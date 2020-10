Indemnizațiile de consilieri, donate de liberalii reghineni

Share



Consilierii liberali noi aleși în Consiliul Local Reghin își vor dona indemnizațiile ce li se cuvin pentru următorii patru ani, anunț făcut de liderul acestora, Gabriel Toncean, președintele PNL Reghin, fost candidat pentru funcția de primar al Municipiului Reghin.

„Așa cum am anunțat în urmă cu 3 luni, toți consilierii locali ai PNL își vor dona indemnizațiile obținute. Împreună cu colegii mei am luat hotărârea de a înființa o fundație, spre care vom direcționa toate aceste sume. Singurii beneficiari vor fi membrii comunității reghinene. La sfârșitul fiecărui an (sau și pe parcurs dacă va fi nevoie) vom investi în acte caritabile din domeniul educației, sănătății, pentru vârstnici sau altele. Am făcut și o socoteală, pentru a ne face o idee de plus-valoarea pe care o vom putea aduce Reghinului. O indemnizație de consilier local în Reghin este de 800 RON / lună. Asta înseamnă că în 4 ani vom aduna aproximativ 63.000 EUR, care vor fi investiți în comunitatea noastră. Ne dorim maximă transparență. Prin urmare vom face public raportul de venituri și cheltuieli al fundației la finalul fiecărui an”, a fost mesajul transmis de Gabriel Toncean, președintele PNL Reghin