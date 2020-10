Portofoliu de cursuri în medicina de urgenţă şi dezastre în parteneriat cu NATO, în pregătire la Târgu Mureș

Share



Responsabilul naţional pentru programul de atestat în asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi pentru asistenţa medicală în Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU), dr. Cristian Boeriu, susţine că Centrul de instruire din Târgu Mureş, singurul centru acreditat din ţară pentru cursuri de traumă europeană, urmează să creeze un portofoliu de trei-patru cursuri specifice pentru diferite arme, în cooperare cu NATO, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi Inspectoratul General de Aviaţie (IGA).

“Avem în dotarea Centrului un simulator care se bazează pe tehnici de realitate virtuală pentru instruire în medicina de dezastre, în medicina de urgenţe. E un soft achiziţionat printr-un proiect european pe care a fost instruiţi mii de oameni, s-a făcut inclusiv, în premieră internaţională, un exerciţiu NATO la Târgu Mureş, în 2016. După care, în urma evaluărilor făcute la Bruxelles, centrul nostru de instruire a fost promovat la nivel de Centru de instruire NATO, inclusiv pe linie militară, nu numai pe linie civilă. În acest sens, avem planurile noastre împreună cu colegii de la NATO, cu colegii de la IGSU să creăm un portofoliu de trei-patru cursuri specifice pentru diferite arme, care se vor desfăşura odată ce se termină perioada aceasta”, a declarat presei, dr. Cristian Boeriu.

Doctorul Boeriu că centrul din Târgu Mureş organizează în prezent 15 cursuri, însă intenţionează să îşi extindă portofoliul, mai ales că acesta este singurul centru din ţară acreditat pentru organizarea şi desfăşurarea de cursuri de traumă europeană şi urmează să fie acreditat pentru suport vital avansat şi suport vital de bază.

“Planurile sunt mari şi cu siguranţă le vom duce la bun sfârşit. (…) Am aproape 30 de ani de când am intrat în rândurile SMURD, am pornit de la 20-30 de voluntari studenţi de la UMF Târgu Mureş şi am văzut cum lucruri aparent imposibile deveneau posibile prin perseverenţă. Partea de training a reprezentat un element foarte, foarte important pentru noi întotdeauna, pornind de la primele cursuri de resuscitare pentru studenţii de anul I în anii 90, ajungând astăzi la un centru internaţional de pregătire în medicina de urgenţă şi dezastre. În momentul acesta avem un potofoliu de 15 cursuri, dintre care 8 sunt cursuri internaţionale. Lucru care consider menţionat lucru pe care dorim ca în viitor, trecând peste această perioadă nefericită, să creştem acest portofoliu, avem în plan încă 4-5 tipuri de cursuri pe care dorim să le dezvoltăm la noi”, a precizat dr. Cristian Boeriu.

Centrul de instruire de la Târgu Mureş a fost înfiinţat cu fonduri obţinute de la Ministerul Sănătăţii şi Fundaţia pentru SMURD, iar din 2012 de când a intrat în funcţiune are deja mii de oameni instruiţi pe diferite tipuri de cursuri.

(www.agerpres.ro)