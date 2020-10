Grădinița cu Program Prelungit ”Manpel”, etalon în educația copiilor

Share



„Lumea redevine nouă cu fiecare copil care intră în viața noastră.” (Robert Brault)

În acest moment de debut de an școlar, lumea a redevenit nouă pentru noi toți. Ne aflăm în fața unui altfel de început, unul care presupune întrebări, temeri, frământări pentru a lua cele mai bune decizii.

Preocuparea noastră principală, ca instituție, este să asigurăm un mediu sigur atât pentru copiii care frecventează grădinița noastră, cât și pentru personalul angajat.

În acest sens, în cele două săptămâni premergătoare datei de 14 septembrie 2020, am avut în vedere pregătirea tuturor aspectelor organizatorice, pentru a-i putea întâmpina pe copii într-un mediu care ține cont de toate prevederile și normele igienico-sanitare, dar în același timp să reprezinte și un cadru plăcut, cald, primitor, apropiat copiilor. Întregul personal din unitate și-a adus contribuția semnificativă în ceea privește amenajarea și delimitarea spațiilor, pregătirea circuitelor, astfel încât toată procedura concepută să fie cât mai ușor de pus în aplicare, dar mai ales să fie înțeleasă și respectată de către cei mici.

De un real folos, în tot ceea ce a însemnat pregătirea începutului de an școlar, au fost cele trei săptămâni din timpul vacanței de vară, perioadă în care instituția noastră a funcționat. Încă de atunci, întreg personalul din grădiniță a fost instruit, am avut stabilite circuitele, procedurile, iar acum, tot ceea ce am avut de făcut a fost să ținem cont de noile norme, pe care le-am adaptat la scenariul din vară, un scenariu care a fost mult mai restrictiv.

Pentru că suntem conștienți cât de importantă este dezvoltarea socio-emoțională, am venit în sprijinul părinților și al copiilor, astfel încât revenirea la grădiniță să fie cât mai ușoară pentru aceștia, iar pentru cei de grupă mică, acomodarea să se realizeze într-o manieră lină. Un factor esențial, în ceea ce privește perceperea atmosferei și a scenariului pe care urma să îl aplicăm, a fost reprezentat de organizarea ședințelor cu părinții, la fiecare grupă, în săptămâna anterioară venirii copiilor la grădiniță. În cadrul acestor ședințe, părinților li s-a adus la cunoștință modalitatea în care urma să ne desfășuram activitatea, modalitate care a fost dezbătută și apoi aprobată în cadrul Consiliului de administrație al grădiniței. Am gândit un program de venire și de plecare pentru copii, la diferite intervale orare, în funcție de nivelul de vârstă. Am fost plăcut surprinși în momentul în care am constat că, după primele zile de grădiniță, copiii au conștientizat traseul pe care trebuie să îl parcurgă, precum și etapele de care trebuie să țină cont, din momentul în care trec de poarta grădiniței. De asemenea, am decalat și intervalele orare în care copiii ies în curte. Mai mult, dat fiind faptul că spațiul din curtea grădiniței noastre este generos și ofertant, doamnele educatoare pot realiza activități de tipul outdoor, folosindu-se de amfiteatru, de butucii pe care i-am adus în curte, precum și de restul spațiului. De asemenea, pentru fiecare copil s-a avut în vederea individualizarea rechizitelor și a celorlalte resurse/obiecte de mobilier, prin etichetarea cu un simbol.

Acum, mai mult ca oricând, e nevoie ca parteneriatul grădiniței cu familia să fie consecvent, să existe înțelegere, sprijin, respect și implicare din ambele părți, pentru a putea fi parteneri în gestionarea situației actuale. Le mulțumim părinților pentru implicarea de care au dat dovadă încă din timpul ședințelor la care au participat, pentru sprijinul acordat până în acest moment și pentru efortul depus față de ceea ce înseamnă conformarea la scenariul gândit de noi.

La fiecare minut, imprevizibilul se poate ivi, însă doar prin implicarea și responsabilizarea tuturor factorilor decizionali vom reuși să gestionăm orice situație de noutate.

Director,

Prof. dr. Ioana-Mihaela VULTUR



„În ultimii doi ani școlari, în calitate de președinte al Comitetului reprezentativ al părinților de la Grădinița cu Program Prelungit Manpel Târgu Mureș, mi-am propus să reprezint interesele tuturor părinților acestei istituții. Mai ales în această perioadă, aceștia trebuie să aibă acces la toate informațiile legate de sistemul de învățământ, deoarece aici rămân copiii lor mai bine de o jumătate de zi. Astfel, împreună cu cadrele didactice și conducerea grădiniței, încercăm să fim percepuți ca și parteneri în relația familie-grădiniță și să oferim cât mai multă siguranță și încredere. În acest sens, punem accentul pe comunicare și cred că reușim să transmitem deciziile pe care le luăm împreună, în vederea bunului mers al grădiniței, în cel mai scurt timp.”

Döngölő Jenő, președintele Comitetului reprezentativ al părinților



„Grădinița cu Program Prelungit Manpel este o grădiniță mică, dar încăpătoare. În sălițele ei frumos și modern aranjate se îngrijesc sute de suflețele de copii, se educă într-o manieră centrată pe empatie și valori adevărate. Chiar dacă anul acesta școlar a început cu restricții pentru copii și limitarea libertății educatoarelor în timpul programului, colectivul grădiniței a reușit să păstreze dorința copiilor de a merge zilnic la grădiniță, respectând măsurile de siguranță.”

Prof. dr. Körtesi Sándor, vicepreședintele Comitetului reprezentativ al părinților



„Pe parcursul celor patru ani de zile, timp în care am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local în cadrul Consiliului de administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Manpel, am avut o colaborare foarte bună cu această instituție, am încercat să rezolv toate problemele care mi se aduceau la cunoștință în cadrul ședințelor lunare. În această manieră a debutat și începutul acestui nou an școlar când, alături de toți membrii din Consiliul de administrație al grădiniței și împreună cu doamna director, am hotărât modalitatea optimă pentru a desfășura activitatea, în situația dată. Aprecierea mea se îndreaptă către doamna director care, prin implicarea constantă pentru bunul mers al instituției, a reușit să aducă permanent îmbunătățiri grădiniței, astfel încât sa ofere copiilor și doamnelor educatoare un ambient plăcut, în care primează calitatea și nevoile copiilor. Felicitări și doamnelor educatoare, care se dedică din tot sufletul pentru activitatea pe care o desfășoară, dar și restului personalului din grădiniță, care are grijă ca instituția să fie primitoare, curată, îngrijită. Toate acestea au făcut din Grădinița Manpel o grădiniță etalon.”

Dr. Magyary Előd, reprezentant al Consiliului Local



„Intrând la Grădinița Manpel și purtând o primă discuție aparent banală, am simțit că nevoile și grijile mele de părinte sunt luate în serios. Am fost ascultată, am fost întrebată, mi s-au deschis uși și inimi. Răspunsurile erau concrete și la subiect, întrebările ample și pline de dorința de a descoperi mai mult. În contextul pandemiei mi s-a părut înălțător atitudinea optimistă a întregii echipe, abordarea situației actuale fără inducerea sentimentelor distructive. Speranța în mai bine, practicat cu bun simț ți cu respectarea normelor de protecție în ața fel încât aceste noi reguli să li se pară copiilor distractive. Aprecierile mele se exntind în mod direct și către educatoarele care m-au câștigat din prima, prin modul în care reacționează la nevoile psihologice ale unui copil. Un exemplu concret ar fi implicarea lor sinceră și deschisă față de problemele aparent minore ale celor mici și grija lor ca aceste nelămuriri sau nemulțumiri să nu-și găsească rezolvarea în ignoranță. Față de personalul administarativ am un respect enorm pentru organizarea funcționării în condițiile actuale, începând de la tranzitul de dimineață, până la rezolvarea situațiilor financiare, plata alocației de hrană fiind realizată on-line, fără contact fizic. În consecință, mulțumirea mea n-ar avea nici o valoare dacă n-ar fi susținută de feedback-ul cel mai relevant în această temă, care vine desigur din partea celor mici. Copilașii mei îmi povestesc zilnic de mâncarea gustoasă, de patuțurile călduroase și de educatoarele care spun ei – sunt cele mai frumoase și deștepte de pe tot mapamond. Povestesc cu entuziasm despre prietenii cu care descoperă împreună tainele conviețuirii, despre micile peripeții de la care se simt mai mari și mai competenți, despre vocea educatoarelor care le citesc cele mai frumoase povești înainte de somn. Și așa se întâmplă că în fiecare dimineață pornim nerăbdători la Grădinița Manpel.”

Barabas Irenke



„Sunt părinte a doi copii înscriși la Grădinița cu Program Prelungit Manpel. Începutul acestui an școlar ne-a creat nouă ca și părinți emoții, având în vedere vremurile și schimbările din sistemul de învățământ, cu precădere cel preșcolar, unde un copil mic nu înțelege de ce sunt atâtea schimbări. Conducerea Grădiniței Manpel și întregul personal au reușit să creeze un parteneriat conștient și activ între noi și dânșii, pentru formarea copiilor într-un mediu în care se simt ocrotiți, înconjurați de atenție și afecțiune, iar acest lucru se vede pe chipul și în bucuria copiilor ori de câte ori ies sau se reîntorc în grădiniță. Noi, ca și părinți, suntem recunoscători că doamnele educatoare, în ciuda distanțării sociale, realizează în continuare activități frumoase, încurajându-i pe copii să descopere bucuria jocului si a cunoașterii.”

Stoica-Huniadi Lidia