EXCLUSIV! Volker Reiter, ”Dominic Fritz de Mureș”

Directorul executiv al Festivalului Intercultural ”ProEtnica”, Volker Reiter, va fi, în perioada 2020-2024, consilier local în Consiliul Local al municipiului Sighișoara. La alegerile locale care au avut loc în data de 27 septembrie, directorul executiv al Festivalului Intercultural ”ProEtnica” a candidat pe lista de consilieri locali propusă de Partidul Național Liberal, iar ineditul situației este dat de faptul că Volker Reiter, care deține doar cetățenia germană, devine astfel primul consilier local german din România. Născut în Germania acum 49 de ani, Volker Reiter a făcut cunoștință cu țara noastră în urmă cu trei decenii, luând decizia de a se stabili la Sighișoara în anul 1998 și de a intra în politică în acest an.

Reporter: La Timișoara, alegerile pentru funcția de primar au fost câștigate de cetățeanul german Dominic Fritz. La Sighișoara, un alt cetățean german, adică dumneavoastră, a fost ales, în premieră pentru România, în funcția de consilier local…

Volker Reiter: Așa e, am urmărit cu mare interes campania și biografia domnului Dominic Fritz din Timișoara. Oarecum am văzut niște paralele cu biografia mea. Dânsul, dacă nu mă înșel, a venit în 2000-2001 în Timișoara pentru un voluntariat. Eu am venit în 1990, pentru un voluntariat de un an în Cluj Napoca, la o grădiniță Waldorf. Definitiv m-am stabilit în 1998, în Sighișoara. N-am intrat direct în politică, însă am avut o activitate în societatte, fiind organizatorul Festivalului ”ProEtnica”. Abia în acest an m-am hotărât să intru în politică și mă bucur foarte mult că am putut intra pe lista Partidului Național Liberal în Consiliul Local. Acum, Partidul Național Liberal are 7 mandate în Consiliul Local Sighișoara.

Rep.: Ce v-a determinat să intrați în politică și apoi să candidați pentru funcția de consilier local la Sighișoara?

V.R.: Au fost câteva solicitări din societate, au fost voci care m-au rugat să mă implic și oarecum am dobândit o experiență în negocieri cu Guvernul, cu autoritățile locale deoarece cu Festivalul ”ProEtnica” am purtat foarte multe negocieri cu Guvernul, cu autoritățile locale, iar în plus a fost și activitatea mea în Sighișoara, fiind delegat din partea Institutului pentru Relații Externe, organizație care este finanțată de către statul german. Astfel, am avut multe legături cu Ambasada Germaniei, cu Consulatul Germaniei și chiar cu Ministerul de Externe.

Rep.: Ce v-ați propus să realizați în perioada viitoare din funcția de consilier local?

V.R.: Noi (Partidul Național Liberal – n.a.), nu am câștigat Primăria dar vom încerca să existe în Consiliul Local o atmosferă cosntructivă și de dialog, să dezvoltăm împreună cu toți consilierii locali proiecte pentru un viitor mai bun al Sighișoarei. Dorim să se renunțe la certurile din trecut și să creăm împreună un viitor mai bun, cu implicare maximă din partea cetățenilor, cu transparență maximă. Cam acesta este idealul meu pentru acest mandat.

La alegerile locale din 27 septembrie, sloganul propus sighișorenilor de Volker Reiter a fost ”Împreună pentru viitor!”.

„Bugetul acum este dat peste cap, nu știm ce ne așteaptă într-un viitor apropiat, care va fi nivelul finanțelor publice, însă văd o mare șansă în atragerea fondurilor europene. Sighișoara a atras mai puține fonduri europene decât comunele din jurul ei. În 4 ani, n-a atras decât 2 milioane de euro. Și nici acestea nu sunt cheltuite! Nu înțeleg cum o administrație locală își poate permite așa ceva! N-au vrut? A fost prea complicat? Au avut dubii privind legalitatea ori s-au gândit că ”poate noi n-avem nevoie de așa ceva, mai bine ne descurcăm singuri!”, a precizat Volker Reiter, în viziunea căruia municipiul Sighișoara are nevoie de o școală duală de meserii și, eventual, o facultate cu o specializare pentru Restaurarea monumentelor.

”Este un proiect pe termen mediu, care se poate realiza. Poate fi o secție externă a unei universități, cu un cămin pentru studenți, săli de cursuri, laboratoare și, mai ales, cu lectori bine pregătiți. Trebuie să mizăm pe calitatea de patrimoniu universal a Sighișoarei. Văd, chiar, o colaborare cu universități din Europa, valoroase în acest domeniu, poate din Italia, din Germania. O astfel de specializare universitară are șanse, dacă este foarte atractivă. Și pentru atractivitate trebuie să ai profesori buni”, a menționat ”Dominic Fritz de Sighișoara”.

Alex TOTH