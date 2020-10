INTERVIU. Elisabeta Berkovits, prietena Sarei Netanyahu, fostă profesoară de pian în Târgu Mureș

Share



Prof. Elisabeta Berkovits este director de relații internaționale și profesor de pian la Conservatorul din Ierusalim. S-a născut la Târgu-Mureș unde tatăl domniei sale, dr. Lax, a fost un medic foarte cunoscut, iar după emigrarea în Israel a devenit directorul secției de Radiologie de la Spitalul Hadasa din Ierusalim. Doamna Elisabeta Berkovits a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice din Târgu Mureș, urmând apoi Conservatorul Gheorghe Dima din Cluj -Napoca, secția de pian. După obținerea licenței a fost profesoara de pian la Liceul de Muzica din Târgu-Mureș. Din anul 1975 până în prezent, este profesor de pian la Academia de Muzică și Dans din Ierusalim. Timp de mai mulți ani a ocupat postul de director adjunct și profesor de pian la Academiei de Muzică din Ierusalim.

Reporter: Doamnă Profesor, vorbiți foarte bine limba română, la fel de bine ca oricare român.

Elisabeta Berkovits: Îndrăgesc limba română și poporul român. În familie vorbim limba română. Soțul meu dr. Herman – Tvica este de origine română, s-a născut în Maramureș, în orașul Târgu Lăpuș, este un medic foarte apreciat și cunoscut în Israel, fiind medicul oficial al Premierului israelian Benjamin Netanyahu. Soțul meu este Consulul de Onoare al României în Israel și a obținut numeroase premii și distincții atât în România cât și în Israel. Sunt foarte mândră de familia mea. Avem doi băieți, Tomy și Rony, ambii sunt absolvenți ai Facultății de Farmacie. Rony este Director de Departament în Ministerul Sănătății. Suntem fericiții bunici a șapte nepoți. Danit a terminat serviciul militar și astăzi este studentă la Academia de Muzică, secția Canto. Unul dintre nepoți, Nir, este acum militar. Adi, Elad, Ilai, Iamit și Agam sunt elevi.

Rep.: Sunteți prietenă de zeci de ani cu doamna Sara, soția premierului Netanyahu, cum v-ați cunoscut și cum a evoluat prietenia?

E.B.: Suntem fericiți că avem numeroși prieteni în Israel și în România. O foarte bună prietenă de-a mea este și Sara Netanyahu, soția primului ministru din Israel. O prietenie care durează de 27 de ani, de când Tvica a devenit medicul familiei. Familiile noastre sunt foarte legate una de cealaltă, vorbim și ne întâlnim la toate ocaziile. Cei doi băieți ai familiei Netanyahu, Iair și Avner, au învățat pian la mine mulți ani, au fost foarte talentați și au dat numeroase concerte.

Rep.: Sunteți o bună prietenă a României și un bun ”ambasador” pentru țara noastră, pe care o vizitați aproape în fiecare an. Cum interacționează profesorul de pian Elisabeta Berkovits cu instituțiile din România?

E.B.: În urmă cu câțiva ani am realizat un parteneriat între Academia de Muzică din Ierusalim și Academia de Muzică din București si cu Institutul Endoxie Hurmuzache pentru Românii de Pretutindeni. De asemenea, am realizat un concert la Ierusalim pentru acordarea de burse studenților de origine română care învață la Academia de Muzică din Ierusalim. Totodată, cu ocazia Centenarului României am organizat un concert comun cu studenții Academiei de Muzică din Ierusalim și studenții Academiei de Muzică din București.

Rep.: În România este o mare problemă cu organizarea sistemului de învățământ în perioada pandemie. Ce soluții s-au găsit în Israel?

E.B.: Conservatorul din Ierusalim face parte dintr-un trio de instituții care formează Academia de Muzică și Dans din Ierusalim. Conservatorul împreună cu Academia și Liceul oferă un program educațional complet până la absolvirea studiilor. Este cea mai importantă instituție de acest gen din Israel și printre puținele de acest gen la nivel mondial. Conservatorul din Ierusalim oferă o gamă completă de cursuri instrumentale solo și voce, oferă cursuri pentru muzica de cameră, compozitie, dirijare și teoria muzicii. Mulți studenți și absolvenți sunt câștigători ai unor competiții și premii prestigioase având cariere de succes atât pe plan național cât și în străinătate. În Israel, la fel ca în toate țările lumii, pandemia de coronavirus a obligat instituțiile de învățământ să adopte noi metode de comunicare cu elevii și studenții. După declanșarea pandemiei, Academia de Muzică din Ierusalim și-a mutat activitatea în cyberspace.

Rep.: Învățământul muzical are specificul său. Care sunt diferențele, la Academia de Muzică din Ierusalim, unde predați dumneavoastră, între modul cum funcționa înainte de pandemie și în prezent?

E.B.: Procesul de învățare online este complet diferit de învățarea clasică, în care profesorul interacționează face-to-face cu studentul. Lecțiile de muzică se desfășoară pe Zoom. Deși nu sunt atât de efective, totuși sunt progrese la nivel artistic și muzical. Pe de o parte există ceva frumos despre predarea într-un mediu intim, dar pe de altă parte este foarte epuizant. Studierea muzicii ,,online” reprezintă multe provocări pentru profesor și pentru elev: cum să asculți împreună, cum să cânți împreună pentru a obține feeddback comun.

