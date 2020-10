Proiect pentru o nouă bază sportivă în Luduș

Share



Orașul Luduș deține în proprietate, în domeniul public, un teren înscris în Cartea Funciară nr. 54106 care este ocupat parțial de construcțiile și instalațiile Uzinei de Apă a orașului și care a constituit o singură parcelă.

Răspunzând unei solicitări, „Primăria orașului Luduș a procedat la dezmembrarea terenului în scopul transmiterii unei suprafețe de teren de 15.000 de metri pătrați către Compania Națională de Investiții SA, în vederea realizării unei baze sportive”, scrie primarul Cristian Moldovan în Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre prezentat Legislativului local. În urma demersurilor făcute de autoritatea locală, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș a informat solicitantul că imobilul situat în orașul Luduș, strada Uzinei de Apă nr. 1, având numărul cadastral 54106, a fost dezmembrat în trei parcele.

Teren transmis către CNI

Acest din urmă lot a fost cedat Companiei Naționale de Investiții (CNI) în scopul construirii unei baze sportive moderne în perioada următoare. Răspunzând unei întrebări justificate, de ce o nouă bază sportivă în oraș, primarul Cristian Moldovan ne-a oferit amănuntele necesare.

Astfel, am aflat că Federația Română de Fotbal a obținut, prin Ministerul Dezvoltării o finanțare pentru construirea în fiecare județ a câte două noi baze sportive. „În județul nostru Compania Națională de Investiții va construi câte o bază sportivă în Târgu Mureș și Luduș. În această situație am avut corespondență cu Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții și am aflat cerințele lor”, a declarat primarul Cristian Moldovan.

„Vom avea un stadion cu un teren de fotbal cu dimensiuni regulamentare pentru disputarea meciurilor oficiale, un teren de antrenament, instalație de nocturnă, tribună, anexe, vestiare, locuri de parcare, într-un cuvânt, o bază sportivă modernă”, a completat primarul orașului Luduș.

Deocamdată, Primăria orașului Luduș a asigurat terenul necesar, Compania Națională de Investiții realizează construcțiile iar autoritatea locală asigură utilitățile: curent electric, apă, gaze, canalizare, precum și amenajează drumul de acces de la Uzina de Apă la baza sportivă.

În perioada următoare, Compania Națională de Investiții va organiza licitațiile pentru partea de execuție și se pare că în 2-3 ani proiectul va fi realizat în întregime. Până atunci, stimulați de modernitatea noii baze, tinerii din oraș vor da mai multă atenție sportului, în general și sportului de performanță, în mod deosebit.

Ioan A. BORGOVAN