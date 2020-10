CALCULE. Majoritate PSD – UDMR în Consiliul Local Luduș?

Share



Unul dintre cele mai importante evenimente politice ale anului s-a încheiat odată cu alegerile locale care au animat într-o oarecare măsură viața cetățenilor obișnuiți, acelor care pentru câteva zile au intrat în atenția oamenilor politici.

La Luduș, aceștia au fost într-o mișcare efervescentă, uneori browniană, mulți oameni politici, aproape 150, chiar dacă în cazul celor mai mulți calitatea de oameni politici ar trebui să o notificăm în interiorul unor ghilimele. Cu, sau fără acestea, toți au concurat pentru o poziție sau alta în eșichierul administrației publice locale. Conform numărării voturilor care s-a făcut în seara zilei de 27 septembrie au fost aleși primarii localităților, precum și consilierii locali. În cazul orașului Luduș în număr de 17.

Alegerea primarului

Pe buletinele de vot au fost tipărite numele a șapte aspiranți, doritori de a accede în funcția de primar al orașului. În ordinea preferințelor alegătorilor, clasamentul se prezintă astfel: Ioan Cristian Moldovan (PSD) cu 3.248 de voturi (53,82%); Kis Istvan (UDMR) cu 852 de voturi (14,12%); Alin Coman (PNL) cu 838 de voturi (13,89%). Dintre ceilalți competitori îl amintim doar pe reprezentantul PMP, Ciprian Cipăian cu 511 de voturi (8,47%). Ceilalți, cu mai puțin de 200 de voturi, nu au intrat nici un moment în calculul electoral.

Componența Consiliului Local

Dacă alegerea primarului a fost o operațiune simplă, stabilirea componenței Consiliului Local a fost puțin mai laborioasă. Această instituție fundamentală a administrației publice locale este stabilită de alegători, de toți alegătorii care își exprimă prin vot obțiunea după simpatiile doctrinare, sau de prietenie, sau de rudenie și așa mai departe.

Formula de stabilire a componenței Consiliului Local este relativ simplă, în care se împarte numărul total de voturi valabil exprimate la numărul de consilieri stabiliți prin lege și se obține valoarea punctajului pentru un loc de consilier. La Luduș, 5.807 împărțit la 17 este egal cu 341,5. Conform voturilor exprimate, PSD are 7,35 locuri, PNL are 3,38 locuri, UDMR are 3,01 locuri iar PMP are 1,44 locuri. Celelalte trei formațiuni politice, USR – PLUS, PRO România și AUR, nu au atins pragul, dar au adunat împreună 613 voturi, adică 1,81 consilieri virtuali ceea ce nu este posibil. Alegătorii au fost de bună credință, au votat ceea ce au crezut că este bine pentru oraș, dar voturile au fost insuficiente pentru stabilirea unui consilier local. Conform legii, voturile lor nu s-au pierdut, au fost redistribuite partidelor care au obținut un număr mai mare de obțiuni. Calculatorul a fost pus la lucru și a stabilit în final că PSD are 8 consilieri locali alături de PNL (4), UDMR (3) și PMP (2).

Se știe că unul dintre scopurile obținerii unui număr mai mare de consilieri este stabilirea unei majorități confortabile în vederea aprobării proiectelor de hotărâre și, de asemenea, alegerea viceprimarului care este făcută de consilierii locali. La Luduș se pare că sunt doar două formule în discuție: 8 plus 4 sau 8 plus 3. Adică, o alianță cu PNL, sau una cu UDMR. Din surse neoficiale se pare că varianta care funcționează de opt ani, cea cu UDMR va continua și în legislatura actuală, adică Kis Istvan va rămâne în continuare viceprimar al orașului. Zilele următoare, până la validarea alegerilor, se va stabili care formulă este mai bună pentru următorii patru ani.

Ioan A. BORGOVAN