Agresorul lui Mark Christian Hermann condamnat în primă instanță!

Judecătoria Târgu Mureș l-a condamnat miercuri, 7 octombrie, pe Kovacs Istvan, liderul Organizației Civice Târgu Mureșul Democratic, la 1 an și 6 luni de închisoare, cu suspendare, pentru ”săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe”, precum și la plata sumei de 5.000 de lei, reprezentând daune morale, către fostul consilier local Mark Christian Hermann.

Remember 2018. ”Victima” era de fapt… agresor

Agresiunea care a făcut obiectul procesului s-a petrecut în data de 25 ianuarie 2018, într-un local situat pe strada Bolyai din Târgu Mureș. Așa după cum se vede în imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din localul respectiv, Mark Christian Hermann, la acea vreme consilier local din partea POL în Consiliul Local Târgu Mureș, este luat la pumni și picioare de Kovacs Istvan David, președintele Organizației Civice Târgu Mureșul Democratic, cel care, culmea (!), alertase mass media locală că ar fi fost agresat de Mark Christian Hermann.



Soluția instanței

Redăm, în rândurile de mai jos, soluția integrală a instanței, care poate fi atacată în termen de 10 zile:

”Solutia pe scurt: În temeiul articolului 396 alineat 1 și 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul K.I., la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violențe, prevăzută de articolul 193 alineat 2 Cod Penal. În temeiul articolului 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor articolului 92 Cod penal. În temeiul articolului 93 alineat 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureș, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul articolului 93 alineat 2 litera b Cod penal, impune inculpatului obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza articolului 93 alineat (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Târgu Mureș, județul Mureș sau în cadrul Primăriei comunei Corunca, județul Mureș pe o perioadă de 60 de zile. În temeiul articolului 94 alineatul 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în articolul 93 alineatul 1 literele c) – e) se comunică Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureș. În temeiul articolului 96 alineatul 1 și 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului că, în cazul în care nu respectă, cu rea-credință, măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse sau stabilite de lege sau în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere, săvârșește o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a aplicat pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. În temeiul articolului 397 Cod de Procedură Penală, raportat la articolul 19 Cod de Procedură Penală, raportat la articolul 1357 Cod civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă H.M.C. Obligă pe inculpatul K.I. la achitarea sumei în cuantum de 5.000 lei, reprezentând daune morale către partea civilă H.M.C. În baza articolului 274 alineat (2) Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 2.100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (100 lei pentru faza de urmărire penală şi 2.000 lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată. În baza articolului 276 alineatul 1 Cod Procedură Penală obligă pe inculpat să achite părții civile H.M.C., suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare – onorariu pentru apărător ales. Suma de 1495 lei, reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu în faza de cameră preliminară și judecată pentru inculpatul K.I. (av. inst. A.C. del. nr. 1873/2019 f.7 ds. asociat a1.), rămâne în sarcina statului şi se va suporta din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că partea civilă a fost asistată de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 7 octombrie 2020.”

Alex TOTH