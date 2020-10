Candidează Ciprian Dobre independent la parlamentare? Răspunsul fostului lider al PNL Mureș

Share



Fostul lider al Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, care mai deține în CV și funcțiile de prefect al județului Mureș și de președinte al Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, a declarat luni, 19 octombrie, în emisiunea ”Agenda de Mureș” realizată de jurnalistul Adrian A. Giurgea, că nu este interesat de o candidatură independentă la alegerile parlamentare care se vor desfășura în data de 6 decembrie.

Dorință pentru ”meritocrație și respect față de reguli”

Declarația a fost făcută în contextul în care forurile de conducere ale PNL Mureș l-au poziționat pe Ciprian Dobre pe locul 3 pe lista de candidați pentru Camera Deputaților, demers contestat de fostul președinte al liberalilor mureșeni pe motiv că lista de candidați nu a fost votată uninominal, ci ”la pachet.” Din această cauză, Ciprian Dobre s-a retras, împreună cu profesorul doctor Horațiu Suciu, de pe lista de candidați ai PNL Mureș la alegerile parlamentare.

”Le transmit tuturor celor pe care îi interesează și celor care ne privesc că nu voi merge independent. E un lucru foarte, foarte clar”, a afirmat Ciprian Dobre.

”Dorința mea nu este aceea de a arăta că eu pot fi deputat. N-am rezolvat cu asta nimic. Da, pot să candidez independent, am aptitudinea să culeg 21-22.000 de voturi, chiar asta este ultima problemă. Însă dorința mea este alta. Dorința mea este să atrag atenția că lucrurile pentru care ne-am bătut 20 de ani în partid, dar cel mai mult în afara partidului, meritocrația și respectul față de reguli este cel mai important. Aceste lucruri nu se rezolvă dacă eu merg sau nu independent. Ar fi un lucru pe care l-aș face pentru mine. Eu, pentru mine, nu am nevoie de nimic. Pentru mine, Partidul Național Liberal a fost acasă. Eu îmi doresc să mă simt din nou acasă în Partidul Național Liberal, or asta exclude să candidez independent”, a adăugat Ciprian Dobre.

