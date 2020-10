Deputatul Florin Buicu despre sănătate și pandemie, viziunea social-democrată

Share



Sănătatea și siguranța românilor trebuie să fie prioritatea oricărui politician responsabil. Și PSD a propus un plan de acest tip care pune sănătatea și siguranța pe primele locuri. Dacă nu ai sănătate și nu ai siguranța locurilor de muncă, dacă nu ai siguranța sănătății copiilor, a seniorilor, apare teama, apare neîncrederea și, ulterior, toți românii, toată societatea are de pierdut. Sunt doar câteva din sublinierile deputatului mureșean social-democrat dr. Florin Buicu pentru Zi de Zi.

Cum s-a desfășurat activitatea Comisiei pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților

Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților și-a desfășurat și își desfășoară activitatea, similar celorlalte comisii parlamentare, în sistem online. Chiar dacă ședințele se pot desfășura în acest sistem, am colege și colegi parlamentari care participă fizic atât la comisii cât și la plen. Respectând măsurile de protecție am participat fizic, alături de ceilalți președinți de comisii și liderii grupurilor parlamentare, la toate ședințele plenului Camerei Deputaților sau ședințe comune ale camerei și senatului care s-au desfășurat în această perioadă.

A fost o perioadă în care am întocmit avize pe proiecte legislative sau rapoarte pe care le-am susținut în plen, am depus amendamente, activitatea s-a desfășurat în continuare, viața trebuie să meargă înainte.

Am făcut lucruri bune, am corectat greșeli ale actualei guvernări, am găsit soluții pentru probleme apărute pe parcurs. V-aș exemplifica modificările aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 70/2020, promulgată de Președinte și devenită Legea 179/2020, prin care PSD a venit cu soluții pentru câteva potențiale probleme din sistemul de sănătate, soluții pentru pacienți.

Am dat posibilitatea spitalelor care derulează programe de sănătate să deconteze serviciile la nivelul realizat, fără a se limita la nivelul contractului, dând astfel posibilitatea unui acces sporit la servicii din partea asiguraților, am exceptat sănătatea din limitarea la 30% a cuantumului sporurilor pe ordonator principal de credite, solicitate de sindicatele din domeniul sănătății, și acestea sunt doar o parte din aceste măsurile de care v-am spus.

Cum trebuie comunicat în pandemie

Redarea încrederii cetățenilor în sistemul de sănătate publică românesc în pandemie este unul din principalele deziderate, având în vedere faptul că populația nu mai are încredere în sistemul de sănătate.

PSD a propus o comunicare transparență, profesionistă în managementul pandemiei, începând cu crearea site-ului: CoVid România care va cuprinde toate actele normative, toate recomandările către populație, de la MAI, MS etc, răspuns la cele mai frecvente întrebări, comunicarea pe fiecare localitate a persoanelor infectate și a localizării focarelor mai mari de 3-5 persoane dacă acestea nu fac parte din aceeași familie, constituirea unui call-center cu număr unic național care răspunde la “cele mai frecvente întrebări” de natură administrativă. Acest call-center preia întrebările și răspunde inclusiv la întrebări de natură medicală adresate de populație.

PSD a propus redactarea și difuzarea unor materiale specifice categoriilor de vârstă, (grădinița, clasele 1-4, clasele 5-8, clasele 9-12, studenți) de conștientizare a bolii, măsurilor necesare de protecție, nevoii de protejare a persoanelor la risc (cei cu comorbidități, persoane în vârstă etc) ce vor fi transmise obligatoriu în școli, la începutul fiecărei zile.

PSD a propus, de asemena, introducerea obligativității la nivelul spitalelor care internează pacienții de a asigura informarea zilnică, a aparținătorilor, telefonic, privind starea de sănătate a acestora. Spitalele care internează pacienți suspecți sau confirmați vor organiza fiecare dintre ele un call-center NON-stop pentru aceasta, dar și introducerea posibilității, respectând condițiile de siguranță pentru vizitatori (asigurarea costumației de protecție necesare) de vizitare a persoanelor confirmate, aflate în situație antefinem, de către aparținători.

Cât de importantă este testarea?

Testarea a fost de la început, de când OMS a emis recomandările, una din prioritățile pe care PSD le-a susținut. Întocmirea protocoalelor de testare obligatorie, a protocolului de testare voluntară sunt necesare de a fi redactate asumate și publicate transparent. Fără testare, fără anchetele epidemiologice efectuate și identificarea purtătorilor, nu este posibilă întreruperea lanțului de transmitere al bolii. Testarea prin metode de identificare virală RTPCR sau teste rapide, conform protocoalelor, a persoanelor suspecte și decontarea integrală a costurilor de testare. Actualizarea săptămânală a algoritmului de testare la propunerea transparentă a Comisiilor de specialitate de epidemiologie, sănătate publică, igienă, microbiologie se vor face transparent și vor fi publicate.

Centre pentru pacienți

PSD a propus Creșterea capacității de îngrijire a pacienților pe fiecare din categoriile: suspect, confirmat asimptomatic, confirmat simptomatic, confirmat grav. La nivelul fiecărui județ vor fi identificate și publicate transparent spațiile în care se poate face carantinarea persoanelor suspecte, persoanelor care nu se pot izola în condiții de siguranță la domiciliu, numărul de paturi și tipul acestora pentru internarea persoanelor cu simptomatologie ușoară, simptomatologie medie, simptomatologie gravă. Pentru pacienții cu simptomatologie gravă care nu pot fi tratați la nivel județean sau este depășită capacitatea la nivel județean vor fi identificate și centrele de la nivelul euroregiunii sau național care vor prelua acești pacienți.

Măsuri de protecție pentru personalul medical

Pentru siguranța personalului medical aflat în prima linie de lupta împotriva CoVid, PSD a propus asigurarea materialelor de protecție necesare personalul medical. La nivelul spitalelor dar și la nivelul cabinetelor de medicină de familie, cabinete de stomatologie, laboratoare aflate în activitate, cabinete ambulatorii de specialitate aflate în contract cu CNAS prin stabilirea unei sume forfetare decontate de CNAS pentru asigurarea condițiilor de siguranța a serviciilor medicale. Asigurarea măștilor pentru persoanele defavorizate prin distribuție de către autoritățilele publice locale, furnizate de către Ministerul Sănătății este una din măsurile promovate prin lege de către PSD.

Încadrare cât mai rapidă

La data de 23 octombrie se finalizează examenele de specialitate ale promoției de din acest an de medici. PSD propune încadrarea în cel mai scurt timp a specialiștilor ATI, infecțioase, epidemiologie, igienă, sănătate publică ce au susținut examenul de specialitate în această perioadă. Organizarea examenelor pe posturi pentru specialișții care finalizează examenele de specialitate în această perioadă pentru încadrarea lor cât mai rapidă este necesară pentru a evita migrarea acestor specialiști care de la 1 octombrie, mare parte dintre ei, nu vor mai avea surse de venit.

În loc de final…

Sănătatea și siguranța românilor trebuie să fie prioritatea oricărui politician responsabil. Cu asta am început și asta trebuie să fie nu numai vorbe ci și fapte. Și PSD a dovedit prin fapte. Vreau să va aduc aminte de creșterea salariilor din sănătate. Oare cum ar fi funcționat sistemul dacă medicii și asistenții medicali ar fi plecat în continuare din România și nu le-ar fi fost mărite salariile în 2017. De asemenea, programul prin care fiecare județ din România a beneficiat de dotare cu CT și RMN aceste echipamente fiind utile în diagnosticul CoVid19 și alte afecțiuni respiratorii similare.

Pentru că vine perioada sezonului rece în care numărul îmbolnăvirilor va crește, trebuie să ne protejăm fiecare dintre noi, și fac apel la responsabilitatea fiecăruia. Prin protejarea noastră, ne protejăm copiii, părinții, bunicii și putem împreună să trecem peste această încercare. Multă sănătate tuturor!

Dr. Corneliu Florin Buicu,

președintele Comisiei pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților