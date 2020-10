Pregătiri pentru parlamentare. Anunț surpriză făcut de Traian Bendorfean!

Share



Fostul lider al ALDE Mureș, Traian Bendorfean, a anunțat sâmbătă, 10 octombrie, prin intermeidul unui mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, că va candida independent la alegerile pentru Camera Deputaților care se vor desfășura în data de 6 decembrie.

”Voi încerca să merg independent”

Decizia a fost luată în urma fuziunii dintre ALDE și Pro România, în urma căreia desi avea funcția de co-președinte Traian Bendorfean s-a arătat deranjat de alăturarea numelui său de numele unor politicieni pe care nu îi agrează.

”Voi încerca să merg independent, cu sprijinul dumneavoastră. Sper că veți realiza că nu doresc să merg deputat sau senator pentru mine, pentru că altfel aș fi acceptat locul 1 pe liste (pe listele Pro România – ALDE – n.r.), m-aș fi luptat și aș fi câștigat. Vreau să merg ca reprezentant al tuturor mureșenilor, Traian Bendorfean independent la Camera Deputaților”, a precizat Traian Bendorfean.

Explicațiile lui Traian Bendorfean

Concret, Traian Bendorfean și-a exprimar nemulțumirea vis a vis de faptul că în urma fuziunii dintre cele două formațiuni politice numele său ar apărea pe listele de candidați alături de nume precum Dorin Florea și Claudiu Maior.

”Partidul ALDE a fuzionat cu partidul Pro România la nivel de țară. Același lucru s-a întâmplat și în județul Mureș. Președinte al partidului Pro România Mureș este domnul Călin Buzgău. Eu am avut săptămâna trecută o întâlnire față în față cu domnul Călin, la sediul Pro România. De altfel, mi s-a părut un bărbat ok, nu am ce să spun despre dânsul, nu l-am cunoscut, nu l-am văzut până atunci în persoană și nu am ce să reproșez la adresa dânsului. Am discutat probleme legate de viitorul ALDE – Pro România, de fuziune, și de următoarele alegeri parlamentare din data de 6 decembrie. Este normal ca și președinte ALDE Mureș, și domnul Călin Buzgău, ca și președinte al Pro România Mureș, să fii cap de listă. Fiind cap de listă, ai cea mai mare șansă să câștigi sau la redistribuire să mergi. Eu la Senat, dânsul la Camera Deputaților, sau, în urma negocierilor, invers. Eu la Camera Deputaților și dânsul la Senat. Trebuie să vă spun că am refuzat pentru că nu pot să merg mai departe cu oameni care atâția ani de zile au ținut sub papuc dezvoltarea municipiului Târgu Mureș și a județului. Pe aceste liste, dacă eu aș fi acceptat, se aflau domnul Dorin Florea, fost primar, și domnul Maior Claudiu, fost viceprimar și consilier personal al domnului Dorin Florea”, a precizat fostul lider al ALDE Mureș.

”Atâta timp cât eu, aproximativ două luni de zile, am ieșit și am strigat ”Apăr Mureșul de corupție, de minciună”, eu nu pot să merg pe aceeași liste cu oamenii care sunt blamați de aceste lucruri”, a completat Traian Bendorfean.

Peste 7.000 de voturi în 27 septembrie

La alegerile locale din data de 27 septembrie, Traian Bendorfean a candidat din partea ALDE la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, clasându-se pe locul 6 din cei 8 candidați, cu scorul de 3,38% (7.494 de voturi).

La aceleași alegeri locale, ALDE Mureș a ratat accederea în Consiliul Județean Mureș obținând doar 2,57% (5.638 de voturi).

Alex TOTH