Ciprian Dobre contraatacă după BPJ al PNL Mureș: ”Un politician care fuge de vot, este un politician slab”

Biroul Permanent Județean al Partidului Național (PNL) Mureș a decis joi după-amiază, cu 18 voturi la 10, ca propunerea avocatului Ciprian Dobre, cu o bogată activitate politică și administrativă (n. red. – fost lider al PNL Mureș, fost președinte al Consiliului Județean Mureș, fost prefect și fost deputat), și a prof. dr. Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, de a vota uninominal fiecare candidat pentru cele două camere ale Parlamentului să fie respinsă.

”Un politician care fuge de vot, este un politician slab”

Cei doi au participat la ședința Biroului Permanent ca invitați, fiind candidați.

“Din păcate, nu am obținut acordul Biroului Permanent Județean să fim prezenți candidații la exprimarea votului, nici eu, nici profesorul Horațiu Suciu, pur și simplu am fost dați afară din sediu pentru ca membrii Biroului Permanent Județean să își exercite dreptul de vot. Noi am cerut vot uninominal, pe candidaturi, și a câștigat în care candidații Partidului Național Liberal – Filiala Mureș nu au un vot al organizației de a candida la Parlamentul României. S-a făcut o listă de către președinte și membrii Biroului Permanent Județean, care a fost supusă spre validare Comitetului Director Județean al PNL Mureș. Niciodată nu am intrat la concurență cu mediocritatea și cu impostura. Un politician care fuge de vot, este un politician slab. Votul, astăzi, era votul colegilor de partid. În 6 decembrie este votul cetățenilor. Politicienii din PNL fug de vot, este un nonsens”, ne-a declarat Ciprian Dobre.

În alte organizații ale liberalilor din țară, candidații au fost aleși prin vot uninominal, a mai precizat Ciprian Dobre, nu a avut loc “un simulacru, o desemnare”, cum s-a întâmplat în PNL Mureș.

Ciprian Dobre a mai menționat că își dorea “o primenire a organizației, să facem o treabă bună după ce partidul a fost împărțit în trei direcții în campania electorală pentru alegerile locale. În locale am avut trei campanii: una la Consiliul Județean, una la Primăria Târgu Mureș și una la Consiliul Local Târgu Mureș. Nu a avut loc o analiză după alegerile locale. Am pierdut Consiliul Județean, am pierdut Primăria Târgu Mureș, am pierdut Reghinul, am pierdut Sighișoara, am pierdut Ludușul, am pierdut tot în afară de Târnăveni, plus 10 primării”. De aceea, Ciprian Dobre consideră că prof. dr. Horațiu Suciu și el puteau fi aleși prin vot să ocupe locul 1 și 2, în oricare ordine, pe lista pentru Camera Deputaților.

Acesta a lăsat în suspensie ce va face în viitor, dacă va rămâne în PNL, dacă va trece la un alt partid, subliniind însă foarte clar că nu se va implica în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. “Categoric, nu”, a fost răspunsul său.

Listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senatul României, cu ordinea prestabilită înainte de a fi supuse votului celor 101 membri (adică Biroul Permanent Județean, primarii și președinții de organizații locale) care fac parte din Comitetul Director Județean al PNL Mureș (n. red. au fost prezenți 78 de persoane) urmează să fie aprobate la nivel central.

Ligia VORO