, pe pagina sa de Facebook, de Mihai Adrian Ungur, cu mențiunea că vom publica, în cazul în care acestea vor exista, și reacțiile celor două formațiuni politice, respectiv PLUS Mureș și USR Mureș.

”Dragi colegi din Alianța USR PLUS Mureș,

Am așteptat din partea conducerii celor două formațiuni politice o asumare reală a rezultatului dezastruos de la alegerile locale de duminică, 27 septembrie 2020. Din păcate acest lucru a rămas la nivel declarativ. Acțiunile și atitudinea conducerii celor 2 filiale județene ale Alianței USR PLUS sunt ale unor oameni noi cu metehne vechi.

În calitate de fost președinte al Plus Mureș și unul din membrii fondatori ai filialei județene, solicit public demisia de onoare a conducerii PLUS Mureș și a USR Mureș. Este un act de normalitate și decență, singurul care demonstrează că suntem oameni verticali care își asumă responsabilitatea, și că facem o altfel de politică. Din nefericire, cele 2 echipe de la conducerea USR și PLUS au reușit contraperformanța de a obține, dintr-o cotă de încredere de 17.6% pentru Alianța USRPLUS la nivel local în luna martie 2020, un scor sub pragul electoral, respectiv, 3.39% la nivel județean și 3.86% la nivel local. În atare condiții nu avem nici un reprezentant în Consiliul Local Târgu-Mureș sau Consiliul Județean Mureș. Un asemenea scor nu poate fi justificat prin absolut nicio conjunctură și cere asumare.