Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean, testat pozitiv pentru coronavirus

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean (CJ) Mureș, a anunțat, în această după-amiază, că este infectat cu coronavirus. Potrivit anunțului acestuia de pe rețeaua de socializare FB, a primit rezultatul testului în această după-amiaza și acesta este pozitiv. Timp de 14 zile, președintele va rămâne în izolare.

“Nu m-am simțit bine și am decis, din precauție, să fac un test pentru coronavirus. Am primit azi după-amiază rezultatul, a fost pozitiv. Deocamdată sunt bine, nu am nevoie de tratament spitalicesc, dar mă voi retrage în izolare la domiciliu pentru următoarele 14 zile. Am informat pe toți cei pe care i-am întâlnit în ultimele trei zile despre rezultatul testului. Vom lua măsurile necesare și la nivelul Consiliului Județean pentru a garanta sănătatea colegilor.

Numărul infecțiilor COVID-19 a crescut rapid în ultimele zile în întreaga țară. Îndemn pe toată lumea să ia în serios măsurile de protecție și de distanțare. Să facem tot ce putem pentru a ne proteja propria sănătate precum și pe a celor dragi!”, a postat acesta.

Îi dorim sănătate!

Vă reamintim că în această perioadă pentru a preveni îmbolnăvirea sau a reduce riscul de îmbolnăvire este indicat să utilizați masca de protecție în afara domiciliului, să evitați locurile aglomerate și să păstrați o distanță de minim 1,5 m față de alte persoane.