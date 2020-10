Biserica Evanghelică din Reghin, gazdă primitoare muzicii

Share



În vremuri în care pandemia revine ușor cu noi măsuri de precauție, închiderea sălilor de teatru și alte spații, muzica, prin diversele ei forme încearcă, prin oameni care-i simt adevărata menire, să-și găsească locații unde să aducă o parte de frumos publicului. Este și cazul Bisericii Evanghelice din Reghin, care, prin organistul ei, Andrei Nădășan, a devenit preț de o seară gazdă bună muzicii, grație concertului de miercuri, 7 octombrie, protagoniști fiind Nicolae Dan (vioară) și Andrei Nădășan (orgă). Programul serii a cuprins pagini muzicale din creația compozitorilor George Enescu, Johann Sebastian Bach și Georg Friedrich Händel. „Am dorit neapărat să nu întrerupem acest frumos obicei al serilor muzicale aici la Biserica Evanghelică din Reghin, tradiție care datează de foarte mulți ani. Am pregătit un repertoriu predominant preclasic, compoziții de Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, dar și piese romantice din creația lui Felix Mendelssohn Bartholdy, și două părți din suita în stil vechi de Enescu, un compozitor modern, dar care a scris această suită în stil vechi, preclasic”, ne-a declarat Andrei Nădășan, organistul și responsabilul muzical al Bisericii Evanghelice din Reghin.

Teatrele și sălile de concerte se închid, în schimb la Reghin, în biserica săsească muzica răsună frumos în acest anotimp de octombrie. „Acest spațiu special care îl conferă Biserica Săsească are o rezonanță aparte, bună și spectaculoasă, suntele cele mai mici răsună foarte bine în biserică. La fel și ambiața, cred că este una extrem de potrivită, o parte din muzica care am interpretat-o în această seară se apropie ca și perioadă de epoca de care aparține arhitectura Bisericii Evanghelice din Reghin”, a precizat Andrei Nădășan.

Dr.Nicolae Dan, din nou în fața publicului reghinean

Ineditul concertului găzduit de Biserica Evanghelică a fost prezența dr. Nicolae Dan, reghinean de origine, fondatorul Centrului de Sănătate Herghelia, cel care la acompaniat la vioară pe Andrei Nădășan.

„Prin anii 70 am urmat cursurile Școlii de Muzică din Reghin, dar la vremea aceea pasiunea mai mare pentru mine o reprezenta fotbalul, și abia mai târziu, în perioada facultății, am descoperit cu adevărat vioara. Atunci am început să exersez la modul serios, să lucrez la mâna dreaptă, aspect extrem de important. Din păcate, în ultima vreme nu am mai avut mult timp pentru vioară, iar acest recital de la Biserica Evanghelică din Reghin a fost o provocare pentru mine, în ce privește exersatul la vioară, respective pregătirea pentru acest concert. La Școala de Muzică am început studiul viorii cu profesorul Jenő Rezső Reichenberger după care am continuat cu profesorul Alexandru Jurian.Vioara pentru mine a fost o pasiune, am ascultat foarte multă muzică, aveam o cultură muzicală bine dezvoltată, astfel am început studiul viorii pe cont propriu în perioada studenției”,ne-a spus dr. Nicolae Dan.

Recitalul de miercuri seara a prilejuit reîntoarcerea lui Nicolae Dan în Biserica Săsească, locul unde a mai concertat de câteva ori în perioada de dinainte de 1990. „Andrei Nădășan și-a exprimat dorința de a face un concert la Biserica Evanghelică dar datorită Covidului toate aceste planuri au fost date peste cap și atunci ne-am scos din minte acest concert. La acestea s-au adăugat și alte lucruri, mama mea a fost extrem de bolnavă în perioada Paștelui, a și decedat în luna iulie, și atunci am renunțat complet la ideea acestui concert, fapt pentru care nu am mai exersat deloc. Dar, printr-un concurs de împrejurări, Andrei mi-a zis că a programat două concerte pentru luna octombrie. I-am spus că nu am repetat deloc, dar până la urmă m-am lăsat convis să facem acest concert pe data de 7 octombrie. Pentru mine, Biserica Săsească din Reghin are o semnificație deosebită, aici am susținut câteva concerte , lucru care se întâmpla înainte de 1990. Țin minte cum înainte de concert preotul se ruga, era un mic loc unde puteai să evadezi din acel cumplit comunism într-o altă lume spirituală. A rămas această conexiune de suflet cu acest loc, cu această biserică”, a precizat dr. Nicolae Dan.

Al doilea concert găzduit de Biserica Săsească din Reghin va avea loc în data de 15 octombrie, ora 17. Protagoniștii concertului sunt Theresa Braisch (clarinet și chalumeau), Maximiliam Braisch (fagot și dulcian) și Jürg Leutert (orgă). Publicul va avea parte de compoziții întinse pe durata a patru secole semnate Johann Sebastian Bach și Ludvig van Beethoven.

„Acest al doilea concert, prim oaspeții care vor fi prezenți, va fi unul mult mai variat din punct de vedere instrumental, dat fiind faptul că vor fi interpretate compoziții întinse parcusul a patru secole, interpretate cu instrumente, fie de epocă, fie instrumente moderne, în funcție de repertoriu. Vor fi în total cinci instrumente la care vor interpreta cei trei artiști invitați printre care și Jürg Leutert (orgă), responsabilul muzical al Busericii Evanghelice din Rtomânia cu sediul la Sibiu”, a subliniat Andrei Nădășan.

Alin ZAHARIE