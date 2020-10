Primul web-summit pe tema disfagiei din România, la UMFST Târgu Mureș

Share



Reprezentanții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș au anunțat vineri, 16 octombrie, faptul că în perioada 20 – 24 octombrie, universitatea, în parteneriat cu Asociația Cristi Vasiliu, organizează primul Web – Summit pe tema disfagiei din România.

Evenimentul se va desfășura virtual, fiind o conferință de înaltă ținută științifică, la care participă speakeri internaționali de renume, precum: prof. Barbara Sonies PhD, CCC-SLP, BCS-S, ASHA Fellow, ASHA Honors; prof. Antonio Schindler PhD, PGDip, CertMRCSLT – Milano, Italia, Board Member Of European Society For Swallowing Disorders; Emilia Michou – CertMRCSLT, PGDip., PhD, Board Member Of European Society For Swallowing Disorders Erin McManus MA, CCC-SLP – Chicago, Illinois, USA; Cristina Politi SLT, MSC REHAB SCI – Patra, Grecia; Rodica Mureșan Md, PhD, Președintele Societății Române de Foniatrie și Laura Dumbrava SLP, BCS-S, Langone Medical Center, USA.

Printre temele abordate în cadrul summit-ului se numără: Anatomia și fiziologia înghițirii, Disfagia în boala Parkinson, Intervenție terapeutică pentru disfagia pediatrică, Abordarea disfagiei la pacientul din terapie intensivă și Neuroplastie și reabilitarea disfagiei.

