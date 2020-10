Alexandru Măgheran: ,,Continuăm ce am început împreună!”

Cu un număr de 414 voturi primite din totalul de 1.149, Alexandru Măgheran (PNL) a câștigat cel de-al cincilea mandat de primar al comunei Sânger, iar în cadrul unei postări pe pagina de Facebook a transmis mulțumiri tuturor susținătorilor.

,,Dragi sângereni, am câștigat! Vă mulțumesc tuturor, victoria este, în primul rând, a dumneavoastră! Comuna noastră continuă pe drumul pe care l-am început împreună: acela al modernizării ei și al unei administrații care îi respectă și lucrează în interesul lor. Mulțumesc tuturor susținătorilor pentru sprijinul acordat, pentru încurajările transmise și pentru votul dumneavoastră. A fost o campanie murdară, știți cu toții, dar la finalul ei, cei mai mulți dintre dumneavoastră ați decis că merit încrederea și votul dumneavoastră. Voi fi, așa cum am fost și până acum, primarul tuturor sângerenilor! Continuăm ce am început împreună!”, a fost mesajul transmis de Alexandru Măgheran în cadrul postării.

Andreea ȚIȚIU