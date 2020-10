Soós Zoltán, primul discurs de primar al municipiului Târgu Mureș

Share



Primarul ales al municipiului Târgu Mureș la scrutinul din 27 septembrie, Soós Zoltán, a depus jurământul de învestire în funcția de primar luni, 26 octombrie, cu prilejul unei ceremonii organizată cu măsuri speciale de siguranță sanitară, găzduită de Sala mare de ședințe a Primăriei municipiului Târgu Mureș.

Redăm, în rândurile de mai jos, discursul integral susținut de Soós Zoltán:

”Stimat Consiliu Local,

Stimați târgumureșeni,

Dragi prieteni!

Trăim vremuri dificile, nemaintâlnite de generațiile de astăzi, de noi, cei care ocupăm vremelnic planeta. Lumea, țara, orașul nostru se confruntă cu o pandemie fără precedent. În ultimele șase luni, cu toții am învățat niște expresii medicale, care în mod normal se predau la Universitatea de Medicină.

Ne luptăm cu provocări și dileme, care în paginile manualelor par interesante din punct de vedere intelectual, în lumea reală, însă, sunt îngrijorătoare și chiar înfricoșătoare.

Deși nu deținem piatra filosofală, simțim greutatea deciziilor. Regulile epidemiologice stricte pot salva vieți, dar rigoarea excesivă împovărează atât economia, cât și viața noastră de zi cu zi.

Politicienii responsabili din întreaga lume caută echilibrul între măsurile restrictive și cele de relaxare. Dar această problemă, în momentul de față nu este doar apanajul politicului. Părinte, angajator sau profesor, cu toții ne confruntăm cu aceeași dilemă, trebuie să luăm aceleași decizii dificile în familie, la locul de muncă sau la școală.

Ne așteaptă săptămâni – sau poate chiar luni – grele. Politicienii simt adesea că pot avea un impact decisiv asupra comunității lor. În acest caz, însă, impactul depinde de noi toți, de felul în care avem grijă unul de celălalt.

În concluzie, înainte de orice, v-am vorbit în calitate de tată și nu neapărat în cea de persoană cu funcție de decizie în comunitate.

Stimați târgumureșeni!

Astăzi, împreună cu Consiliul Local, deschidem o nouă pagină în istoria orașului nostru. Depinde de noi dacă punctăm o scurtă notă sau un capitol întreg, dacă va fi scris cu litere de aur sau nu.

Ne aflăm astăzi aici pentru a demonstra că suntem capabili să realizăm ceea ce am promis.

Suntem capabili să aducem o nouă abordare, să repunem Târgu Mureșul pe calea politicii cinstite și a dezvoltării.

Am fost mandatați să realizăm aceste lucruri de o largă majoritate. Nu un partid sau o ideologie a câștigat aceste alegeri, ci dorința de schimbare.

Practic, susținând și alți candidați, mai mult de 80 % dintre cei care au votat au ales schimbarea.

Da, știu: au fost mulți care au vrut schimbarea, dar nu au îndrăznit să voteze cu un maghiar. Știu, mulți oameni s-au temut de ceea ce se va întâmpla dacă orașul ajunge să fie condus de un etnic maghiar.

Aș vrea să spun două lucruri despre acest subiect.

Unu: Orașul nu a ajuns pe mâna ungurilor, ci a târgumureșenilor. Am spus că voi fi primarul fiecărui târgumureșean. Aceasta nu a fost o promisiune de campanie, este o piatră de temelie a politicii mele.

Doi: Întind mâna tuturor celor care, deși n-au votat cu mine din considerente etnice, au votat pentru schimbare. Suntem pe aceeași undă – cea care vrea schimbarea.

Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil să stau aici, astăzi, în fața dumneavoastră. Mulțumesc pentru încredere!

Este posibil să vorbim astăzi despre acest lucru, deoarece cetățenii din Târgu Mureș au ales speranța în locul decăderii. Credința în schimbare a fost mai presus decât politica de dezbinare și divizare.

Nu încape îndoială că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani trebuia oprit.

PUNCT.

Astăzi punem capăt dezbinării și promisiunilor deșarte. Adică la tot ceea ce – în ciuda aparențelor artificial întreținute – a sufocat orașul, viața publică.

Târgu Mureșul a rămas în urmă în competiția marilor orașe din Transilvania. A rămas în urmă, deși există toate premisele să fie fruntaș.

Prea puțin mă interesează competițiile și diversele clasamente. În schimb, mă interesează să avem un oraș dezvoltat, modern, în care e bine să trăiești.

Să așezăm economia Târgu Mureșului pe noi fundamente. Să fie competiție între investitori pentru a-și porni o afacere în mijlocul Transilvaniei, aici. Să fie locuri de muncă de calitate.

Să fim un oraș locuibil și ordonat, cu mobilitate urbană la standarde europene, siguranță publică adecvată și spații pentru sport și recreere, în care să se poată studia, lucra, relaxa.

Sunt provocări mari, într-o perioadă în care, pe lângă cei 20 de ani care se cer recuperați, avem de gestionat pandemia și efectele ei economice și sociale, toate acestea în condiții de instabilitate politică accentuată.

Toți târgumureșenii cunosc aceste probleme – dar nu și posibilitățile financiare de care dispunem pentru a le rezolva.

Prin urmare, așa cum am spus de mai multe ori, ne începem activitatea cu un inventar. Va urma un audit, care va face lumină în ceea ce privește bugetul, funcționarea aparatului administrativ, a societăților comerciale subordonate și patrimoniul orașului.

Abia cu concluziile în mână vom ști exact ce anume vom putea realiza și în ce ritm.

Ne confruntăm cu sarcini grele, care necesită o determinare deosebită și adesea soluții inovative.

Dar valorile noastre pe care ne bazăm și care sunt o garanție a succesului nu sunt noi. Acestea ne-au ghidat și până acum: onestitate performanță în muncă , curaj si loialitate, dialog și toleranță. Adică valori care fac Transilvania specială și definesc moștenirea Târgu Mureșului.

Nu va fi ușor și sunt conștient că va fi un proces de lungă durată. Dar noi, aici, în Târgu Mureș, am învățat că nu ne putem opri până nu ne terminăm treaba.

Asa ne-au învățat părinții, asa am învățat de la înaintașii noștri și din istoria orașului nostru.

Stimat Consiliu Local!

Ziua de astăzi ne oferă o oportunitate, dar ne și obligă: sarcina noastră este să facem din Târgu Mureș un oraș demn de trecutul său și care își clădește viitorul.

Succesul va veni doar dacă vom avea o altă abordare și vom colabora.

Dacă, lideri ai acestui oraș nu urmărim câștigul personal, ci ne dăm toată silința pentru oraș. Dacă nu funcția ne face mândri, ci realizările noastre. Dacă nu ne concentrăm pe ceea ce ne separă, ci pe ceea ce ne unește, adică dragostea pentru oraș și încrederea în schimbare.

Pentru toate acestea trebuie să ne schimbăm și noi! Trebuie să facem o altfel de politică și să ne respectăm reciproc.

Vom avea diferende, fără îndoială. Dar, vă rog, să nu fie de sorginte politică sau de partid. Disputele noastre să se bazeze pe argumente ce țin de interesele orașului, și nu de interesele personale sau politicianiste.

Pe acestea să le lăsăm odată cu paltonul la intrare. Să avem mâinile curate nu doar de la spălatul des, ci pentru că nu le băgăm unde nu le e locul.

Nu vor exista excepții în acest sens, nici dublă măsură.

Avem un oraș minunat. Nu trebuie să-l reconstruim, pentru că, în esență, e frumos. Avem, însă, nevoie de o nouă abordare, pentru a duce la bun sfârșit schimbările pe care ni le dorim. Iar schimbările le vom putea face doar dacă vom lucra împreună – și nu doar aici, în consiliu.

Problemele sunt mult prea mari. Nu pot fi rezolvate doar de această mână de oameni, prezenți aici. Avem nevoie de târgumureșeni. De toți târgumureșenii!

Vom avea succes doar dacă ne folosim energiile, talentele și spiritul antreprenorial.

Vom colabora cu localitățile învecinate, cu cele din Zona Metropolitană și cu Consiliul Județean. Doar împreună putem rezolva probleme arzătoare precum transportul periurban și locurile de muncă.

Trebuie să avem o colaborare cu guvernul și cu organele statului. Dar nu ca și până acum. Trebuie să schimbăm abordarea și practica predecesorilor noștri. La acest capitol mă bazez și pe ajutorul parlamentarilor nostri.

Dragi prieteni!

Târgu Mureșul are mai multe tradiții. Din păcate, are o tradiție a luptei și a conflictelor. Dar are și o tradiție a zidirii. Acest oraș are capacitatea de a clădi!

Au fost momente în care între comunitățile conlocuitoare au existat tensiuni și conflicte. Dar și perioade în care au construit împreună.

Când vorbesc despre schimbare, mă refer la forța noastră de a clădi.

Nu vă pot promite că nu vom face greșeli, că nu vom leza interese sau nu vom lua decizii controversate.

Vă pot promite, însă, că vom fi întotdeauna sinceri. Și vom avea puterea să recunoaștem și să corectăm greșelile.

Având în vedere acest lucru, consider importante 5 principii, de la care nu voi face rabat sub nicio formă:

1. Târgu Mureșul nu are cetățeni de rangul I și rangul II. Orașul aparține tuturor.

2. Consiliul Local nu trebuie să servească interesele de grup sau de partid, ci doar interesele cetățenilor.

3. Cred în diversitatea culturală, drept urmare voi păstra tradițiile și voi susține rolul de creator de cultură al Târgu Mureșului.

4. Implicarea în viața politică a târgumureșenilor nu trebuie să se rezume doar la alegerea reprezentanților lor. Toate deciziile majore trebuie luate în urma consultării tuturor celor vizați.

5. Târgu Mureșul trebuie să funcționeze deschis și transparent. Trebuie să fie un oraș în care corupția nu-și are locul. În care toate informațiile de interes public sunt la îndemâna tuturor, ușor accesibile.

Acestea sunt principiile după care mă voi ghida.

Am în spate predecesori care mă obligă. Bărbați proeminenți, al căror obiectiv principal era prosperitatea orașului. Toți au pus câte o cărămidă. Începând de astăzi, voi continua această moștenire.

Până în prezent, menirea noastră a fost ca o idee – aceea că schimbarea este posibilă – să aibă sorți de izbândă.

Începând de astăzi, menirea noastră este și mai grea. Victoria unui întreg oraș. Cea a comunității noastre. Pentru că orașul aparține tuturor celor care trăiesc aici, victoria, de asemenea, trebuie să fie a lor.

Cer, în acest sens, ajutorul vostru!

Sunt convins că o putem face!

Sunt convins că o vom face!

Împreună!”

(Redacția)