INTERVIU. Spitalul Municipal Reghin, provocări în plină pandemie și pregătiri pentru o nouă acreditare

Cu provocări, griji, teamă, eforturi și sacrificii în actualul context epidemiologic poate fi descrisă perioada în care a funcționat de la începutul pandemiei și până în prezent și Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin. Deși nu a fost desemnat spital suport COVID aici au fost internate în prima fază, înainte de a fi transferate la spitalul din Târgu Mureș, peste 200 de persoane care au fost confirmate cu noul coronavirus, numărul mare de pacienți suspecți, peste 800, făcând necesară o regândire a spațiului din clădirile spitalului. Unitatea spitalicească deservește un areal cu aproximativ 100.000 de locuitori din județul Mureș, dar și zonele limitrofe din județele alăturate. Detalii despre provocările din această perioadă, cum li s-a făcut față, precum și despre activitatea desfășurată în prezent a oferit mai multe detalii Dr. Emilia Marcoci, managerul Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin într-un interviu acordat Zi de Zi.

Arina TOTH, redactor Sănătate Zi de Zi: Care au fost principalele provocări cu care s-a confruntat Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin de la începutul pandemiei, respectiv din momentul declarării stării de urgență?

Dr. Emilia Marcoci, managerul Spitalului Municipal ”Dr Eugen Nicoară” Reghin: Pe perioada stării de urgență activitatea spitalului s-a redus la 80-85% și s-au internat doar urgențele. Chiar dacă spitalul din Reghin nu a fost desemnat spital COVID sau suport COVID am avut cazuri de pacienți COVID. În perioada stării de urgență am primit pacienți suspecți din focarul de la Crăciunești. Până în luna septembrie am avut peste 800 de cazuri de pacienți suspecți internați, din care peste 200 au fost confirmați pozitiv și transferați la Târgu Mureș.

Când a început pandemia a existat o teamă din partea personalului, aveau rețineri față de pacienții suspecți COVID. A trebuit să facem circuite separate pentru pacienții suspecți. Spitalul nostru funcționează în sistem pavilionar, iar secția de Boli Infecțioase se află în curtea spitalului. Acolo am izolat pacienții suspecți, iar în momentul confirmării i-am trimis la Târgu Mureș. Secția are in prezent 26 de paturi dispuse în 8 saloane. Pentru pacienții suspecți am alocat opt locuri, deorece conform metodologiei suspectul se pune singur în salon. Personalul de la Boli Infecțioase, dar și cel suplimentat din alte secții ale spitalului la Boli Infecțioase, a făcut față situației. Toți și-au făcut datoria în ceea ce privește programul de lucru și nu și-au luat concedii în perioada stării de urgență și după aceea. Nu am putut să dăm concedii. Dotarea cu materiale de protecție și dezinfectanți a fost asigurată permanent.

În starea de alertă am fost nevoiți să detașăm personal pentru spitalul suport COVID din curtea UMFST (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”) Târgu Mureș. În luna august s-a solicitat și am dat un număr de 13 cadre, dintre care șapte asistenți medicali, cinci infirmiere și un medic. Acest personal provine din secția de Boli Interne și, pentru ca să nu închidem secția, am fost nevoiți să dirijăm acolo personal din alte secții. Nu este ușor deoarece fiecare secție are specificul ei! În luna septembrie ni s-au cerut opt asistenți și am dat patru din Terapie Intensivă și Chirurgie.

Rep.: După ce s-a încheiat starea de urgență în ce măsură s-a reluat activitatea tuturor secțiilor?

E.M.: Activitatea a fost reluată treptat, dar trebuie respectate regulile de distanțare între pacienți, de doi metri, adică un pat este ocupat altul nu. A trebuit să înființăm un Compartiment de Pneumologie în cadrul secției de Boli Interne, iar pacienții suspecți COVID au fost ținuți tot în secția de Boli Infecțioase. Pentru a avea mai multe paturi pentru suspecți am închis Compartimentul ORL până la data de 1 septembrie 2020.

Rep.: Unde sunt acordate acum serviciile de ORL?

E.M.: Deocamdată este asigurată doar activitatea din ambulator. Clădirea unde funcționează Compartimentul ORL este una izolată și de aceea a putut fi folosită pentru a interna pacienți suspecți COVID până când a fost terminată recompartimentarea Secției de Boli Infecțioase.

Rep.: În ceea ce privește intervențiile chirurgicale programate, acestea în ce măsură se fac?

E.M.: Acestea au fost reduse și se fac cu respectarea regulilor.

Rep.: Cum au fost gândite circuitele astfel încât să fie redus sau evitat riscul contaminării pacienților și a cadrelor medicale?

E.M.: Faptul că funcționăm în sistem pavilionar pe undeva constituie un avantaj, deoarece secția de Boli Infecțioase a fost afectată exclusiv acestei patologii. Nu s-au mai internat alte cazuri deși am avut, între timp, și alte afecțiuni din patologia infecțioasă, mai ales că a fost și perioadă de vară.

În cazul celorlalte specialități am distanțat paturile în salon, pacienții care vin sunt testați și dacă au rezultat negativ și necesită spitalizare, în continuare, sunt dirijați spre secțiile de Boli Interne, Chirurgie, în funcție de ce patologie au. Există o zonă tampon pe fiecare secție. Orice pacient care intră în curte ajunge prima dată în cabinetul de triaj epidemiologic și doar după aceea merge unde are nevoie: în Compartimentul de Primiri Urgențe, în laborator, în ambulator.

De asemenea, în continuare, este restricționat accesul aparținătorilor.

Rep.: Vă rog să faceți o scurtă prezentare a Spitalului ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin.

E.M.: Spitalul are 264 de paturi dispuse în secții și compartimente. Avem secția de Boli Interne cu Compartiment Cardiologie, Chirurgie cu compartimente de Urologie și Ortopedie, Obstetrică- Ginecologie, Neonatologie, Pediatrie, Boli Infecțioase, Compartiment ORL și Dermatologie, ATI. În cadrul ambulatorului de specialitate funcționează cabinete de Boli Interne, Neurologie, Cardiologie, Gastroenterologie, Chirurgie, Ortopedie, Urologie, Fizioterapie și Reumatologie, Diabetologie, Pneumologie, Pediatrie, Dermatologie, Psihiatrie, Dispensarul TBC și Cabinetul de Planning familial.

Rep.: Ce secții credeți că ar trebui să fie dezvoltate pe viitor? Aveți în plan anumite îmbunătățiri în modul de funcționare al spitalului, planuri pe termen scurt, mediu și lung?

E.M.: Eu mi-aș dori foarte mult ca acest spital să funcționeze în sistem monobloc pentru că altfel am putea să realizăm circuitele. Din păcate, funcționăm într-un spital în care clădirea din față este a Bisericii Ortodoxe, iar Primăria se află în litigiu pentru această clădire. Biserica Ortodoxă a cedat Primăriei terenul de sub Compartimentul de Primiri Urgențe, care se desfășoară pe o suprafață de 300 metri pătrați și este dispus în sistem modular.

S-a deschis recent Compartimentul pentru Computer Tomograf, amplasat în locul fostei centrale termice. De asemenea, am găsit și medic pentru Cabinetul de Gastroenterologie și în timp vom amenaja în cadrul clădirii principale un spațiu pentru gastroscopii, colonoscopii. Deocamdată avem un ecograf și se fac consultații simple.

Am dori să avem și un compartiment de Neurologie în cadrul Secției de Boli Interne, deoarece accidentele vasculare cerebrale sunt foarte frecvente și ne este de ajutor și Computerul Tomograf pe care îl avem. Există doar un cabinet de Neurologie în ambulatorul integrat, nu avem corespondent în spital, nu avem paturi de Neurologie.

Pe termen scurt ne apropiem de vizita pentru acreditare, faza a doua. Spitalul este programat în luna aprilie 2021. Mai trebuie să îndeplinim niște cerințe legate de acreditare. Deocamdată am reușit să compartimentăm două saloane din secția de Boli Infecțioase pentru a avea un număr mai mare de paturi pentru suspecți COVID și urmează să compartimentăm și separăm complet compartimentul de ATI deoarece este o cerință pentru acreditare.

A consemnat Arina TOTH

Material realizat, în cadrul noii rubrici Ghidați-vă după Zi de Zi, cu sprijinul grantului Google despre care mai multe detalii găsiți aici – https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund.