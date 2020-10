3 profesori mureșeni contribuie la adaptarea resurselor Digitaliada în limba maghiară

Share



Reprezentanții Fundației Orange au transmis luni, 19 octombrie, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că în cadrul Digitaliada, fundația lansează primele resurse educaționale digitale open – source în limba maghiară, punând la dispoziție profesorilor și elevilor din școlile cu predare în limba maghiară cele 8 ghiduri pentru predarea matematicii și informaticii și TIC, Ghidul Școlii Digitale, Ghidul de utilizare a Tablei interactive și 235 de probleme de matematică demonstrate în GeoGebra.

Echipa de profesori care a lucrat la traducerea și accesibilizarea resurselor Digitaliada în limba maghiară este formată din: Gabriella Jozsa, director și profesor de matematică, TIC și opțional TIC, Eva Szasz, profesor de limba engleză cu competențe TIC și Ferenc Gorbay Nagy, profesor de matematică, de la Școala Gimnazială Acățari.

În România, conform Institutului Național de Statistică, 5,1% dintre elevii înscriși în învățământul primar și gimnazial învață în limba maghiară.

,,Am încercat în acest fel să facem ca materialele educaționale din Digitaliada să devină accesibile pentru și mai mulți profesori și elevi din România. Platforma și resursele digitale create în cadrul programului sprijină continuarea și desfășurarea procesului educațional, fie că are loc la clasă sau online, la distanță. Am fost ajutați în acest proces de profesori din școli care au și clase cu predare în maghiară și le mulțumesc că au contribuit la extinderea Digitaliadei și în universul școlar cu predare în maghiară”, a declarat Amalia Fodor, directorul Fundației Orange.

