INTERVIU EXCLUSIV! Cu cine negociază UDMR pentru majoritatea în Consiliul Județean Mureș

La nivelul județului Mureș, alegerile locale din data de 27 septembrie au fost câștigate, fără dublii, în mod categoric, de UDMR, formațiune care a obținut 39 (dintr-un total de 102) de portofolii de primar și 458 (dintr-un total de 1.266) de mandate de consilieri locali, precum și majoritatea mandatelor de consilieri județeni (16 din 34).

În interviul următor, liderul UDMR Mureș, Péter Ferenc, care deține și funcția de președinte reales al Consiliului Județean Mureș, a realizat o scurtă analiză a rezultatelor alegerilor și a dezvăluit câteva idei din strategia post-electorală a ”Lalelei” pentru județul Mureș și pentru municipiul Târgu Mureș.

Reporter: Domnule președinte al UDMR Mureș, care sunt principalele trei concluzii trase după alegerile locale din județul Mureș din punctul de vedere al funcției dumneavoastră de lider al UDMR Mureș?

Péter Ferenc, președintele UDMR Mureș: În primul rând, UDMR și-a consolidat poziția de cea mai puternică forță politică din județul Mureș. A doua concluzie este că oamenii au înțeles că un președinte de Consiliu Județean trebuie să aibă minim două mandate pentru a implementa cu succes proiecte mari de infrastructură și de dezvoltare a județului și m-au onorat cu încrederea acordată pentru un al doilea mandat. În al treilea rând, campania murdară care țintea persoana mea în funcția de președinte al Consiliului Județean și, mai ales, pe candidatul pentru primăria reședință de județ, nu a ținut. Oamenii nu se mai lasă induși în eroare de diferite atacuri sub centură și atacuri politice murdare.

Per ansamblu am avut o campanie reușită prin care am reușit să ajungem la cetățeni cu mesajele noastre și astfel locuitorii județului Mureș pe 27 septembrie au votat pentru continuitate. Au ales să construim împreună județul în liniște și chibzuință în locul scandalurilor și certurilor fără sens. În urma alegerilor am reușit să creștem numărul primarilor, în județul Mureș vom avea 141 de primari UDMR sau independenți susținuți de UDMR, am mărit numărul consilierilor în Consiliile Locale, precum și la Consiliul Județean.

Rep.: Ce formulă de vicepreședinți vă doriți la Consiliul Județean Mureș în perioada 2020-2024?

P.F.: La nivelul Consiliului Județean avem deja un model de coaliție care s-a aplicat în anii precedenți. Totuși, este o diferență între situația de până acum când președintele a fost ales din rândul consilierilor județeni, din deliberativul Consiliului Județean, și situația actuală când președintele a fost ales în mod direct de către cetățeni. Din perspectiva UDMR, dat fiind faptul că atât la nivelul Consiliului Județean cât și la reședința de județ am câștigat alegerile cu un scor foarte mare și cu o diferență mare între primul și al doilea candidat, considerăm că este normal ca UDMR să aibă pretenția de a avea un viceprimar la Primăria Târgu Mureș și un vicepreședinte la Consiliul Județean. Astfel, am decis ca în cadrul discuțiilor privind formarea unei coaliții la nivelul Consiliului Județean UDMR va cere o funcție de vicepreședinte. Eu cred că aș putea lucra foarte bine cu colegul meu Kovács Levente, care are experiență în administrație fiind consilier județean și în mandatul precedent. Săptămâna trecută am propus și Forul Consiliului Reprezentanților Teritoriali a aprobat ca domnul Kovács Levente să fie candidat la funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș.

Rep.: Cum vedeți formarea majorității la Consiliul Județean Mureș? Veți negocia în acest sens cu fiecare din celelalte trei partide politice care au reprezentanți în Consiliul Județean Mureș sau sunt partide cu care nu sunteti interesați să negociați în acest sens?

P.F.: UDMR a fost mereu deschis la dialog și nu ne vom crampona în a avea discuții doar cu una dintre formațiunile politice, mai ales că nu sunt foarte multe forțe politice prezente în Consiliul Județean. Evident, ponderea acestora diferă pentru că PNL are 9 consilieri, PSD 7, iar PMP doar 2 consilieri. Ceea ce este important este că UDMR practic prin consilieri și președinte are 17 voturi în Consiliul Județean, astfel ar putea forma o majoritate cu oricare dintre cele trei formațiuni, PMP, PSD sau PNL. Însă noi trebuie să discutăm și să luăm o decizie pe termen mediu și lung în ceea ce privește conducerea județului Mureș. Din acest punct de vedere este foarte important să avem o relație corectă și cinstită cu fiecare dintre formațiunile politice. Așadar, noi așa cum am avut și până acum, vom avea și în continuare un dialog corect și deschis cu fiecare partid politic. În mod evident cât de curând vom lua o decizie cu care dintre cele trei partide vom alcătui o coaliție la Consiliul Județean.

Rep.: În ultimele mandate, relația instituțională dintre conducerea Primăriei Târgu Mureș și cea a Consiliului Județean Mureș a fost rece, ca să nu spun glacială, iar acest lucru s-a putut observa prin stagnarea dezvoltării Zonei Metropolitane. Având în vedere că primarul ales al municipiului Târgu Mureș este Soós Zoltán, candidat susținut de UDMR, cum vedeți viitorul imediat, dar și cel peste 5-10 ani, al Zonei Metropolitane?

P.F.: Ne bucurăm pentru faptul că la conducerea municipiului Târgu Mureș și la Consiliul Județean Mureș au fost aleși conducători care au o relație bună și astfel vor putea avea un dialog deschis privind viitorul orașului și a județului, și pe urmă despre dezvoltarea Zonei Metropolitane Târgu Mureș. Cu câteva săptămâni în urmă am semnat cu domnul Soós Zoltán și cu primarii din zona metropolitană o Cartă de Dezvoltare. Noi ne-am gândit în mod foarte serios la realizarea acelor proiecte care sunt incluse în Cartă. Prin urmare, în viitorul foarte apropiat trebuie să pornim funcționarea Asociației Zonei Metropolitane Târgu Mureș și să facem pași necesari pentru pregătirea unor proiecte de dezvoltare pentru localitățile din această zonă. Este cât de cât urgent să ne apucăm de treabă pentru că așa cum ați insinuat și dumneavoastră în întrebare în ultimii 20 de ani nu s-a realizat niciun proiect comun din cauza fostului primar din Târgu Mureș care nu putea colabora cu nimeni indiferent de cine era la conducerea județului. Acest impediment a fost înlăturat în urma alegerilor locale, astfel sper că în perioada următoare putem pune bazele unei colaborări bune pentru a demara procedurile necesare în vederea construirii drumului ocolitor al municipiului Târgu Mureș pe Câmpie, realizarea Centrului de Inovare Transilvania și crearea unui serviciu de transport public la nivelul Zonei Metropolitane.

A consemnat Alex TOTH