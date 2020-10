Câștigătorii expoziției de fotografie și pictură ,,Serenitate cromatică”

Share



În perioada iulie – septembrie 2020, Casa de Cultură a Studenților din Târgu Mureș, în colaborate cu Fotoclub Marx Jozsef România, a organizat acțiunea cultural-artistică, Expoziție Online – Fotografie și Pictură, cu tema ,,Serenitate cromatică”, acest proiect fiind o extenție a Taberei de creație de Fotografie și Pictură, ajunsă la ediția a X-a.

Juriul ediției din acest an a fost format din Both Gyula – președinte Fotoclub Marx Jozsef, membru Romanian Association of Photographers, membru IFPU, Traian Moldovan – membru Fotoclub Marx Jozsef, lector univ. dr. Universitatea de Arte Târgu Mureș, Tibor Jakab – FPSA, MPSA – PSA Photografic Society of America, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din Tg. Mureș, Naste Marcel – director CCS Tg. Mureș, pictor, Lajos Czirjek – președintele Asociației Artiștilor Plastici din Tg. Mureș și Nădășan Daniela – referent cultural, licențiată Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca.

Câștigătorii la secțiunea FOTOGRAFIE

– Locul I – Bechir Alina Daiana, din Drobeta Turnu Severin, cu lucrarea intitulată „Timpul”

– Locul II – Chiorescu Andra Ioana, din Târgu Mureș, cu lucrarea intitulată „Fatima”

– Locul III – Florențiu Ilie, din Oradea, cu lucrarea intitulată „Mișcarea de dimineață”

Câștigătorii la secțiunea PICTURĂ

– Locul I – Toncean Ariana Paula, din Breaza, cu lucrarea intitulată „Macii”

– Locul II – Melinte Maria Ancuța, din Bistrița, cu lucrarea intitulată „Mai aproape de inimă, 1920”

– Locul III – Fulas Andreea, din Comănești, cu lucrarea intitulată „Geometria culorilor”

„Ne-am adresat tinerilor, în special studenților, care sunt atrași de arta fotografică sau/și celor care iubesc pictura. Scopul acțiunii a fost să încurajăm tinerii să analizeze, să dezvolte și să exprime mai mult latura lor creativă. Ținând cont de situația epidemiologică din acest an, am organizat pentru amatori o Expoziție online de Fotografie și Pictură, pe o temă dată. Astfel, membrii cercurilor de artă ai Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș, precum și alți studenți și tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, din întreaga țară, au avut posibilitatea de a-și face remarcate, lucrările lor de fotografie și pictură. Au participat din întreaga țară, 25 de tineri.Acestea au fost analizate de un juriu profesionist, iar cele mai bune au fost premiate. Toate lucrările sunt expuse online pe paginile Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș, în cadrul Expoziției Online de Fotografie și Pictură”, a precizat Marcel Naste, director CCS Tg. Mureș.