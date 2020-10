Primăria din Sângeorgiu de Mureș suspendă contactul cu publicul!

Share



Anunțul a fost făcut miercuri, 14 octombrie, de primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Sándor Szabolcs.

”Dragi Sangeorzeni, dat fiind faptul ca de astazi avem in total 6 colegi la Primarie la care le-a iesit testul Covid19 pozitiv, de maine (15 octombrie) suntem nevoiti sa suspendam contactul cu publicul. Astfel toate cererile, solicitarile de acte etc. solicitantii le vor putea depune la Primarie prin e-mail (singmures@cjmures.ro) prin fax (0265-318025) sau prin posta (Primaria Sangeorgiu de Mures, str. Petki Dávid nr .130). Prin telefon se pot obtine informatii la numerele de telefon: 0265-998, 0265-318026 sau 0720-110852. Toate aceste informatii vor fi afisate si la intrarile in birourile Primariei. Activitatea Primariei NU se va suspenda, dar din pacate vom lucra cu un efectiv mult mai redus. La toate solicitarile, cererile, sesizarile primite vom raspunde tot prin mail, fax sau posta, in limita posibilitatilor. Sa ne rugam in continuare sa se vindece cat mai repede toti colegii bolnavi (se simt destul de bine) si sa putem ajunge cat mai repede intr-o situatie de normalitate! Va multumesc pt. intelegere dar si pt. numeroasele mesaje de incurajare si solidaritate! Köszönöm a megértést és a sok biztató üzenetet is!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

(Redacția)