”Promenada Inimilor” la Târgu Mureș

Share



Reprezentanții Clubului Rotary Maris Târgu Mureș au transmis miercuri, 7 octombrie, prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook, faptul că evenimentul ,,Promenada Inimilor 2020” a avut loc în acest an pentru a le reaminti târgumureșenilor de faptul că activitatea fizică zilnică este cel mai bun mijloc al menținerii sănătății, inclusiv a sănătății inimilor noastre.

,,Credem cu tărie că un stil de viață activ poate influența foarte mult atât starea de spirit, cât și starea de sănătate, așa că, am organizat și în acest an un eveniment dedicat Săptămânii Mondiale a Inimii, sub sloganul “ Totul pentru Inima Ta”!”, se menționează în cadrul postării.

Andreea ȚIȚIU