Rămas bun, Vasile Cazan!

Share



În cursul dimineții, Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș a plecat să dirijeze spre alte lumi. Vestea decesului distinsului om de cultură este deplânsă de colegii de artă, de frumos, printre care și Gáspárik Attila, directorul Teatrului Național din Târgu Mureș.

„Drum lin dragă prietene Vasile Cazan. Te vom păstra în memorie! Cultura de astăzi a devenit mult mai săracă. Odihnește-te în pace”, a fost mesajul postat pe Facebook de directorul Naționalului tîrgumureșean.

Vasile Cazan s-a nascut la Targu Mures in anul 1952. Pregatirea muzicala si-a inceput-o la varsta de opt ani in orasul natal studiind vioara, viola si pian. A absolvit Academia de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, unde a studiat dirijatul coral cu profesorii Dorin Pop si Florentin Mihaescu. Ulterior s-a perfectionat in arta dirijatului coral si cu Maestrul Marin Constantin la Corul Madrigal din Bucuresti.

In vara anilor 1996, 1997 si 1998 a participat la cursuri de perfecţionare dirijat orchestra la New York cu dirijorul si profesorul László Halász de la Conservatorul Julliard, fost asistent al dirijorilor Arturo Toscanini si Bruno Walter la Metropolitan Opera din New York, si foarte multi ani prim dirijor si director la New York City Opera.

Ca dirijor si-a inceput activitatea la varsta de 16 ani, lucrand cu multe ansambluri de muzica religioasa. Din anul 1990 este dirijorul Corului Mixt al Filarmonicii din Targu Mures, la pupitrul caruia a sustinut foarte multe concerte a cappella si a pus in repertoriul ansamblului un numar insemnat de lucrari vocal-simfonice si de opera in concert, iar din toamna anului 1996 este si secretarul muzical al acestei instituţii.

A intreprins turnee artistice in Ungaria, Austria, Elvetia, Germania, Franta, Belgia, Danemarca, Japonia Canada si Statele Unite ale Americii. Din 1998 Vasile Cazan este directorul Filarmonicii de Stat din Targu Mures. Pentru contributia de exceptie in viata culturala mureseana, nationala si internationala, in anul 2012 Prefectura Judetului Mures i-a acordat cea mai inalta distinctie a judetului, ”Fibula de la Suseni”, iar in anul 2015 Primaria Municipiului Targu Mures i-a conferit distinctia ”Pro Cultura”.

Mulțumim pentru tot frumosul dăruit iubitorilor muzicii. Dumnezeu să te odihnească!