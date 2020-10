Prioritățile lunii octombrie pentru APIA Mureș

Share



Ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19, Ministerul Agriculturii a instituit Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter excepţional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectaţi în mod deosebit de criza COVID-19. Beneficiarii acestei măsuri pot depune cererile la Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA), termenul limită fiind data de 23 octombrie. Despre beneficiile acestei măsuri ne-a vorbit Ovidiu Săvâșcă, director executiv al APIA Mureș.

Reporter: Ce aduce Măsura 21 pentru fermieri?

Ovidiu Săvâșcă, director executive APIA Mureș: Astfel de măsuri vin în sprijinul fermierilor și au în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează continuitatea activității agricole afectate de impactul COVID-19. După o analiză făcută la nivelul Ministerului Agriculturii, s-au identificat domenile care au fost afectate, în special cel zootehnic, pe sectoarele ovine, bovine, caprine, porc, pasăre, cât și legume, fructe și cartofi. Practic, măsura are ca scop sprijinirea fermierilor din sectorul zootehnic și vegetal.

Rep.: Cine sunt beneficiarii?

O.S.: Potențialii beneficiari, dacă vorbim de sectorul bovine, sunt fermierii cu un efectiv între 5 și 90 de capete, iar la sectorul ovine cei cu un efectiv de la 50 de capete în sus. Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei. Urmează să fie plătit acest sprijin până în luna iunie a anului următor, pe baza cererii de sprijin pe care fermierii o depun la APIA Mureș, până la data de 23 octombrie 2020. Este extrem de important de reținut acest termen, 23 octombrie 2020.

Rep.: Câți fermieri vor beneficia de acest sprijin la nivelul județului Mureș?

O.S.: Am început preluarea acestor cereri în 20 septembrie 2020 și avem în prezent un număr de 3.700 de beneficiari la nivelul județului Mureș care au și depus cererea. Noi estimăm undeva la 4.000 și ceva de beneficiari, conform informațiilor disponibile în baza de date electronic, în sistemul integrat de administrare și control de unde am putut extrage potențialii beneficiari.Ca și măsură ce vine în sprijinul fermierilor, APIA pune la dispoziție cererea retipărită, iar rugămintea mea este să se folosească modalitatea, la fel cum am trecut-o la cererea unică, respectiv varianta online și la aceste cereri de solicitare a sprijinului temporar cu caracter excepțional, să fie folosită modalitatea de depunere prin fax, poștă sau în format electronic, tocmai pentru ne proteja, atât fermieri cât și funcționari APIA. Cererile se depun exact la funcționarul la care a fost depusă cererea unică de plată în campania de primăvară-vară.

Rep.: Concret, care este valoarea sprijinului acordat fermierilor prin Măsura 21?

O.S.: Această Măsură 21 este în cuantum de 150 de milioane de euro proveniți din Fondul European de Dezvoltare Rurală. În ce privește sprijinul pentru bovine, pentru cei care dețin între 5 și 10 capete, intensitatea sprijinului este de 1.000 de euro, între 11 și 20 de capete, 2.500 de euro, între 21 și 30 capete, 3.500 de euro, între 31 și 40 de capete, 4.750 de euro, între 41 și 50 de capete, 5.000 de euro, între 51 și 60 de capete, 6.000 de euro, iar între 61 și 90 de capete, sprijinul este de 7.000 de euro. În ce privește sprijinul la ovine, exploatația devine eligibilă la un efectiv de peste 50 de capete. La cei care dețin între 50 și 100 de capete, sprijinul este de 500 de euro, între 101 și 200 de capete, 800 de euro, între 201 și 300 de capete, 1.300 de euro, între 301 și 400 de capete, 1.700 de euro, iar pentru cei care dețin între 401 și 500 de capete sprijinul financiar este de 2.100 de euro. Pentru cei cu peste 500 de capete, valoarea sprijinului este de 2.500 de euro. În ce privește sectorul vegetal, pentru a beneficia de sprijin temporar cu caracter excepțional, pentru sectorul legume, fructe și cartofi solicitantul acestui sprijin trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin un hectar, în conformitate cu datele înscrise în cererea unică de plată pe anul 2020. Una din condiții este ca solicitantul să depună cererea unică de plată în Campania 2020. Culturile pentru care se acordă sprijinul sunt legume proaspete anuale în câmp, tomate, castraveți, cartofi, legume în solarii – tomate, ardei, varză, castraveți, vinete, legume în sere – tomate, ardei, varză, castraveți – caiși și zarzări, piersici, cireș, vișini, zmeur, coacăz, căpșun și alți arbuști fructiferi. În funcție de suprafețele declarate în cererea unică de plată, se acordă o sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei. Dacă vorbim de legume cultivate în camp, fructe și cartofi, între 0,3 și un hectar, sprijinul este de 700 de euro, între 1 și 3 hectare, 1200 de euro, între 3 și 5 hectare, 3.000 de euro, între 5 și 10 hectare, 4.000 de euro, iar pentru cei cu peste 10 hectare sprijinul este de 5.000 de euro. La legume, fructe cultivate în spații protejate, sere și solarii, sprijinul este de 700 de euro (10-29 de arii), 1.200 de euro (30- 50 de arii), 3.000 de euro (51 arii – 1 hectar), 4.000 de euro (1-2 hectare), iar pentru cei cu peste 2 hectare sprijinul este de 5.000 de euro. Termenul limită de plată este 31 iunie 202.

Rep.: Cum vor face dovada fermierii că au avut de suferit de pe urma COVID-19?

O.S.: Din fericire, dat fiind faptul că avem o specificitate a fermierului român, undeva la 80% din ei nu pot face dovada scăderii cifrei de afaceri, a veniturilor sau încasărilor prin acte contabile față de anul anterior, Ministerul Agriculturii a fundamentat pentru toți fermierii, în fața Comisiei Europene, pe baza unor date statistice, în urma unor analize a informațiilor de ordin calitativ, ramurile care au avut cel mai mult de suferit. Aceste date statistice au contribuit la o notă de fundamentare prin care Ministerul justifică aceste pierderi pentru marea majoritate dintre fermieri.

Rep.: Un alt capitol important pentru fermieri este cel legat de plata avansului la subvenții, care va începe pe data de 16 octombrie 2020.

O.S.: Paralel cu preluarea cererilor pentru Măsura 21, în cursul acestei săptămâni funcționarii APIA Mureș gestionează și plata avansului pentru subvenții. Avem deja o primă listă de fermieri pe care se lucrează, până spre fluxul de autorizare. Se pregătesc dosarele până la faza de autorizare, tocmai ca începând cu data de 16 octombrie să putem da la plată prima listă de fermieri. Aceasta este destul de consistentă, aproape două treimi din numărul de fermieri care au depus cerere unică de plată, aproximativ 16.000 de fermieri sunt adăugați pe prima listă de plată care începând cu data de 16 octombrie se va putea transmite la autorizare și plată efectivă. Plăţile se vor efectua la cursul de schimb de 4,8725 de lei pentru un euro pentru schemele finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, stabilit de către Banca Centrală Europeană la 30 septembrie. Schemele care se vor autoriza la plată în 2020 sunt următoarele: Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) în cuantum 98,738 euro/ hectar adică 481,101 lei/ hectar – în avans fermierii primesc 336,770 lei/ hectar, Plata redistributivă – primul interval: 1-5 hectare, inclusiv cuantum 5 euro/ha adică 24,362 lei/ hectar – în avans fermierii primesc 17,053 lei/ hectar, al doilea interval peste 5 hectare și până la 30 de hectare, inclusiv 48,1053 euro/ hectar adică 234,393 lei/ hectar – în avans fermierii primesc 164,075 lei/ hectar, Plata pentru înverzire în cuantum 57,8245 euro/ hectar adică 281,749 lei/hectar – 197,224 lei/ hectar în avans) Plata pentru tinerii fermieri cuantum 36,6119 euro/hectar adică 178,391 lei/ hectar – 124,874 lei/ hectar în avans. În ce privește Sprijinul Cuplat Zootehnic ovine/caprine, cuantumul este de 17,92 de euro pe cap de animal, adică 87,217 de lei. În avans fermierii primesc 61,052 lei/ cap de animal eligibil.

Rep.: Ce înseamnă de fapt acest avans?

O.S.: Acesta reprezintă 70% din drepturile de plată pe care un fermier trebuie să le primească pe anul în curs ce va fi achitat în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2020. De la 1 decembrie se va plăti diferența, plata finală sau plata regulară cum mai este ea denumită, cu termen final 30 iunie anul următor. Sper să ne apropiem undeva la 90-95% din numărul de fermieri care au depus cererea unică să poată beneficia de plata acestui avans, ceea ce înseamnă undeva la 21.500 de fermieri la nivelul județului Mureș.

Rep.: Câți bani din aceste subvenții revin fermierilor din județul Mureș?

O.S.: Dacă e să ne raportăm la anul trecut, total plăți făcute de APIA, ne îndreptăm undeva spre suta de milioane de euro. Aici mă refer la toate schemele de sprijin. În ce privește doar avansul, anul trecut acesta a însemnat undeva între 45 și 50 de milioane de euro.

A consemnat Alin ZAHARIE