INTERVIU cu mureșeanca Raisa Moscviciov, revelația muzicii ușoare românești

La doar 16 ani, Raisa deja colaborează cu nume importante din industria muzicală, făcându-și intrarea în showbiz-ul românesc, după ce a câștigat concursuri naționale și internaționale de dans sportiv. De curând, târgumureșeanca a lansat piesa ,,Sticlele”, o compoziție în limba română, care a fost compusă și produsă în studioul băieților de la Fly Project, videoclipul fiind regizat de Isabella Szanto, care a gândit povestea unei relații care se termină, dar în care sentimentele nu s-au stins, iar într-un decor cu accente retro tânăra artistă și-a făcut debutul în actorie. În interviul următor, Raisa Moscviciov ne-a oferit mai multe detalii în ceea ce privește parcursul său ca și artist, dar și planurile sale de viitor.

Reporter: Când ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică? Mai ai și alte pasiuni în afară de aceasta?

Raisa Moscviciov: Am început să cânt la vârsta de 10 ani, fiind influențată de un serial TV care era foarte popular la vremea respectivă, muzica venind ca o completare perfectă a dansului sportiv pe care l-am practicat timp de 8 ani. Pe lângă muzică, limba germană este o altă pasiune pe care o am încă de la grădiniță.

Rep.: Cum a fost experiența ”Next Star” și cum ți-a schimbat viața?

R.M.: Experiența ,,Next Star” a fost impresionantă pentru mine, deoarece atunci am avut pentru prima dată contact cu televiziunea și cu scena, însă, fiind obișnuită de la concursurile de dans cu juriul și competiția, nu am avut mari emoții la participarea în emisiune, iar totul a venit natural, dorindu-mi doar să demonstrez ce pot. În schimb, am reținut un sfat de la unul dintre membrii juriului, care mi-a spus să nu mă maturizez prea repede, având în vedere schimbarea mediului de la Mureș la București. La momentul respectiv am primit acest sfat cu interes, timpul dovedindu-mi că avea dreptate, iar câștigarea premiului de popularitate și participarea în emisiune consider că sunt o referință pentru artistul Raisa, acesta fiind începutul carierei mele de artist.

Rep.: Cum arată oamenii prin muzica pe care o faci? Care e povestea din spatele pieselor tale, le asociezi cu un eveniment personal?

R.M.: Încerc să reprezint generația mea prin muzica pe care o cânt, chiar dacă în aceste vremuri gusturile pentru muzică sunt foarte diferite. Îmi doresc ca povestea pieselor pe care le cânt să fie inspirată din realitatea vieții mele, a vârstei pe care o am, a încercărilor prin care trec ca adolescentă. Piesa recent lansată, ,,Sticlele”, este ușor de asociat cu iubirea pe care o trăiești la 16 ani și mă bucur că publicul s-a regăsit în versurile scrise de băieții de la Fly Records, exact așa cum am vibrat și eu la prima audiție.

Rep.: Ce ne poți spune despre piesa ,,Sticlele”?

R.M.: Împreună cu echipa cu care lucrez, am hotărât că este cazul să lucrez cu producători care au avut succes și în afara țării, iar Fly Records, studioul băiețiilor de la Fly Project a fost opțiunea perfectă. Din prima clipă în care am auzit piesa ,,Sticlele” m-am regăsit în ea și mi-am dorit să o interpretez, titlul ei mi s-a părut interesant, refrenul fiind de asemenea foarte ușor de reținut și fredonat.

Rep.: Te rog să ne povestești despre experiența înregistrării într-un studiu, dar și despre experiența filmării unui videoclip.

R.M.: Până acum am filmat videoclipuri diferite, cu mult dans și schimbări de machiaje, dar videoclipul piesei ,,Sticlele” a fost cel mai dificil, deoarece am experimentat o altă latură artistică, și anume actoria, fiindu-mi mai greu la început sa joc o poveste de dragoste cu final nefericit, împreună cu un actor profesionist pe care l-am cunoscut în ziua respectivă. În ceea ce privește înregistrarea piesei, în studioul de înregistrări a fost chimie din primul moment, atmosfera a fost relaxată și am primit multe sfaturi de la Tudor.

Rep.: Cum reușești să găsești un echilibru între viața de artist și viața ta personală?

R.M.: Viața mea este normală, mă bucur de avantajele vârstei, chiar dacă anul acesta a fost mai dificil din cauza distanțării sociale. Recunosc că prezența pe rețelele de socializare mă ajută să păstrez relațiile cu prietenii și colegii. În plus, sunt norocoasă pentru că sunt înconjurată de membrii familiei, numeroasă de altfel, care mă încurajează permanent. Pe plan artistic sunt mândră de realizările mele și cred că reușesc să păstrez un echilibru între cele două situații din viața mea: Raisa liceana și Raisa artista.

Rep.: Te recunoaște deja lumea pe stradă? Cum sunt întâlnirile cu fanii?

R.M.: Da, unii mă recunosc, mi-aș fi dorit să fiu mai prezentă la evenimente și concerte pentru a fi aproape de cei care mă iubesc, dar acestea sunt vremurile acum. Profit de acest timp pentru a sta în studio și a învața ce înseamnă compoziția muzicală și munca efectivă de realizare a unei piese. Sunt conștientă că este mai mult de muncă pentru a fi o artistă după care lumea întoarce capul și o recunoaște ușor, însă aici sper să ajung.

Rep.: Ce îți dorești să remarce oamenii la tine când îți ascultă muzica?

R.M.: Cel mai mult mi-ar plăcea ca oamenii să mă remarce pentru vocea mea, pentru stilul muzical pe care îl cânt și pe care acum încerc să îl dobândesc și să îl cultiv.

Rep.: Vei dori să lansezi un album? Ce fel de piese ai vrea să conțină?

R.M.: Daaa, clar îmi doresc să am un album propriu, cred că este ținta oricărui artist. Deja am cinci piese și perseverez pe această cale. Îmi doresc ca pe viitor să lucrez și eu la scrierea propriilor piese și îmi doresc să lansez piese cât mai diferite, care să mă reprezinte și care să binedispună.

A consemnat Andreea ȚIȚIU