FOTO: Kolcsár, Csép și Császár, viitori parlamentari UDMR de Mureș

Consiliul Delegaților Teritoriali al UDMR Mureș a decis luni, 5 octombrie, prin vot secret, cu ocazia unei ședințe găzduită de Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș, ordinea candidaților din Mureș pe lista ”Lalelei” la Camera Deputaților, respectiv la Senat, la alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 6 decembrie.

Csép: ”O să lucrez în continuare în domeniul social”

Astfel, pentru Camera Deputaților, cei 99 de delegați ai UDMR Mureș au decis următoarea ordine pe lista candidaților înscriși în competiția internă:

1) Kolcsár Károly (actual consilier județean): 75 de voturi;

2) Csép Éva Andrea (actual deputat): 57 de voturi;

3) Birtalan István Balázs: 55 de voturi;

4) Vass Levente (actual deputat): 48 de voturi;

5) Hamar Alpár Benjámin: 39 de voturi.

Inițial, pe lista candidaților pentru Camera Deputaților s-a aflat și Kovács Mihály Levente, consilier județean la al doilea mandat și președinte executiv al UDMR Mureș, care s-a retras din competiție primind votul colegilor din Uniune să candideze la funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș.

”Este un vot care îmi întărește convingerea că cei 4 ani în care am lucrat în Parlamentul României nu au fost degeaba, deoarece am reușit să modificăm legislațiile actuale în domeniul politicii sociale și al muncii. În cei 4 ani de mandat am lucrat în această comisie. Cred că și în continuare este nevoie de o îmbunătățire a legislației privind drepturile persoanelor cu dizabilități, drepturile sociale, serviciile sociale, îngrijirile la domiciliu, cu Legea adopției vom lucra foarte mult în următoarea perioadă, iar din septembrie 2021 va intra în vigoare noua Lege a pensiilor care va atrage mult mai multe întrebări. Totodată, am contribuit la combaterea violenței domestice care a dus rezultate foarte bune pe care dorim să le îmbunătățim, precum și la modificări ale Legilor șomajului și Legii privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Am depus și un pachet de legi care vizează protecția familiilor. O să lucrez în continuare în domeniul social”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Csép Éva Andrea, deputat UDMR de Mureș.

Császár: ”Voi continua munca începută”

Competiția internă pentru Senat a avut doi candidați, iar delegații au decis următoarea ordine:

1) Császár Károly Zsolt (actual senator): 59 de voturi;

2) Novák Csaba Zoltán (actual senator): 27 de voturi.

”Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru că mi-au acordat încredere pentru încă 4 ani. Consider că primul loc pe lista senatorilor înseamnă un loc eligibil. Voi continua cu aceeași forță și ardoare munca începută în anii trecuți. Sunt foarte multe de făcut, la Legea vânătorii, la Legea proprietății, la Legea restituirilor, unde sunt foarte multe deficiențe. Am încercat în 4 ani să rezolvăm aceste probleme, iar parțial am și reușit. Vom continua munca și sperăm ca în următorii 4 ani vom rezolva toate aceste probleme”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Császár Károly Zsolt, senator UDMR de Mureș.

În prezent, UDMR Mureș deține 5 mandate de parlamentari, 3 de deputați (unul însă atribuit unui membru al PCM) și 2 de senator.

Practic, vor candida pe loc eligibil Kolcsár Károly și Csép Éva Andrea pentru Camera Deputaților, respectiv Császár Károly Zsolt pentru Senat.

Alex TOTH