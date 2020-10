Lumina dintre gratii – expoziție de grafică realizată de deținutul Cosmin Abagiu

Share



Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Bibliotecii Județene Mureș a transmis miercuri, 21 octombrie, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că începând cu data curentă, Biblioteca Județeană Mureș găzduiește expoziția ,,Lumina printre gratii”, rezultat al colaborării dintre instituție și Penitenciarul Târgu Mureș.

De-a lungul celor 13 ani de colaborare au avut loc mai multe activități ale bibliotecii în mediul corecțional, însă o activitate mult așteptată a fost clubul de lectură, care a pornit de la ideea de a stimula cititul în penitenciar, accesul la informație și la cultură al persoanelor private de libertate.

,,Este măgulitor să vezi cum oameni condamnați pentru fapte crude pot trece de bariera socială și te pot accepta în lumea lor, chiar dacă uneori ești ca un ghimpe între coaste; își pot exprima sentimentele, își pot susține părerile cu curaj despre mesajele transmise de autorii cărților. Înaintea acestor vremuri umbrite de pandemia-simbiotică, avusesem multe planuri legate de clubul de lectură. Îmi propusesem să îmi conduc cititorii spre Lumina dintre oceane, să le arăt Toată lumina pe care nu o putem vedea, să le fac cunoștință cu Ofițerul stării civile, cu Bastarda Istanbulului și cu Cel care mă așteaptă, să le dau Apă din inima mea. Acum ne rezumăm la lectura prin poștă, recenziile, părerile venind tot pe această cale. Așa am putut să descopăr dorința tăcută de a se exprima prin desen a unuia dintre cititorii mei fideli. Abagiu Cosmin îmi trimitea comentariile pe marginea cărților într-un plic frumos decorat cu câte o floare desenată pe el. Mai târziu am primit felicitare de mulțumire executată de mână. Și tot așa, am ajuns în posesia mai multor desene ale lui. Cum rezultatele bune se obțin numai prin stimulare pozitivă și vorbe de încurajare, i-am propus să îmi mai trimită și alte desene pentru a putea încropi o modestă expoziție cu acestea. Restul – vă invit să judecați dumneavoastră, privind munca acestui tânăr”, a declarat Claudia Illyés, coordonatorul Clubului de Lectură.

Cosmin Abagiu, autorul desenelor, a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 17 ani, dintre care a executat deja 11 ani și jumătate, iar prin desenele create a vrut să expună o parte a sufletului său, a durerilor și frustrărilor sale.

,,Ele nu sunt doar niște desene frumoase făcute cu creionul; ele sunt niște creații ale sufletului meu, ale durerilor și frustrărilor mele, realizate cu tristețe, dezamăgire și mult chin sufletesc. Azi, eu nu desenele mele le expun în fața dumneavoastră, ci sufletul meu. Un suflet, propriu-zis, desfigurat de durere”, a transmis Cosmin Abagiu, autorul desenelor.

Artistul grafician, Tety Boros și-a arătat aprecierea pentru lucrările realizate de Cosmin Abagiu, considerând expoziția ca fiind o reușită.

,,Dintotdeauna am crezut în sprijinirea tinerelor talente, și sunt convins că toți cei care au talent în vreo ramură artistică sau sportivă, trebuie să fie sprijiniți într-un fel sau altul, indiferent de statutul lor social, indiferent de locul în care se află, în libertate undeva într-un oraș din inima Transilvaniei, ori eventual după gratii, ca în cazul lui Abagiu Cosmin. Eu cred că bibliotecarii au decis corect când i-au transmis și propus tânărului lipsit de libertate să continue să își exprime sentimentele prin talentul său care poate până era și el în libertate nu avuseseră timpul sau ocazia necesară de a se prezenta, de a ieși la iveală. Sper doar că numitul Cosmin va continua să își dezvolte talentul la desen și după ce va fi din nou liber, și ne va surprinde cu o nouă expoziție, mai bogată și mai colorată decât aceasta, care probabil înțelegem cu toții de ce este dominată îndeosebi de gri. Nu fiindcă a avut la dispoziție doar creion grafit, ci deoarece zidurile care îl înconjoară de 11 ani, nu cred că sunt foarte viu colorate, la fel cum nici starea sa sufletească nu poate fi deloc colorată. Îi dorim revenire și reintegrare socială cât mai reușită și cât mai colorată posibil”, a transmis Tety Boros.

Expoziția ,,Lumina printre gratii” poate fi admirată zilnic între orele 9.00 – 19.45, în holul principal de la parterul Bibliotecii Județene Mureș.

