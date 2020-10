FOTO: A cincea ediție a Nopții Albe a Galeriilor, un succes!

Share



Ediția din acest an a evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor s-a desfășurat în weekend-ul 2 – 4 octombrie, încântând publicul larg cu diverse lucrări, expoziții și ateliere deschise, care au captivat atenția vizitatorilor. În interviul următor, Eliodor Moldovan, președintele Asociației K’Arte din Târgu Mureș, ne-a împărtășit mai multe detalii cu privire la ediția din acest an, oferindu-ne în același timp și un scurt istoric al acestui eveniment.

Reporter: Pentru început, te rog să ne povestești puțin despre eveniment, ce a inspirat apariția acestuia.

Eliodor Moldovan: Noaptea Albă a Galeriilor – NAG – este un eveniment inițiat în 2007 la București de către Asociația Ephemair și dezvoltat în orașe din România în parteneriat cu organizații locale. La Târgu Mureș, în anul 2016 ne-au contactat pe noi, Asociația K’Arte, întrucât știau că suntem activi și serioși pe scena de artă contemporană, invitându-ne să ne ocupăm de implementarea locală. Încă de la prima ediție locală am promovat în mod deosebit artiști mureșeni relevanți, dacă în 2016 a fost vorba de Codruța Cernea, în 2020 vorbim de Lucian Matei (Noiseloop Studio) și Csóka Szilárd-Zsolt, pentru o familiarizare a publicului larg cu practica artistică a acestora.

Rep.: Care consideri că a fost lucrarea care i-a fascinat cel mai mult pe participanți?

E.M.: Aici nu pot fi decât subiectiv. B5 Studio și-a prezentat secvențe din arhiva de peste 20 de ani, iar la Galeria Art Nouveau vizitatorii au putut vedea o parte importantă din creația recentă a membrilor UAP Mureș. La Camera K’Arte am prezentat trei proiecte diferite în cele trei zile de NAG 2020: Audiografii – Noiseloop Studio- Lucian Matei, Fomo – Csóka Szilárd-Zsolt și Cool Breeze in a Silent Landscape – Mircea Albuțiu. Am impresia că în acest an instalația interactivă a celor de la Noiseloop Studio i-a fermecat pe vizitatori. Dar și restul expozițiilor din program au fost excepționale, țin să le mulțumesc galeriilor partenere, de la Muzeul de Artă, B5 Studio și Art Nouveau – UAP, pentru efortul lor și calitatea programului expozițional. Din câte am văzut, vizitatorii s-au bucurat în egală măsură de toate expozițiile.

Rep.: Cum a fost primită de public expoziția de arte digitale interactive Audiografii?

E.M.: Îi vedeam pe oameni intrând cu emoție în galerie, iar apoi, dezinhibându-se treptat, ajugeau să performeze tot felul de coregrafii ad-hoc, iar ,,mașinăria” Noiseloop le traducea în vizualuri și sunete dintr-o altă lume. Instalația fascina, motiv pentru care a devenit știre pe o televiziune națională și una locală, iar vizitatorii stăteau la coadă să intre.

Rep.: Cum s-au desfășurat atelierele deschise? Care a fost reacția publicului?

E.M.: Cei mai mulți artiști de la ateliere au venit în acest an la galeria Art Nouveau – UAP, pentru a putea interacționa acolo în siguranță cu publicul și cu restul artiștilor. Au fost condiții mai speciale în acest an și apreciem responsabilitatea cu care artiștii și galeriile, dar mai ales publicul, au înțeles să respecte la detaliu condițiile de vizitare.

Rep.: Fiecare expoziție are o poveste? Dacă da, care ar fi aceasta?

E.M.: Toate expozițiile au fost comunicate pe site-ul dedicat, găsit la adresa: www.noapteagaleriilor.ro, cu program, concept și harta locațiilor. Site-ul poate fi consultat și acum, iar pe pagina noastră de Facebook, Asociația K’Arte, am postat o mulțime de fotografii și filmări din expoziții. Publicul numeros din acest an a putut vizita, între 2 – 4 octombrie, o paletă destul de diversă din ce înseamnă scena locală de artă vizuală și nu putem decât să ne bucurăm că după cinci ani de NAG la Târgu Mureș artiștii, galeriile dar și publicul au ajuns să răspundă și să colaboreze atât de bine. Din punctul nostru de vedere, proiectul este unul de succes, a crescut constant, și mai rămâne doar ca și autoritățile locale să înțeleagă acest lucru.

A consemnat Andreea ȚIȚIU