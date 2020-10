Răzvan Rusu, artizanul Prăvăliei Idicel, înapoi la origini

Share



În urmă cu vreo 8 ani, la Idicel Pădure, un loc extrem de pitoresc al județului Mureș, pornea la drum o poveste pe cât de dulce și naturală, pe atât de frumoasă, spusă, trăită și simțită de Răzvan Rusu.Reghinean la origine, Răzvan Rusu este păstorul, dacă-l putem numi astfel, al „Prăvăliei Idicel”, precursorul brandului „Dulceața lui Răzvan”, business dezvoltat în 2018 prin producerea și comercializarea de bunătățuri care mai de care mai alese, ultimul ingredient fiind ciocolata.

A fost odată ca niciodată „Dulceața lui Răzvan”, pornită la drum taman pe Valea Mare din Idicel Pădure. Ei i s-a adăugat zacusca cea tradițională, produs care avea să-i deschidă lui Răzvan accesul pe piața din București. „Am ajuns în Idicel Pădure în anul 2012 când am început să fac dulceață cu tanti Veronica Gavrilaș. Un an mai târziu, în 2013 ne-am făcut fabrica, o casă practic, unde s-a născut brandul „Dulceața lui Răzvan”. Tanti Viorica a fost omul de bază, care a crezut în ce doresc să fac, cea care a pus serios mâna la toată această construcție. Lucrurile au început să prindă contur, afacerea să se dezvolte, fapt pentru care am ieșit din arealul numit Idicel și am început fain frumos să scot capul și spre alte zone. Acest lucru s-a întâmplat imediat după ce a apărut zacusca, un ”game changer”, un ”distractor” al pieței pentru că nu exista la acel moment o zacuscă ca acasă pe rafturile magazinelor. A fost prima zacuscă de casă în magazine. Am ieșit cu acest produs în București, prezent în acest moment în Mega Image și Carrefour. De acolo am crescut de la an la an, ceva mai dificil la început, după care tot am avansat”, povestește Răzvan.

Ciocolata ”bean to bar”

În 2018, Răzvan a deschis „Prăvălia Idicel”, unde a lansat un produs inedit, ciocolata ”bean to bar”.

„Dulceața și zacusca au fost și sunt în continuare produsele de bază, iar din 2018 am început să mă axez și pe ciocolata bazată pe conceptul „bean to bar”. Mai exact, eu produc ciocolata începând de la bobul de cacao, eu setez rețeta proprie, cum vreau să fie ciocolata produsă de mine. Pentru ca această ciocolată să fie autentică, am venit cu mai multe sortimente, pe lângă ciocolata clasică am produs ciocolată cu prune și pălincă, cu nucă prăjită, iar în perioada următoare cu cireșe și vișinată. Am început să produc ciocolata în București, oraș unde am locuit o perioadă substanțială, unde am avut un magazin online care funcționează și acum. Acolo ne-am amenajat un mic spațiu pentru ciocolată. Ne-am dat seama că e un produs care are cerere, avem unde să vindem și putem să ne dezvoltăm pe partea asta”, își continuă Răzvan povestea.

Înapoi la origini

Pandemia și-a pus amprenta asupra afacerii gestionate de Răzvan, fapt pentru care a fost nevoit să revină în locul de unde a pornit.

„Aveam planuri mari la final de 2019, început de 2020, perioada de dinainte de pandemie, planuri care din fericire s-au schimbat pentru că erau lucruri complicate care implicau foarte mulți bani. Așa se face că am revenit acasă, cu copil, cu soție și ne-am stabilit la Idicel Pădure, în locul de unde am pornit practic. Aici locuim într-o mansardă, chiar deasupra fabricii, iar la Reghin ne-am amenajat un spațiu de lucru pe platforma fostei fabrici de bere Silva, un loc unde să am un depozit mai mare, un spațiu unde să pot produce ciocolata și să am, nu în ultimul rând, un birou”, spune Răzvan. Paradoxal, revenirea la Idicel din București a avut un efect benefic asupra lui Răzvan, atât în ceea ce privește mersul afacerii, dar mai ales asupra stării de spirit, mult mai aproape de natură, de liniște, aspecte care își aduc aportul la mersul firesc și natural al lucrurilor.

„În ultimii 7 ani nu am avut un birou, peste tot lucram pe unde apucam și era un haos de nedescris, totul era destul de împrăștiat. Faptul că m-am adunat în acest spațiu de la Reghin, că oamenii au muncit în jurul meu, se simte, iar diferența față de cum era înainte este foarte mare. În ultimele 5 luni de când am revenit la Reghin am avansat enorm, și aici mă refer la organizare. Așa se face că în plină pandemie facem rebranding, care e destul de costisitor și foarte greu de implementat, plus că lansăm produse noi. Ne-am dezvoltat tocmai în ideea în care dacă tot e greu, să ieșim cu ceva inedit astfel încât oamenii să fie interesați de ce facem noi. E foarte important acest lucru pentru că la raft doar așa câștigi noi consumatori, doar așa poți avea succes. Dacă rămâi îmbătrânit, cu mentalități vechi, e foarte greu să te dezvolți. Revenirea la Reghin de la București a fost pentru noi un pas foarte mare înainte, nu doar din punct de vedere al organizării și dezvoltării business-ului, dar și din punct de vedere al vieții personale. Cât timp a fost vară, vreme frumoasă veneam și mergeam de la Idicel la Reghin cu bicicleta, o delectare corelată cu mișcarea, aspecte extrem de importante pentru sănătate. La acestea se adaugă accesul la o educație bună pentru copil, față de încărcătura existentă în București, extrem de aglomerată și costisitoare. La Idicel realizezi că trăiești într-un spațiu relativ mic, conștientizezi faptul că nu ai nevoie de mai mult, tot ce ai îți este absolut necesar. Noi, acum ne-am pus o sobă pe lemne, o chestie care nu am crezut să o fac vreodată, să mă trezesc la 2 noaptea să pun lemne pe foc. Sunt lucruri care te împlinesc, lucruri extrem de mărunte, dar care te fac extrem de fericit. Faptul că aici, pe fosta platformă a fabricii de bere din Reghin ai o grădină mică cu spațiu verde, ceva pomi fructiferi, te inspiră cumva să muncești, să fii creativ, știind că în acest spațiu undeva cândva s-a produs ceva. Incomparabil aici e mult mai multă liniște față de ce aveam în București, nici nu încape îndoială. Aveam prăvălia pe Calea Floreasca, un loc extrem de aglomerat dar și o zonă extrem de scumpă. Era frumos și acolo, îmi plăcea, s-a creat acolo o atmosferă foarte bună, chiar mi-a părut rău că a trebuit să plecăm de acolo, dar am spus că suntem o echipă mică și e cam greu să ținem lucrurile la acest nivel și atunci e mai bine să ne consolidăm baza, să putem fi pregătiți, și după aceea să ne reîntoarcem, dacă vom găsi potrivit acest lucru”, declară Răzvan.

Unde se pot găsi bunătățurile lui Răzvan

Un aspect important îl reprezintă vânzarea. Produsele din „Prăvălia Idicel” le găsiți atât online, cât și în marketuri mari precum Mega Imege, Carrefour, în librăriile Cărturești, pe Aeroportul Otopeni, cât și acasă la Reghin, în magazinul Pansab din imediata apropiere a Primăriei.

„Avem un depozit pe platforma fostei fabrici de bere din Reghin, atât pentru comenzile către magazine cât și pentru comenzile online. Acestea s-au dezvoltat foarte mult începând cu perioada de pandemie, asta și datorită muncii depuse, să putem crește acest domeniu al vânzărilor online. Produsele noastre se mai pot găsi în două importante rețele care ne comercializează produsele, Mega Image București și Carrefour România, atât în hipermarketuri cât și în supermarketuri. În ce privește partea de ciocolată și lucruri exclusiviste, lucrăm foarte bine cu cei de la Cărturești. Ei ne-au dat încredere că ce facem e bine, fapt pentru care produsele noastre se vînd mai departe prin spațiile lor. Se potrivește foarte bine ce producem noi cu spațiile lor, cel mai cunoscut fiind cel din Centrul Vechi din București, loc care se pretează pentru achiziția unui cadou, nefiind în prezent un produs pentru larg consum. Mai sunt câteva băcănii care ne comercializează produsele, inclusiv în Aeroportul Otopeni, un loc care se pretează foarte bine pentru produsele noastre, în sensul că mulți români își duc un suvenir gustos cu ei când pleacă sau revin în țară. Mulți români care s-au întors în țară ne-au descoperit produsele din Aeroportul Otopeni. De curând am început o colaborare cu cei de la Pansab Reghin, care neau oferit un spațiu de prezentare la magazinul lor din centrul Reghinuluii, de lângă Primărie. Este pentru prima dată în 7 ani când am un loc unde să vând produsele mele în Reghin, lucru de care sunt extrem de bucuros și de mândru, o statisfacție pentru mine să fiu prezent într-un spațiu frumos, într-o zonă centrală unde reghinenii să poată cumpăra toată gama noastră de produse, de la dulceață, zacuscă, vinete până la ciocolată. Când vom lansa un produs nou, cu siguranță se va găsi expus la vânzare în acest loc din centrul Reghinului”, spune Răzavan.

Mândria cea mare este dată tot de ciocolată, ideea că ea poate fi produsă acasă, la Reghin. „Pentru mine acest lucru este ceva fantastic. Când mi-a ajuns prăjitorul de boabe am fost efectiv emoționat, mi s-a părut că e un moment important pentru oraș, să dețină în premieră un astfel de aparat care să producă ceva nou și inedit, cum nu a mai fost aici, la Reghin. Cu acest aparat poți să-ți reprofilezi modul de prăjire a boabelor de cacao sau de alune, în funcție de ce vrei să faci. Poți să experimentezi și să extragi ce arome vrei tu din diferite origini de boabe de cacao. E, poate, o chestie destul de nișată și oarecum exclusivistă, dar în același trimp este un trend care a început deja de câțiva ani buni să existe, iar oamenii încearcă o alternativă la ciocolata care conține mult zahăr. Noi, practic, ne axăm mai mult pe gust și pe ce iese din fructul natural, fără să venim cu foarte mult zahăr sau cu alte ingrediente. Ciocolata noastră are doar cacao, unt de cacao și zahăr, sau cea cu lapte conține lapte, atâta tot. La aceste ingrediente se adaugă diferitele arome, prune sau alune”, afirmă Răzvan.

Noi abordări

Deși pandemia încă nu și-a spus ultimul cuvânt, pentru Răzvan, viitorul sună la fel de frumos ca prezentul, fiind dezvoltate noi produse și proiecte.

„În câteva săptămâni urmează să lansăm o cremă de alune cu ciocolată. Tot ca proiecte viitoare, pentru perioada sărbătorilor de iarnă avem pregătit un catalog de cadouri de Crăciun pentru mediul „corporate”, pe care ne bazăm extrem de mult. Noi reușim să producem într-o proporție destul de mare tot ce ar fi nevoie într-un coș, o dulceață, o zacuscă cu ghebe, o cremă de alune, tabletă de ciocolată deosebită, la care completăm cu un vin sau cu o altă băutură fină. Cu ce producem noi, suntem foarte bine pregătiți pentru a putea vinde un pachet cadou pentru acest mediu corporate. Ne axăm doar pe produse românești, cele care vin în completarea produselor noastre. Este o chestie la care ținem extrem de mult. Există un nou val de producători români care fac lucruri bune, la modul extrem de cinstit, și care au și calitate, val care se află oarecum la început și care are nevoie de toată susținerea. De aceea ne îndreptăm către companii. E ok, îți mulțumești colegii cu un cadou de Crăciun, dar în același timp susții și o comunitate de antreprenori care muncesc cu pasiune și fac un lucru bun și frumos. Cred că este un câștig pentru toată lumea”, își încheie Răzvan povestea, una pe cât de frumoasă, pe atât de naturală și gustoasă, poveste pornită din inima Transilvaniei de pe Valea Idicelului.

Alin ZAHARIE