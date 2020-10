România, alături pe 4 țări în competiția #BeAI

Share



Potrivit www.agerpres.ro, zece start-up-uri din Estonia, Franța, Olanda, România și Rusia au fost selectate să participe în programul de 8 săptămâni al #BeAI, unul dintre primele pre – acceleratoare din Europa dedicate în totalitate Inteligenței Artificiale – AI.

Au fost transmise peste 70 de aplicații din nouă țări, iar proiectele selectate sunt: EVAAI – Estonia; Emoface – Franța; Lienda – Rusia; WIYO – Olanda și 6 proiecte din România: Crowdlens, Zoom Report, Webcube, Meanyng.ai, RepsMate și Factide.

,,În următoarele două luni, cele zece startupuri vor participa la sesiuni de mentorat facilitate de peste 30 de profesionişti mondiali de top, cu expertiză care acoperă zece segmente de AI, inclusiv strategie şi dezvoltare de AI, investiţii în AI, aspecte esenţiale juridice sau de marketing. Echipelor participante li se va oferi, de asemenea, posibilitatea de a participa la discuţii cu experţi internaţionali cu privire la cele mai presante probleme curente, cum ar fi etică în AI şi controverse tehnologice. Programul se va desfăşura în întregime online, iar o parte din sesiunile cu invitaţi special vor fi transmise live pe pagina de Facebook Bucharest.AI. Cinci din cele zece startup-uri vor fi invitate să participe la sesiunea de pitch-uri din cadrul DevFest 2020 din data de 17 octombrie”, informează sursa menționată.

Sesiunea de prezentări finale va avea loc în data de 8 decembrie, cele mai bune idei concurând pentru accesarea unei finanțări de tip pre-seed de până la 50.000 de euro, de la GapMinder și unul dintre cele trei locuri din programul de accelerare Techcelerator în ediția de primăvară 2021.

#BeAI este organizat de Bucharest.ai, cea mai mare comunitate de AI din România, având parteneri precum Orange România, Gapminder, Techcelerator, Smart Everything Everywhere și Școala Informală de IT.

Andreea ȚIȚIU