Jakab János István, ”olandezul” ales primar în Ațintiș

Singurul primar al Alianței USR-PLUS din județul Mureș din mandatul 2020-2024 va fi Jakab János István, care a câștigat alegerile locale din data de 27 septembrie pentru Primăria comunei Ațintiș cu 372 de voturi (47,32%).

Potrivit paginii web a Autorității Electorale Permanente, candidatul Alianței USR-PLUS i-a învins pe Halmágyi Zoltán (primarul în exercițiu, PNL, care a avut 243 de voturi – 30,91%), Ionel Lenuț Pîrlea (PSD, 133 de voturi – 16,92%) și Mihai Adrian Botezan (independent, 38 de voturi – 4,83%).

Din totalul de 1.250 de alegători înscriși pe listele electorale din Ațintiș, localitate aflată la 6 kilometri de orașul Luduș și alcătuită din satele Ațintiș, Botez, Cecălaca, Iștihaza, Maldaoci și Sâniacob, s-au prezentat la urne 829 de persoane (prezență de 66,32%), iar 43 de voturi au fost declarate nule.

”Bună oameni dragi ai comunei Ațintiș, vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată și vă spun din suflet că o să fac tot posibilul să nu vă dezamăgesc!”, a fost mesajul transmis de Jakab János István, noul primar al comunei Ațintiș.

Echilibru în Consiliul Local

În ceea ce privește competiția electorală pentru Consiliul Local al comunei Ațintiș, rezultatele sunt următoarele: Alianța USR-PLUS (190 de voturi – 24,48%), PNL (180 de voturi – 23,19%), UDMR (177 de voturi – 22,80%), PSD (142 de voturi – 18,29%), PMP (62 de voturi – 7,98%) și Mihai Adrian Botezan (independent, 25 de voturi – 3,22%). În urma acestor rezultate, cele 11 mandate de consilieri locali s-au distribuit astfel: 3 pentru Alianța USR-PLUS și PNL, 2 pentru UDMR și PSD și 1 pentru PMP.

Fermier model în Olanda, primar pentru următorii 4 ani

În vârstă de 38 de ani, noul primar al comunei Ațintiș a trăit timp de 15 ani în Olanda, unde a cunoscut succesul profesional. De remarcat faptul că în 2004 Jakab János István și-a început activitatea la o fermă din ”Țara Lalelelor” în calitate de muncitor, ajungând rapid director general și contribuind la dezvoltarea spectaculoasă a business-ului respectiv.

”M-am născut în orașul Luduș. Am crescut în satul Cecălaca, comuna Ațintiș, județul Mureș. Am absolvit școala de electricieni auto în Dumbrăvioara, după care am lucrat în domeniul construcțiilor în România și Spania timp de 3 ani. În 2004 m-am stabilit în Olanda și am început să lucrez la o fermă ecologică ca muncitor. Am avut posibilitatea de a performa atât pe plan economic cât și pe plan profesional ajungând directorul general al acestei ferme și conducând-o timp de 15 ani. Ferma avea 8 angajați în 2004, iar anul trecut a ajuns la 80 de angajați și o cifră de afaceri de 5 milioane de euro. În 2019 m-am reîntors în țară cu familia și mi-am deschis o firmă de consultanță pentru personal muncitor, în prezent fiind în colaborare cu mai multe societăți comerciale din Olanda. Datorită experienței acumulate în Olanda, învățând și cum se pot rezolva problemele în occident, sunt convins că am capacitatea de a fi un primar demn în a realiza din comuna Ațintiș o comună model”, se autocaracterizează Jakab János István.

Alex TOTH