ULTIMA ORĂ! Dumitrița Gliga, președinte interimar al PSD Mureș!

Share



Echipa de comunicare a Partidului Social Democrat (PSD) Mureș a anunțat miercuri, 21 octombrie, că Vasile Gliga, liderul social-democraților mureșeni, s-a retras la funcția de președinte al organizației județene, ”dar va rămâne un membru activ și important al partidului.” În locul lui Vasile Gliga, Consiliul Politic Național al PSD a numit-o în funcția de președinte interimar pe Dumitrița Gliga, fost candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș la alegerile locale din 27 septembrie și candidat pe locul 1 pe lista PSD Mureș pentru Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Vasile Gliga: ”Este un pas firesc”

La finalul Consiliului Politic Naţional al PSD, Vasile Gliga, care a condus organizația PSD Mureș timp de 8 ani, din 2012, a declarat că este momentul să lase ”generația nouă să confirme valorile” spre care ”societatea de azi se îndreaptă.”

”Am decis azi să fac un pas important pentru organizația Mureș a PSD și pentru un viitor mai performant al comunității în care am crescut și în care trăiesc, județul Mureș. Am decis că este probabil cel mai bun moment să las generația nouă să confirme valorile în care ei cred, valorile spre care societatea de azi se îndreaptă. Este un pas firesc pentru organizația județeană, pentru ca valorile tinerei generații să poată ieși și străluci în anii ce urmează”, a afirmat Vasile Gliga.

Dumitrița Gliga: ”Suntem o echipă puternică, unită, cu mulți oameni foarte valoroși!”

Luând în considerare situația dezvoltată la nivel județean și în virtutea încrederii acordate de membrii Consiliului Politic Judeţean al PSD Mureș de a deschide lista de candidați la Camera Deputaților, Consiliul Politic Național al PSD a hotărât să o numească pe Dumitrița Gliga începând de miercuri, 21 octombrie, în funcția de președinte interimar al PSD Mureș.

”Schimbarea de generații și de mentalități este o etapă normală în viață, într-un partid sau în viaţa oricărei societăți din lumea aceasta. Asta se întâmplă și la PSD Mureș și se numește normalitate. Vreau să îi mulțumesc lui Vasile Gliga pentru educația primită, pentru cultul muncii și respectul pentru ceilalţi pe care mi le-a insuflat, pentru implicarea necondiţionată în viaţa comunităţilor locale și rezultatele remarcabile obţinute în cadrul partidului. Privind spre viitor, doresc să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut şi care mi-au acordat votul și încrederea în campania care tocmai s-a încheiat, mulţumesc organizaţiilor din cadrul PSD Mureş pentru susţinerea acordată de a deschide lista de candidați la Camera Deputaților. Sunt convinsă că suntem o echipă puternică, unită, cu mulți oameni foarte valoroși!”, a declarat Dumitrița Gliga.

Absolventă a trei facultăți

Noul președinte interimar al PSD Mureș are vârsta de 40 de ani și este absolventă a trei facultăți, precum și a câtorva cursuri postuniversitare.

”M-am hotărât, după absolvirea liceului, să urmez ambele facultăți la care am fost admisă – Drept la Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca și Facultatea de Științe Politice și Administrație Publică – Jurnalistică la Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca la zi. Din anul al doilea am întrerupt Dreptul și am făcut anii 2 și 3 la zi, la Jurnalistică, într-un singur an, deoarece aveam media peste 9,50 și recomandarea unui profesor universitar. Am terminat cei 4 ani la Facultatea de Jurnalistică, am continuat și Dreptul pe care l-am absolvit cu nota 10 la licență”, a afirmat Dumitrița Gliga într-un interviu acordat recent cotidianului Zi de Zi.

Ulterior, Dumitrița Gliga s-a înscris la Școala Națională de Științe Politice și Administrative – Studii academice postuniversitare ”Comunicare și Relații Publice”, unde a urmat cursuri postuniversitare de 2 ani și jumătate, absolvite în 2010.

În paralel cu activitatea de studentă, Dumitrița Gliga a lucrat la Studioul Teritorial Radio Târgu Mureș și la Firmele Gliga, ca director de marketing.

În 2013, Dumitrița Gliga a absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității ”Petru Maior” din Târgu Mureș, iar în 2017 un program postuniversitar de formare și dezvoltare continuă la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” București – Colegiul Național de Apărare Departamentul pentru studii de securitate și leadership.

La alegerile din data de 27 septembrie, Dumitrița Gliga a candidat din partea PSD Mureș pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș și a obținut 34.200 de voturi (15,44%).

Listele candidaţilor PSD Mureş petru Senat şi Camera Deputaţilor, validate în şedinţa C0nsiliului Național Politic al PSD din data de 21 octombrie 2020:

Senat:

Leonard Azamfirei; Cosmin Pop; Dragoș Tiberiu Bardoși; Alexandru Cîmpeanu; Elena Simona Turcu; Sergiu Brefelean.

Camera Deputaților:

Dumitrița Gliga; Corneliu Florin Buicu; Dinu Socotar; Ovidiu Dancu; Aurel Pintea; Emanoil Cîrlea; Doina Camelia Moga; Sergiu Vasile Papuc; Dragoș Cristian Pui; Emil Mătea.

Alex TOTH