Premieră de carte în România, publicată la UMFST!

Reprezentanții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș au transmis luni, 12 octombrie, faptul că o echipă multidisciplinară formată din profesori universitari și psihologi clinicieni din România și Statele Unite ale Americii, a publicat prima carte din România în domeniul științelor comportamentului, al psihologiei medicale și al psihoterapiei cognitiv – comportamentale, intitulată ,,New approaches in behavioral sciences”.

,,Cartea va reprezenta și un suport de curs pentru studenții din mai multe universități americane, iar într-una dintre acestea se va elabora chiar un nou curs de psihologie medicală. As vrea să le mulțumesc oamenilor care au avut încredere în mine și mi s-au alăturat în acest proiect, în primul rând echipei americane: prof. dr. Wesley Lee și prof. dr. Adrian Rus, de la Southwestern Christian University, Oklahoma, dr. Scott Secor și dr. Scott Drabenstot, de la Southern Nazarene University, Bethany, dr. Joel Sagawa, de la Point Loma Nazarene University, San Diego, USA, și dr. Sheri R. Parris, de la Karyn Purvis Institute of Child Development, Texas Christian University, Fort Worth, Texas, USA, precum și tuturor celorlalți membri din echipa americană care au participat și s-au implicat în elaborarea cărții. Mulțumiri și domnului prof. dr. Daniel David, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, și director de cercetare al Institutului Albert Ellis, New York, SUA, care a avut amabilitatea de a scrie prefața cărții și de a descrie într-o foarte bună sinteză conținutul informațional al acesteia. Plusvaloarea volumului este dată și de aportul adus la elaborarea volumului de către colegii mei din România, cărora le mulțumesc”, a transmis șef de lucrări dr. psih. Cosmin Popa, unul dintre autorii cărții.

Specialiștii au lucrat la această carte timp de doi ani, iar conținutul acesteia este focusat pe bolile cronice și durerea cronică, în concordanță cu cele mai noi descoperiri științifice din domeniu.

Cartea este publicată la Editura University Press a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș și poate fi achiziționată de la următorul link: https://librarie.umfst.ro/new-approaches-behavioral-sciences.

,,Deși am fi reușit să o publicăm în cadrul unei edituri internaționale, personal am insistat ca această carte să fie publicată în România, pentru a putea fi achiziționată și folosită la prețuri accesibile de către studenții de la medicină și psihologie, psihologi, psihoterapeuți, psihiatri, precum și medicii din diverse specialități. De asemenea, având în vedere acordurile internaționale privind publicațiile, fără flexibilitatea și suportul acordat de către conducerea Universității noastre, a managementului și a personalului din cadrul University Press, cartea nu ar fi putut să apară din punct de vedere publicistic, motiv pentru care nu pot decât să-mi exprim recunoștința în acest sens”, a mai adăugat șef de lucrări dr. psih. Cosmin Popa.

Andreea ȚIȚIU

Sursa foto: UMFST